EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ποια γερμανική μάρκα προειδοποιεί ότι τα μικρά βενζινοκίνητα είναι καταδικασμένα;

ΣΑΒΒΑΤΟ | 20.12.2025
Autotypos Team
poia-germaniki-marka-proeidopoiei-oti-ta-mikra-venzinokinita-einai-katadikasmena-740948

Ο CEO της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής μάρκας προειδοποιεί πως τα μικρά βενζινοκίνητα αυτοκίνητα θα γίνουν σύντομα είδος… υπό εξαφάνιση

Τι κι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε στην άκρη το ban στα νέα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ο CEO της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας πιστεύει πως αυτό δεν είναι αρκετό για να «σώσει» τα μικρά βενζινοκίνητα – μια κατηγορία που μόλις πριν λίγο καιρό κυριαρχούσε στους δρόμους της Ευρώπης.

Ο CEO της Volkswagen προειδοποιεί πως, με ή χωρίς ban, τα μικρά βενζινοκίνητα δεν έχουν μέλλον στην Ευρώπη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θα είναι σαν ban, αλλά δεν θα είναι

Κάτι τέτοιο καταλαβαίνουμε διαβάζοντας τους νέους, αρκετά αυστηρότερους, κανονισμούς σχετικά με τις εκπομπές άνθρακα. Ο στόχος για τα νέα αυτοκίνητα είναι να μειώσουν τις εκπομπές στο 90%, κάτι που απαγορεύει έμμεσα στις εταιρείες απ’ το να παράγουν νέα μικρά βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Αυτό αφού η παραγωγή ενός εν λόγω μοντέλου θα ήταν οικονομικά αβάσιμη, καθιστώντας τα υπερβολικά ακριβά για να είναι ανταγωνιστικά στην αγορά.

«Το μέλλον σε αυτήν την κατηγορία είναι ηλεκτρικό», δήλωσε ο CEO της μάρκας με τις καλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη, με τρανό παράδειγμα τη μεταμόρφωση του εμβληματικού μικρού, Polo, σε αμιγώς ηλεκτρικό. Αυτή η απόφαση είναι αυτονόητη δεδομένης της επερχόμενης εισροής σχετικά προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων. Το ID. Polo θα κάνει το ντεμπούτο του του χρόνου και θα κοστίζει 25.000 ευρώ στη βασική του έκδοση.

Στη συνέχεια, το 2027, μια έκδοση παραγωγής του πρωτότυπου ID. Every1 θα μειώσει την εισαγωγική τιμή στα 20.000 ευρώ, όλα αυτά υπολογίζοντας τους φόρους, αλλά χωρίς να υπολογίζουμε τις επιδοτήσεις που προσφέρουν αρκετά κράτη της ΕΕ για την αγορά ηλεκτρικού.

Η τρέχουσα γενιά παραμένει, αλλά μέχρι πότε;

Ενώ η επένδυση σε νέα μικρά βενζινοκίνητα μοντέλα φαντάζει ως «αυτοκτονία», η Volkswagen δεν έχει αναφερθεί σε κάποια ημερομηνία λήξης της παραγωγής για την τρέχουσα γενιά μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Μοντέλα όπως το Polo ή το T-Cross θα παράγοντα παράλληλα με τα αμιγώς ηλεκτρικά τους «αδέλφια», ωστόσο, όχι για πολύ.

Η Volkswagen είναι αυτή τη στιγμή η μάρκα με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη, ξεπερνώντας τις 1.000.000 πωλήσεις μέσα στους πρώτους 10 μήνες του 2025, ενώ η ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα φαίνεται πως ανεβαίνει αντί να μειώνεται, όπως έλεγαν κάποιοι. Μέχρι τον Οκτώβριο, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 16,4% της αγοράς της ΕΕ, από 13,2% την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τι κρατάμε:

  • Τα μικρά βενζινοκίνητα της Volkswagen παραμένουν, αλλά όχι για πολύ
  • Μπορεί το ban του 2035 να μπήκε στο ράφι, αλλά οι ολοένα και πιο αυστηροί κανονισμοί έχουν περίπου το ίδιο αποτέλεσμα
  • Όπως εξηγεί ο CEO της VW, η παραγωγή νέων θερμικών μοντέλων είναι απλά οικονομικά ασύμφορη με τα σημερινά δεδομένα
  • Τα μικρά βενζινοκίνητα της Volkswagen θα παραμείνουν για λίγο, προτού δώσουν τη σκυτάλη στα αμιγώς ηλεκτρικά
#Volkswagen#VW ID. POLO#VW Polo#VW T-Cross#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Πρόσφατες Ειδήσεις