Ποια γερμανική premium μάρκα μπορεί να χρειαστεί να κλείσει 2 εργοστάσια της;

Μετά τη Volkswagen, άλλη μια γερμανική μάρκα βρίσκεται σε «φουρτουνιασμένα νερά» και η λύση μοιάζει μονόδρομος

Η Mercedes-Benz ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με το ίδιο δύσκολο δίλημμα που αντιμετωπίζει και η Volkswagen, καθώς η γερμανική premium μάρκα προειδοποιεί ότι μπορεί να χρειαστεί να κλείσει δύο εργοστάσια στη Γερμανία. Στον αέρα βρίσκεται μια μονάδα συναρμολόγησης και μια παραγωγής κινητήρων, με τη διοίκηση να υποστηρίζει ότι στόχος παραμένει η διατήρηση όλων των γερμανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Ωστόσο, εάν δεν επιτευχθούν οι απαραίτητες συμφωνίες για τη μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας, οι δύο μονάδες θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε κλείσιμο. Η εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό από τους Κινέζους κατασκευαστές, υψηλό κόστος παραγωγής και σημαντικές πιέσεις στις διεθνείς αγορές.

Η προειδοποίηση της Mercedes

Ο Michael Schiebe, επικεφαλής παραγωγής της Mercedes-Benz, μίλησε αυτή την εβδομάδα στους εργαζομένους του εργοστασίου της εταιρείας στο Sindelfingen, ξεκαθαρίζοντας ότι η Mercedes θέλει να διατηρήσει όλες τις γερμανικές εγκαταστάσεις της.

«Σαφής στόχος μας είναι να διατηρήσουμε όλες τις γερμανικές εγκαταστάσεις μας», δήλωσε ο Schiebe.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση, όμως, συνοδεύτηκε από μια σημαντική προϋπόθεση. Όπως ανέφερε, εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, η Mercedes θα πρέπει να κλείσει ένα γερμανικό εργοστάσιο συναρμολόγησης και ένα γερμανικό εργοστάσιο παραγωγής κινητήρων. Η εταιρεία φαίνεται να χρειάζεται να καταλήξει σε νέες συμφωνίες για τη μείωση του κόστους με το συνδικάτο IG Metall, το οποίο εκπροσωπεί χιλιάδες εργαζομένους της.

Παράλληλα, η Mercedes επισημαίνει ότι απαιτούνται καλύτερες συνθήκες ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα στη Γερμανία.

Αντιδράσεις από την IG Metall

Η πιθανότητα κλεισίματος δύο εργοστασίων προκάλεσε την έντονη αντίδραση της IG Metall.

«Η απειλή για το κλείσιμο εργοστασίων δεν είναι τρόπος για να διαμορφώσουμε το μέλλον», ανέφερε το συνδικάτο. «Όποιος καταφεύγει σε τέτοιες απειλές πρέπει να περιμένει την αποφασιστική αντίστασή μας. Εάν το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι μπορεί να πιέσει τους εργαζομένους με το τελεσίγραφο “παραχωρήσεις ή κλείσιμο εργοστασίων”, η απάντησή μας είναι ένα ξεκάθαρο “όχι όσο είμαστε εμείς εδώ”».

Ο Schiebe δεν αποκάλυψε ποια εργοστάσια θα μπορούσαν να επηρεαστούν.

Η Mercedes-Benz διαθέτει σήμερα επτά εργοστάσια παραγωγής κινητήρων στη Γερμανία, ενώ λειτουργεί και τρεις εγκαταστάσεις συναρμολόγησης οχημάτων. Τα προβλήματα της Mercedes παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με εκείνα που αντιμετωπίζει η Volkswagen. Πρόσφατες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο όμιλος Volkswagen εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει τέσσερα εργοστάσια στη Γερμανία μεταξύ 2031 και 2034.

Κοινός παρονομαστής για τις δύο γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες είναι η αυξανόμενη πίεση από τους Κινέζους κατασκευαστές.

Οι κινεζικές μάρκες πιέζουν τη Mercedes

Κατασκευαστές όπως οι BYD, Geely, GAC και Changan, μεταξύ άλλων, έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές, προσφέροντας μοντέλα που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές από εκείνες των Mercedes-Benz και άλλων παραδοσιακών ευρωπαϊκών κατασκευαστών. Η πίεση είναι ιδιαίτερα έντονη στην Κίνα, μια από τις σημαντικότερες αγορές για τη Mercedes.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι πωλήσεις της Mercedes στην κινεζική αγορά υποχώρησαν κατά 30%, ενώ η εταιρεία κατέγραψε απομείωση ύψους 800 εκατ. δολαρίων στην αγορά. Στα προβλήματα προστίθεται και το κόστος των αμερικανικών δασμών. Μόνο το 2025, οι δασμοί των ΗΠΑ κόστισαν στη Mercedes-Benz περίπου 1,1 δισ. δολάρια.

Η γερμανική εταιρεία βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με ένα σύνθετο πρόβλημα: από τη μία πλευρά πρέπει να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα από την Κίνα, και από την άλλη να μειώσει το κόστος της παραγωγής στη Γερμανία.

Για την ώρα, η Mercedes υποστηρίζει ότι στόχος παραμένει η διατήρηση και των δέκα εγκαταστάσεών της στη Γερμανία. Ωστόσο, η προειδοποίηση για πιθανό κλείσιμο δύο εργοστασίων δείχνει πόσο έντονη είναι πλέον η πίεση που δέχεται η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.