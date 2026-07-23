Ποια είναι η τελευταία μέρα που θα ισχύσει ο Δακτύλιος στην Αθήνα;

Ο Δακτύλιος της Αθήνας ολοκληρώνει τη φετινή του περίοδο εφαρμογής – Δες πότε αναστέλλεται η λειτουργία του

Ο Δακτύλιος της Αθήνας ολοκληρώνει τη φετινή του περίοδο εφαρμογής και αναστέλλεται από το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα ισχύει κανονικά το σύστημα εκ περιτροπής κυκλοφορίας, βάσει του τελευταίου ψηφίου της πινακίδας του οχήματος.

Πώς λειτουργεί ο Δακτύλιος μέχρι την Παρασκευή

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς:

Ζυγές ημερομηνίες (π.χ. 22, 24 Ιουλίου): Κυκλοφορούν τα οχήματα με πινακίδες που λήγουν σε 0, 2, 4, 6, 8

Μονές ημερομηνίες (π.χ. 23 Ιουλίου): Κυκλοφορούν τα οχήματα με πινακίδες που λήγουν σε 1, 3, 5, 7, 9

Οι περιορισμοί ισχύουν εντός του Μικρού Δακτυλίου, που περικλείεται από τις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Συγγρού, Πειραιώς και Κωνσταντινουπόλεως. Το μέτρο εφαρμόζεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ δεν ισχύει τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες και τις ημέρες γενικής απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Εξαιρούνται από τους περιορισμούς όσοι κινούνται αποκλειστικά στις οριακές λεωφόρους που περιβάλλουν τον Δακτύλιο, καθώς και ορισμένες κατηγορίες οχημάτων (π.χ. ηλεκτρικά, υβριδικά, επαγγελματικά οχήματα κ.ά.) σύμφωνα με τις προβλέψεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Από το Σάββατο… ελεύθερα!

Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ο Δακτύλιος αναστέλλεται πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας χωρίς περιορισμούς μονών-ζυγών, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις κατά τη θερινή περίοδο που η κίνηση είναι γενικά μειωμένη.

Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την αύξηση της κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα. Το ακριβές χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τις επόμενες εβδομάδες.

Παρότι ο Δακτύλιος «κατεβάζει ρολά» για λίγες εβδομάδες, αξίζει να θυμόμαστε ότι το μέτρο στόχο έχει τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο κέντρο της πόλης. Όσοι σχεδιάζουν μετακινήσεις στο κέντρο τις επόμενες ημέρες, καλό είναι να ελέγχουν πάντα την ημερομηνία και το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας τους, ώστε να αποφύγουν πρόστιμα.

Πηγή: EleftherosTypos.gr