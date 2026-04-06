EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Plug-in hybrid D-SUV με 272 PS, αυτονομία 1.065 km και 7 χρόνια εγγύηση – Τιμή από 32.900 ευρώ

ΔΕΥΤΕΡΑ | 06.04.2026
AutoTypos Team
Το MG HS PHEV+ ξεκινά από 32.900 €, αποδίδει 272 PS, υπόσχεται έως 103 km ηλεκτρικής αυτονομίας και 7 χρόνια εγγύηση.

Η MG έχει μπει δυνατά στην κατηγορία των οικογενειακών plug-in hybrid SUV με το νέο HS PHEV+, ένα μοντέλο που επιχειρεί να συνδυάσει ισχύ, μεγάλους χώρους και χαμηλό κόστος χρήσης σε τιμή που ξεκινά από 32.900 €. Για τα δεδομένα της κατηγορίας D-SUV, πρόκειται για μια τοποθέτηση που τραβά αμέσως το ενδιαφέρον, ειδικά όταν συνοδεύεται από 272 PS, ηλεκτρική αυτονομία έως 103 km και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών / 150.000 km.

Τι κινητήριο σύνολο χρησιμοποιεί

Στην plug-in hybrid έκδοση, το νέο MG HS PHEV+ συνδυάζει θερμικό κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα για συνολική ισχύ 272 PS και ροπή 350 Nm. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 183 PS και 340 Nm, ενώ ο βενζινοκινητήρας αποδίδει 142 PS και λειτουργεί με θερμική απόδοση 43%, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας. Το αποτέλεσμα είναι επιτάχυνση 0-100 km/h σε 6,8 sec, τιμή που για μεγάλο οικογενειακό SUV είναι απολύτως ανταγωνιστική.

Το σύστημα συνοδεύεται από μπαταρία 21,4 kWh, ενώ η MG αναφέρει ότι το μοντέλο μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για έως 103 km. Πρόκειται για πολύ καλό νούμερο για plug-in hybrid SUV και είναι ίσως το πιο ουσιαστικό στοιχείο του μοντέλου στην καθημερινή χρήση, γιατί δίνει τη δυνατότητα σε αρκετούς οδηγούς να καλύπτουν μεγάλο μέρος των καθημερινών διαδρομών χωρίς κατανάλωση βενζίνης, αρκεί να υπάρχει τακτική φόρτιση.

Ηλεκτρική και συνολική αυτονομία

Η MG μιλά για συνδυαστική αυτονομία έως 1.065 km, αριθμό που δείχνει καθαρά τον ταξιδιωτικό προσανατολισμό του μοντέλου. Όμως το πιο κρίσιμο μέγεθος για τον αγοραστή plug-in hybrid δεν είναι μόνο η συνολική αυτονομία. Είναι το πόσα χιλιόμετρα μπορεί να κάνει καθημερινά ως EV πριν μπει στη μέση ο θερμικός κινητήρας. Και εδώ τα 103 km είναι πολύ ισχυρό χαρτί.

Η ανακοινωμένη κατανάλωση ξεκινά από 0,54 lt/100 km, με εκπομπές 46 g CO2/km. Όπως συμβαίνει πάντα στα plug-in hybrid, αυτό το νούμερο προϋποθέτει συγκεκριμένη χρήση και τακτική φόρτιση, οπότε δεν πρέπει να διαβάζεται ως “πραγματική” κατανάλωση για κάθε σενάριο. Παρ’ όλα αυτά, το στοιχείο δείχνει ότι το HS PHEV+ στοχεύει ξεκάθαρα σε αγοραστές που θέλουν να εκμεταλλευτούν σοβαρά το ηλεκτρικό σκέλος του συστήματος και όχι απλώς να αποκτήσουν ένα υβριδικό badge.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Τι παίρνεις από πλευράς τεχνολογίας και εξοπλισμού

Η MG δίνει έμφαση και στο γεγονός ότι το HS PHEV+ ξεκινά με πλούσιο βασικό εξοπλισμό από την έκδοση Exclusive. Στο πακέτο περιλαμβάνονται το MG Pilot, LED προβολείς και φώτα ημέρας, ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών, οθόνη αφής επίσης 12,3 ιντσών, δορυφορική πλοήγηση με αναγνώριση ορίων ταχύτητας, Apple CarPlay, Android Auto, πίσω αισθητήρες και κάμερα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, συνδεδεμένες λειτουργίες iSmart και δυνατότητα Vehicle-to-Load (V2L).

Η έκδοση Luxury προσθέτει κάμερα 360°, εμπρός αισθητήρες, θερμαινόμενα καθίσματα, διζωνικό κλιματισμό, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με hands-free λειτουργία, ασύρματη φόρτιση κινητού και ηχοσύστημα 8 ηχείων. Αυτό σημαίνει ότι η βασική έκδοση δεν έρχεται “γυμνή”, ενώ η ανώτερη δίνει μια πιο ολοκληρωμένη premium αίσθηση για τον αγοραστή που θέλει κάτι παραπάνω σε άνεση και καθημερινή ευκολία.

Χώροι και πρακτικότητα

Με μήκος 4.655 mm και μεταξόνιο 2.765 mm, το νέο HS PHEV+ παίζει ξεκάθαρα στο γήπεδο των μεγάλων οικογενειακών SUV. Η MG δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους χώρους, και ειδικά στον χώρο αποσκευών, που φτάνει τα 507 λίτρα και μπορεί να αυξηθεί έως 1.484 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Για χρήση οικογένειας ή για ταξίδι, αυτά τα νούμερα είναι απολύτως ουσιαστικά.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης προσεγμένη ηχομόνωση και ειδική ρύθμιση της ανάρτησης με στόχο την άνεση, στοιχεία που έχουν ιδιαίτερη σημασία για ένα μοντέλο αυτής της κατηγορίας. Γιατί σε ένα D-SUV ο αγοραστής δεν ζητά μόνο τεχνολογία και επιδόσεις, αλλά και ποιοτική κύλιση, ησυχία και αίσθηση “μεγάλου” αυτοκινήτου.

Τι σημαίνει εμπορικά το “από 32.900 €”

Το πιο δυνατό εμπορικό σημείο του MG HS PHEV+ είναι πιθανότατα η τιμή εκκίνησης. Στα 32.900 €, το μοντέλο μπαίνει επιθετικά σε μια κατηγορία όπου οι αντίστοιχες plug-in hybrid προτάσεις παραδοσιακά ανεβάζουν το κόστος αρκετά πιο πάνω.

Τι κρατάμε;

  • Το MG HS PHEV+ ξεκινά από 32.900 € στην Ελλάδα.
  • Το plug-in hybrid σύστημα αποδίδει 272 PS και 350 Nm, με 0-100 km/h σε 6,8 sec.
  • Η μπαταρία των 21,4 kWh προσφέρει έως 103 km ηλεκτρικής αυτονομίας.
  • Η συνολική αυτονομία φτάνει έως 1.065 km, με επίσημη κατανάλωση από 0,54 lt/100 km.
  • Συνοδεύεται από 7 χρόνια εγγύηση ή 150.000 km, κάτι που ενισχύει το πακέτο αξίας του.

