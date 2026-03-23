EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ποια εταιρεία ελαστικών βγήκε “Κατασκευαστής της Χρονιάς”;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 23.03.2026
Autotypos Team
Η εταιρεία απέσπασε για άλλη μια χρονιά τον τίτλο “Tire Manufacturer of the Year” στα διεθνώς αναγνωρισμένα Tire Technology Awards for Innovation and Excellence

Η διάκριση αυτή δεν ήρθε τυχαία: η ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης ξεχώρισε τη συμβολή της εταιρείας στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, στις καινοτόμες μεθόδους μέτρησης, αλλά και στη διαρκή εξέλιξη των διαδικασιών παραγωγής, οι οποίες επηρεάζουν συνολικά τον τρόπο που κινείται ο κλάδος.

Παράλληλα, η Continental τιμήθηκε και με το βραβείο “Environmental Achievement of the Year – Manufacturing”, χάρη στη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει στη μείωση της κατανάλωσης νερού.

Στην κορυφή για 5η φορά

Οι απονομές πραγματοποιήθηκαν στις 3 Μαρτίου στο Ανόβερο, στο πλαίσιο της Tire Technology Expo, από επιτροπή ειδικών του χώρου. Από το 2008, όταν και θεσπίστηκαν, τα συγκεκριμένα βραβεία θεωρούνται από τα πιο αξιόπιστα στον τομέα της τεχνολογίας ελαστικών. Με τη φετινή διάκριση, η Continental φτάνει συνολικά τις πέντε κατακτήσεις του τίτλου “Manufacturer of the Year”, επιβεβαιώνοντας μια σταθερά ανοδική πορεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εξελίξεις που παρουσίασε η εταιρεία μέσα στο 2025: ανάμεσά τους ξεχωρίζει η αξιοποίηση συνθετικού καουτσούκ από πιο βιώσιμες πηγές, όπως έλαια πυρόλυσης που προέρχονται από ανακυκλωμένα ελαστικά ή ακόμη και από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.

Επιπλέον, σε συνεργασία με το Technical University of Braunschweig, ανέπτυξε μια νέα μέθοδο ανάλυσης των σωματιδίων φθοράς των ελαστικών, η οποία μπορεί να εντοπίζει ακόμη και εξαιρετικά μικρά σωματίδια στον αέρα.

Το πρώτο all-season ελαστικό με κορυφαία βαθμολογία

Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στο ελαστικό Continental VanContact A/S Eco, το οποίο έγινε το πρώτο all-season ελαστικό για van που καταφέρνει να αποσπάσει την κορυφαία βαθμολογία «A» και στις τρεις βασικές κατηγορίες της ευρωπαϊκής ετικέτας ελαστικών: αντίσταση κύλισης, πρόσφυση σε βρεγμένο και επίπεδο θορύβου.


Στο πεδίο της βιωσιμότητας, τα αποτελέσματα είναι εξίσου εντυπωσιακά. Από το 2020 έως το 2025, ο τομέας ελαστικών της Continental κατάφερε να μειώσει την κατανάλωση νερού ανά τόνο προϊόντος πάνω από 10% σε όλα τα εργοστάσιά της, εξοικονομώντας συνολικά 197 εκατομμύρια λίτρα νερού.

Αυτό επιτεύχθηκε χάρη σε προηγμένες τεχνολογίες φιλτραρίσματος και συστήματα μεμβρανών, που επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση έως και του 90% του επεξεργασμένου νερού.

Τι κρατάμε:

  • Η Continental απέσπασε για 5η φορά τον τίτλο “Tire Manufacturer of the Year”
  • Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εξελίξεις που παρουσίασε η εταιρεία μέσα στο 2025
  • Το Continental VanContact A/S Eco έγινε το πρώτο all-season ελαστικό για van που αποσπά κορυφαία βαθμολογία
  • Εξίσου εντυπωσιακά αποτελέσματα στο πεδίο της βιωσιμότητας

