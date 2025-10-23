Ποια είναι τα νέα ισραηλινά οχήματα του ΕΣ με τους φορείς πυραύλων SPIKE NLOSS

Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά τα νέα θωρακισμένα SandCat της Plasan, εξοπλισμένα με το προηγμένο αντιαρματικό σύστημα SPIKE NLOS της Rafael

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά το ελληνικό κοινό θα δει τα νέα ισραηλινά οχήματα SandCat DC της Plasan να παρελαύνουν ως φορείς του συστήματος κατευθυνόμενων πυραύλων SPIKE NLOS της Rafael Advanced Defense Systems. Πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα παραδείγματα συνδυασμού ευκινησίας, θωράκισης και ακριβείας κρούσης, που σηματοδοτεί τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα εποχή δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων.

Η νέα πλατφόρμα: Plasan SandCat DC

Το SandCat DC (Double Cabin C&C) είναι ένα θωρακισμένο όχημα 4×4, σχεδιασμένο για να λειτουργεί ως φορέας ειδικών αποστολών και να μεταφέρει διαφορετικά συστήματα μάχης ή αισθητήρων και εποπτικών μέσων, ανάλογα με την ανάγκη. Η διαμόρφωση διπλής καμπίνας του επιτρέπει να μεταφέρει έως πέντε στρατιώτες, ενώ διαθέτει χώρο φόρτωσης ικανό να υποστηρίξει φορτίο έως 3 τόνων.

Στην πράξη, η νέα αυτή πλατφόρμα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός ελαφρού θωρακισμένου οχήματος με την ανθεκτικότητα ενός τακτικού φορέα μάχης. Με κινητήρα 6.7 λίτρων V8 Turbo-Diesel της Ford, ισχύος 330 ίππων και ολικό βάρος έως 10.000 κιλά, μπορεί να κινηθεί σε δύσκολα εδάφη, ενώ το σύστημα μετάδοσης και τα ελαστικά Run-Flat 335/80 R20 εξασφαλίζουν συνέχιση πορείας ακόμη και μετά από βλάβη ή διάτρηση.

Στην καμπίνα, με πρόσβαση από τέσσερις πόρτες, συναντάμε οροφική θυρίδα, ενώ το ηλεκτρικό σύστημα των 24 Volt καθιστά δυνατή την υποστήριξη ηλεκτρονικών αισθητήρων, σταθμών τηλεχειριζόμενου οπλισμού (RCWS) και προηγμένων συστημάτων επικοινωνίας. Το σύστημα blackout επιτρέπει την πλήρη απόκρυψη φωτεινών ενδείξεων και θερμικών ιχνών, στοιχείο κρίσιμο σε επιχειρήσεις νύχτας ή σε περιβάλλοντα με αυξημένη απειλή εντοπισμού.

Ο φορέας ακριβείας: SPIKE NLOS

Το SPIKE NLOS (Non-Line-Of-Sight) αποτελεί την κορυφαία έκδοση της οικογένειας κατευθυνόμενων πυραύλων SPIKE της Rafael. Είναι ένα πολυδύναμο όπλο ακριβείας, σχεδιασμένο να πλήττει στόχους εκτός οπτικής γραμμής, σε αποστάσεις έως 32 χιλιομέτρων από ξηρά ή θάλασσα και έως 50 χιλιομέτρων όταν εκτοξεύεται από εναέρια πλατφόρμα.

Σε αντίθεση με τα κλασικά αντιαρματικά όπλα, το SPIKE NLOS δεν βασίζεται μόνο στην αρχική στοχοποίηση, αλλά επιτρέπει συνεχή καθοδήγηση και αλλαγή πορείας κατά την πτήση. Μέσω οπτικοηλεκτρονικών (EO) και υπέρυθρων (IR) αισθητήρων, ο χειριστής μπορεί να βλέπει σε πραγματικό χρόνο τι «βλέπει» ο πύραυλος και να ανακατευθύνει ή να ακυρώσει την αποστολή ανάλογα με τις συνθήκες στο πεδίο.

Η δυνατότητα αυτή προσφέρει τεράστιο πλεονέκτημα σε πεδία όπου η θέα είναι περιορισμένη – όπως ορεινά, δασώδη ή αστικές περισοχές – και επιτρέπει σε μικρές δυνάμεις να πλήττουν στόχους με ασφάλεια από μεγάλη απόσταση. Επιπλέον, το σύστημα υποστηρίζει εκτοξεύσεις πολλαπλών πυραύλων (salvo) και hand-over μεταξύ διαφορετικών σταθμών ελέγχου, κάτι που διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών μονάδων.

