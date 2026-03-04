Πλησιάζει το λανσάρισμα του σημαντικότερου μοντέλου της CUPRA – Πού κατασκευάζεται;

Το νέο CUPRA λανσάρεται το 2026 και θα είναι το πρώτο 100% ηλεκτρικό μοντέλο που θα παραχθεί στο Martorell στην Ισπανία.

Το 2026 περιγράφεται ως χρονιά-ορόσημο για τη SEAT& CUPRA, καθώς μπαίνουν στην τελική ευθεία του μετασχηματισμού τους με το λανσάρισμα του CUPRA Raval. Πρόκειται για το πρώτο 100% ηλεκτρικό μοντέλο που θα παραχθεί στο Martorell, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τη μάρκα αλλά και για την παραγωγική βάση της Ισπανίας στο project των αστικών EV του Volkswagen Group.

Πού κατασκευάζεται το CUPRA Raval

Το CUPRA Raval θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Martorell (Ισπανία) και θα είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα βγει από τη συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής. Η προετοιμασία αφορά μαζική παραγωγή, με το εργοστάσιο να έχει ήδη περάσει σε φάση τελικών δοκιμών πριν την κανονική γραμμή.

Τι σημαίνει «series 0» πριν τη μαζική παραγωγή

Η CUPRA αναφέρει ότι βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας βιομηχανοποίησης, το οποίο περιγράφεται ως «series 0». Σε αυτή τη φάση, η ομάδα παραγωγής επικυρώνει τις διαδικασίες και τα πρότυπα ποιότητας, πριν ξεκινήσει η κανονική παραγωγή μεγάλης κλίμακας.

Το Martorell αλλάζει: 160.000 τ.μ. για την εποχή των EV

Για να υποστηρίξει την παραγωγή ηλεκτρικών μοντέλων, το εργοστάσιο του Martorell έχει προσαρμόσει περίπου 160.000 τ.μ.. Στο πλάνο μετασχηματισμού περιλαμβάνονται:

ανανέωση της Γραμμής Παραγωγής 1,









ενσωμάτωση 1.000 νέων ρομπότ στη φάση του αμαξώματος,

εγκατάσταση 60 καλουπιών για εξαρτήματα, μαζί με νέα πρέσα PXL ,

ανάπτυξη 4 νέων χρωμάτων αμαξώματος για την οικογένεια των οχημάτων.

Γέφυρα 600 μέτρων για τις μπαταρίες

Ένα από τα πιο συγκεκριμένα έργα υποδομής που αναφέρονται είναι η αυτοματοποιημένη γέφυρα μήκους 600 μέτρων, σε ύψος 5 μέτρων, η οποία συνδέει το εργοστάσιο συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών (που εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο) με τη Γραμμή 1. Στόχος είναι η συνεχής και αποδοτική ροή μπαταριών απευθείας προς την παραγωγή.

Η «οικογένεια» των αστικών EV του VW Group που χτίζεται στην Ισπανία

SEAT & CUPRA ηγούνται της συνεργασίας για την ανάπτυξη οικογένειας αστικών ηλεκτρικών οχημάτων του Brand Group Core του Volkswagen Group. Στο project αναφέρονται 4 μοντέλα από 3 μάρκες, όλα κατασκευασμένα στην Ισπανία:

CUPRA Raval και Volkswagen ID. Polo στο Martorell ,

Skoda Epiq και Volkswagen ID. Cross στις εγκαταστάσεις της Volkswagen Navarra.

Στο επίπεδο προετοιμασίας, αναφέρεται ότι οι ομάδες έχουν ολοκληρώσει πάνω από 560.000 ώρες εκπαίδευσης στο πλαίσιο της μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση.

Το βιομηχανικό αποτύπωμα: προμηθευτές και παραγωγική βάση

Η Ισπανία περιγράφεται ως βασικός πυλώνας του project, με:

περισσότερους από 90 προμηθευτές,

110 μονάδες παραγωγής,

κάλυψη περίπου 70% του κόστους υλικών από το εθνικό βιομηχανικό οικοσύστημα.

Τι κρατάμε;