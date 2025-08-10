Δες αν το αυτοκίνητό σου “αρέσει” στους κλέφτες: Επίσημα στοιχεία ασφαλιστικής

Οι κλοπές των αυτοκινήτων αποτελούν μάστιγα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Όμως, υπάρχουν ορισμένα μοντέλα που δεν ενδιαφέρουν τους κλέφτες και δεν ασχολούνται μαζί τους.

Μηδενικές κλοπές για Seat Ibiza, Hyundai Atos, VW Passat, Citroen C3 και Fiat Seicento

Μία κλοπή ανά 2.000 οχήματα για Opel Astra, Nissan Almera, Audi A4 και άλλα

Τα αυτοκίνητα έως 5 ετών κινδυνεύουν περισσότερο

Διπλάσιος κίνδυνος κλοπής για οδηγούς 20-49 ετών

Σχεδόν 1 στις 2 κλοπές συμβαίνει κοντά στο σπίτι

Μοντέλα που αγνοούν οι κλέφτες

Σε μια ενδιαφέρουσα έρευνα που δημοσίευσε η ασφαλιστική Hellas Direct, αποκαλύπτεται ποια αυτοκίνητα φαίνεται να… αδιαφορούν οι κλέφτες. Μέσα στο 2024, κανένα από τα Seat Ibiza, Hyundai Atos, VW Passat, Citroen C3 και Fiat Seicento δεν αναφέρθηκε ως κλεμμένο (ούτε μερικά ούτε ολικά), ανά 2.000 κυκλοφορούντα οχήματα.

Σχεδόν μηδενικά ήταν τα περιστατικά και για:

Opel Astra

Nissan Almera

Hyundai Accent

Hyundai i20

Audi A4

Citroen Saxo

Peugeot 307

Όλα τα παραπάνω παρουσίασαν μόλις μία κλοπή ανά 2.000 οχήματα – αριθμός εξαιρετικά χαμηλός σε σχέση με τον μέσο όρο.

Ποια αυτοκίνητα προτιμούν οι κλέφτες;

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι κλέφτες στοχεύουν κυρίως μικρά αυτοκίνητα με μήκος κάτω των 3,7 μέτρων. Σε αυτή την κατηγορία καταγράφηκαν 2 κλοπές ανά 1.000 οχήματα. Όλες οι άλλες κατηγορίες μήκους – από 3,7 μέτρα έως και πάνω από 4,7 μέτρα – εμφάνισαν μία κλοπή ανά 1.000 οχήματα.

Επίσης, τα πιο καινούργια αυτοκίνητα κινδυνεύουν περισσότερο:

Έως 5 έτη : 4 κλοπές/1.000 οχήματα

6–10 έτη : 3 κλοπές

11–15 έτη : 2 κλοπές

16+ έτη: 1 κλοπή

Ηλικία οδηγού και κίνδυνος

Οι οδηγοί 20–49 ετών έχουν διπλάσια πιθανότητα να πέσουν θύματα κλοπής, συγκριτικά με τους άνω των 50. Οι νεότεροι οδηγοί συχνά δεν δίνουν σημασία στο σημείο που παρκάρουν, με αποτέλεσμα:

20–49 ετών : 2 κλοπές/1.000 οχήματα

50+ ετών: 1 κλοπή/1.000 οχήματα

Πόσο μακριά από το σπίτι γίνεται η κλοπή;

Ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό στοιχείο αφορά την απόσταση από το σπίτι του θύματος. Οι περισσότερες κλοπές (48%) σημειώθηκαν σε ακτίνα έως 2,5 χλμ., ενώ μόλις το 6,6% έγιναν σε απόσταση 20–50 χλμ..

Ποια μέτρα αποτρέπουν την κλοπή;

Η έρευνα δείχνει πως οι προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας, όπως:

συστήματα GPS tracking

λογισμικά ασφαλείας

έξυπνα αντικλεπτικά είναι αποτελεσματικά εργαλεία αποτροπής.

Ταυτόχρονα, ένα πλήρες ασφαλιστήριο με κάλυψη μερικής ή ολικής κλοπής προσφέρει έξτρα σιγουριά στον οδηγό, ειδικά σε περιοχές με υψηλό δείκτη παραβατικότητας.

Τι κρατάμε;

Ορισμένα μοντέλα έχουν μηδενική πιθανότητα κλοπής , με βάση τα στατιστικά του 2024

Τα μικρά και νεότερα αυτοκίνητα είναι πιο ελκυστικά για τους κλέφτες

Ηλικιακή ομάδα 20–49 ετών διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο , κυρίως λόγω απροσεξίας

Σχεδόν οι μισές κλοπές γίνονται κοντά στο σπίτι

Η πρόληψη περνάει από την τεχνολογία και την κατάλληλη ασφάλιση

