Ποια είναι η έμπνευση για το νέο σήμα της Mclaren;

Η νέα εποχή της McLaren συνοδεύεται από ένα νέο σήμα, η σχεδίαση του οποίου δεν αποτελεί απλώς μια αισθητική ανανέωση

Η McLaren παρουσιάζει τη νέα εταιρική της ταυτότητα, αντλώντας έμπνευση από την ιστορία του Bruce McLaren. Συγκεκριμένα, την επιγραφή του οικογενειακού πρατηρίου και συνεργείου στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, όπου ξεκίνησε να καλλιεργείται το πάθος του για τη μηχανολογία και τους αγώνες.

Η McLaren περνά έτσι σε μια νέα εταιρική ταυτότητα, με ένα πιο λιτό wordmark, το οποίο θα αρχίσει σταδιακά να εμφανίζεται στα μελλοντικά μοντέλα παραγωγής, στα προϊόντα της μάρκας και στο ψηφιακό της υλικό.

Από το οικογενειακό συνεργείο του Bruce McLaren

Το νέο λογότυπο βασίζεται στην επιγραφή που υπήρχε έξω από το οικογενειακό Service Station στο Όκλαντ, το οποίο διατηρούσαν οι γονείς του Bruce McLaren. Ο συγκεκριμένος χώρος είχε ιδιαίτερη σημασία για την πορεία του ιδρυτή της McLaren, καθώς εκεί τροποποίησε ένα Austin Seven του 1929. Με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο συμμετείχε στον πρώτο του αγώνα, κατακτώντας παράλληλα την πρώτη του νίκη στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, στο Muriwai Beach.

Το νέο wordmark αποτελεί εξέλιξη της συγκεκριμένης επιγραφής και χρησιμοποιεί μια ειδικά σχεδιασμένη γραμματοσειρά με την ονομασία McLaren Sans. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η οριζόντια γραμμή κάτω από το γράμμα «C», ενώ όλα τα γράμματα είναι κεφαλαία, σε αντίθεση με το σημερινό λογότυπο που χρησιμοποιεί συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών.

Ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι η McLaren W1 ενδέχεται να είναι το τελευταίο νέο μοντέλο της μάρκας που φέρει το προηγούμενο σήμα στο εμπρός μέρος.

Παραμένει το εμβληματικό Speedmark

Η αλλαγή δεν αφορά αποκλειστικά το wordmark. Η McLaren διατηρεί το χαρακτηριστικό Speedmark, αλλά και το Speedy Kiwi, το οποίο τιμά τις ρίζες της εταιρείας στη Νέα Ζηλανδία. Ανανεωμένη είναι και η χρωματική παλέτα της μάρκας. Σε αυτή περιλαμβάνονται το χαρακτηριστικό Papaya πορτοκαλί, αλλά και οι αποχρώσεις Ember (κοκκινωπό πορτοκαλί), Midnight (μπλε), Black, Anthracite, Colnbrook (ασημί) και Mist (λευκό).

Όλες οι συγκεκριμένες αποχρώσεις προέρχονται από μία και μόνο φωτογραφία του Bruce McLaren, στην οποία εμφανίζεται καθισμένος πάνω στο ελαστικό του μονοθεσίου του.

Σύμφωνα με τη McLaren, η νέα εταιρική ταυτότητα «ενώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της μάρκας σε μία ενιαία έκφραση, σε ολόκληρη τη McLaren Automotive και τη McLaren Racing». Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης ότι η νέα εποχή θα φέρει μεγαλύτερες δυνατότητες εξατομίκευσης, πλουσιότερες εμπειρίες και ακόμη ισχυρότερη αίσθηση κοινότητας μεταξύ ιδιοκτητών και φίλων της μάρκας.

Το νέο σήμα είχε κάνει ήδη την εμφάνισή του

Παρότι η νέα εταιρική ταυτότητα παρουσιάστηκε επίσημα τώρα, η McLaren είχε δώσει ένα πρώτο δείγμα της κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της McL 6GT, στο Monterey Car Week τον περασμένο Αύγουστο. Το κεντρομήχανο supercar με τον V8 κινητήρα και το χειροκίνητο κιβώτιο υιοθέτησε μια νέα σχεδιαστική γλώσσα, εμπνευσμένη από το κλασικό αγωνιστικό M6GT, ενώ μεταξύ των πίσω φώτων υπήρχε η νέα γραμματοσειρά.

Όπως είχε προαναγγελθεί και από το επίσημο video, η επιγραφή «McL 6GT» έχει πλέον αντικατασταθεί από το πλήρες wordmark McLaren.