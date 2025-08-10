quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δες αν το αυτοκίνητό σου “αρέσει” στους κλέφτες: Επίσημα στοιχεία ασφαλιστικής

ΚΥΡΙΑΚΗ | 10.08.2025
Autotypos team
des-an-to-aftokinito-sou-aresei-stous-kleftes-episima-stoicheia-asfalistikis-770804

Οι κλοπές των αυτοκινήτων αποτελούν μάστιγα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Όμως, υπάρχουν ορισμένα μοντέλα που δεν ενδιαφέρουν τους κλέφτες και δεν ασχολούνται μαζί τους.

  • Μηδενικές κλοπές για Seat Ibiza, Hyundai Atos, VW Passat, Citroen C3 και Fiat Seicento

  • Μία κλοπή ανά 2.000 οχήματα για Opel Astra, Nissan Almera, Audi A4 και άλλα

  • Τα αυτοκίνητα έως 5 ετών κινδυνεύουν περισσότερο

  • Διπλάσιος κίνδυνος κλοπής για οδηγούς 20-49 ετών

  • Σχεδόν 1 στις 2 κλοπές συμβαίνει κοντά στο σπίτι

Μοντέλα που αγνοούν οι κλέφτες

Σε μια ενδιαφέρουσα έρευνα που δημοσίευσε η ασφαλιστική Hellas Direct, αποκαλύπτεται ποια αυτοκίνητα φαίνεται να… αδιαφορούν οι κλέφτες. Μέσα στο 2024, κανένα από τα Seat Ibiza, Hyundai Atos, VW Passat, Citroen C3 και Fiat Seicento δεν αναφέρθηκε ως κλεμμένο (ούτε μερικά ούτε ολικά), ανά 2.000 κυκλοφορούντα οχήματα.

Σχεδόν μηδενικά ήταν τα περιστατικά και για:

  • Opel Astra

  • Nissan Almera

  • Hyundai Accent

  • Hyundai i20

  • Audi A4

  • Citroen Saxo

  • Peugeot 307

Όλα τα παραπάνω παρουσίασαν μόλις μία κλοπή ανά 2.000 οχήματα – αριθμός εξαιρετικά χαμηλός σε σχέση με τον μέσο όρο.

Ποια αυτοκίνητα προτιμούν οι κλέφτες;

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι κλέφτες στοχεύουν κυρίως μικρά αυτοκίνητα με μήκος κάτω των 3,7 μέτρων. Σε αυτή την κατηγορία καταγράφηκαν 2 κλοπές ανά 1.000 οχήματα. Όλες οι άλλες κατηγορίες μήκους – από 3,7 μέτρα έως και πάνω από 4,7 μέτρα – εμφάνισαν μία κλοπή ανά 1.000 οχήματα.

Επίσης, τα πιο καινούργια αυτοκίνητα κινδυνεύουν περισσότερο:

  • Έως 5 έτη: 4 κλοπές/1.000 οχήματα

  • 6–10 έτη: 3 κλοπές

  • 11–15 έτη: 2 κλοπές

  • 16+ έτη: 1 κλοπή

Ηλικία οδηγού και κίνδυνος

Οι οδηγοί 20–49 ετών έχουν διπλάσια πιθανότητα να πέσουν θύματα κλοπής, συγκριτικά με τους άνω των 50. Οι νεότεροι οδηγοί συχνά δεν δίνουν σημασία στο σημείο που παρκάρουν, με αποτέλεσμα:

  • 20–49 ετών: 2 κλοπές/1.000 οχήματα

  • 50+ ετών: 1 κλοπή/1.000 οχήματα

Πόσο μακριά από το σπίτι γίνεται η κλοπή;

Ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό στοιχείο αφορά την απόσταση από το σπίτι του θύματος. Οι περισσότερες κλοπές (48%) σημειώθηκαν σε ακτίνα έως 2,5 χλμ., ενώ μόλις το 6,6% έγιναν σε απόσταση 20–50 χλμ..

Ποια μέτρα αποτρέπουν την κλοπή;

Η έρευνα δείχνει πως οι προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας, όπως:

  • συστήματα GPS tracking

  • λογισμικά ασφαλείας

  • έξυπνα αντικλεπτικά

    είναι αποτελεσματικά εργαλεία αποτροπής.

Ταυτόχρονα, ένα πλήρες ασφαλιστήριο με κάλυψη μερικής ή ολικής κλοπής προσφέρει έξτρα σιγουριά στον οδηγό, ειδικά σε περιοχές με υψηλό δείκτη παραβατικότητας.

Τι κρατάμε;

  • Ορισμένα μοντέλα έχουν μηδενική πιθανότητα κλοπής, με βάση τα στατιστικά του 2024

  • Τα μικρά και νεότερα αυτοκίνητα είναι πιο ελκυστικά για τους κλέφτες

  • Ηλικιακή ομάδα 20–49 ετών διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο, κυρίως λόγω απροσεξίας

  • Σχεδόν οι μισές κλοπές γίνονται κοντά στο σπίτι

  • Η πρόληψη περνάει από την τεχνολογία και την κατάλληλη ασφάλιση

Όλες οι ειδήσεις

Νέο πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά: Αναλυτικά όσα πρέπει να ξέρεις – Λεπτομέρειες, όροι, ποσά και παραδείγματα

Το Renault που κάνει πάνω από 1.000 km με ένα γέμισμα και έχει τιμή 19.900 ευρώ

Το υβριδικό πόλης που έχει αποκτήσει διάδοχο, αλλά ακόμα τρελαίνεται στις πωλήσεις – Ξεκινά από 15.800 ευρώ

Tags
#αυτοκίνητα#κλέφτες