Ουλαμός βολής του νεοαποκτηθέντος οπλικού συστήματος SPIΚE NLOS του Ελληνικού Στρατού #HellenicArmy @hndgspio @HAspokesman Διακρίνονται τα οχήματα φορείς εκτόξευσης των πυραύλων καθώς και το Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος που εκτελεί καθήκοντα στοχοποίησης. pic.twitter.com/vrwNFE5OuY — Ioannis Nikitas (@Ioannis_Nikitas) October 23, 2025

Το επιχειρησιακό σύνολο NMT (NLOS Mission Taskforce)

Η έκδοση που προμηθεύεται ο Ελληνικός Στρατός περιλαμβάνει το NLOS Mission Taskforce (NMT) – ένα πλήρως ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πακέτο που συνδυάζει αναγνώριση, διοίκηση-ελέγχο (C2) και ικανότητα πλήγματος σε μία κινητή μονάδα.

Το NMT επιτρέπει στις δυνάμεις να εντοπίζουν στόχους, να αξιολογούν δεδομένα και να εξαπολύουν πλήγματα χωρίς να εξαρτώνται από εξωτερική υποστήριξη. Χάρη στη δικτυοκεντρική του αρχιτεκτονική, μπορεί να συνδέεται με UAVs ή επίγειους αισθητήρες για απόκτηση στόχων, να μεταδίδει δεδομένα εικόνας και να εκτελεί πυρά ακριβείας σε ελάχιστο χρόνο.

Η φιλοσοφία πίσω από το NMT είναι να δώσει σε μικρές, ευέλικτες ομάδες αυτονομία δράσης και ισχύ πυρός δυσανάλογη προς το μέγεθός τους. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένα όχημα ή μια μικρή ομάδα SandCat μπορεί να επιτηρεί, να στοχοποιεί και να εκτελεί πλήγματα σε αποστάσεις δεκάδων χιλιομέτρων, διατηρώντας παράλληλα χαμηλό επιχειρησιακό ίχνος.

Η σημασία της ελληνικής επιλογής

Η ενσωμάτωση των συστημάτων SPIKE NLOS και NMT πάνω σε οχήματα SandCat δεν είναι απλώς μια νέα αγορά οπλικού συστήματος, αλλά μια στρατηγική αναβάθμιση του τρόπου που ο Στρατός Ξηράς μπορεί να επιχειρεί στο πεδίο.

Η Ελλάδα αποκτά πλέον ικανότητα πλήγματος μακράς εμβέλειας με υψηλή ακρίβεια, χωρίς να εκθέτει σε κίνδυνο τα πληρώματα. Οι κινητές ομάδες με SandCat μπορούν να μετακινούνται γρήγορα, να αλλάζουν θέση μετά από κάθε βολή και να λειτουργούν αυτόνομα σε απομονωμένες περιοχές – από νησιωτικά συμπλέγματα έως ορεινά μέτωπα.

Επιπλέον, η επιλογή ισραηλινών συστημάτων φανερώνει τη συνεχή εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας–Ισραήλ, τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε τακτικό επίπεδο. Η συμβατότητα με υφιστάμενα συστήματα και η εμπειρία της Rafael σε συνδυασμένες επιχειρήσεις καθιστούν το νέο σύνολο ένα από τα πιο σύγχρονα όπλα αποτροπής που έχει ενταχθεί τα τελευταία χρόνια.

Η πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη

Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, τα SandCat με τους εκτοξευτές SPIKE NLOS θα κάνουν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση. Αν και –προφανώς- δεν αναμένεται επίδειξη βολής, η παρουσία τους θα προσφέρει μια σαφή εικόνα της κατεύθυνσης που ακολουθεί ο ΕΣ: περισσότερη κινητικότητα, αυτονομία και τεχνολογική διασύνδεση.

Τα πληρώματα που θα τα χειρίζονται έχουν ήδη ολοκληρώσει εκπαίδευση σε συνεργασία με Ισραηλινούς τεχνικούς, ενώ τα οχήματα έχουν παραληφθεί σταδιακά τους τελευταίους μήνες. Το κοινό θα δει για πρώτη φορά συνδυασμό θωρακισμένου φορέα και συστήματος ακριβείας μεγάλης εμβέλειας, με διακριτική αλλά εντυπωσιακή παρουσία στη γραμμή της παρέλασης.

