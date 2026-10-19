Ποια κινέζικα θα έχουν από το 2027 Google Gemini, Maps και Play από το εργοστάσιο;

Ένας από τους μεγαλύτερους κινεζικούς ομίλους αυτοκινήτου ενώνει τις δυνάμεις του με την Google, φέρνοντας τον ψηφιακό βοηθό Gemini, τους χάρτες και τις εφαρμογές της στα νέα του μοντέλα από το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η πλοήγηση με Google Maps, η πρόσβαση σε εφαρμογές μέσω Google Play και η επικοινωνία με τον ψηφιακό βοηθό Gemini θα αποτελέσουν μέρος της εμπειρίας χρήσης στα μελλοντικά αυτοκίνητα του ομίλου Geely. Η κινεζική εταιρεία ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Google, με στόχο να ενσωματώσει γνώριμες ψηφιακές υπηρεσίες στο περιβάλλον του αυτοκινήτου.

Η συμφωνία αφορά τις μάρκες επιβατικών αυτοκινήτων του ομίλου στις αγορές εκτός Κίνας όπου είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες της Google. Το πρώτο μοντέλο με το νέο πακέτο υπηρεσιών αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2027, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη ποιο θα είναι ή σε ποια μάρκα θα ανήκει.

Στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου συναντάμε, μεταξύ άλλων, τις Geely, Zeekr και Lynk & Co, καθώς και εταιρείες όπως οι Volvo, Polestar και Lotus. Η Geely συμμετέχει επίσης στη smart μέσω της κοινοπραξίας της με τη Mercedes-Benz. Η ανακοίνωση, πάντως, δεν περιλαμβάνει αναλυτική λίστα μοντέλων ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για κάθε μάρκα. Επομένως, δεν σημαίνει ότι όλα τα αυτοκίνητα του ομίλου θα αποκτήσουν ταυτόχρονα τις συγκεκριμένες λειτουργίες μέσα στο 2027.

Για τον οδηγό, η ουσία βρίσκεται στην ενσωμάτωση των υπηρεσιών στο ίδιο το σύστημα πολυμέσων. Το Google Maps θα προσφέρει δυνατότητες πλοήγησης και αναζήτησης προορισμών, μεταξύ των οποίων και κοντινοί σταθμοί φόρτισης. Το Google Play θα δίνει πρόσβαση σε εφαρμογές για το περιβάλλον του αυτοκινήτου, ενώ το Gemini θα αναλαμβάνει τον ρόλο του ψηφιακού βοηθού, επιτρέποντας την εκτέλεση καθημερινών εργασιών με φωνητικές εντολές.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής τεχνολογίας της Geely Holding Group, Dr. Shen Yuan, στόχος είναι το αυτοκίνητο να συνδεθεί με υπηρεσίες που οι χρήστες γνωρίζουν ήδη από την καθημερινότητά τους. Η προσέγγιση της εταιρείας εστιάζει στην απλούστερη αλληλεπίδραση, περιορίζοντας την ανάγκη για διαδοχικά αγγίγματα στην οθόνη και αναζήτηση λειτουργιών μέσα σε πολύπλοκα μενού.

Η συμφωνία έρχεται να προστεθεί σε άλλες κινήσεις του ομίλου για την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών του στις διεθνείς αγορές. Η Zeekr έχει ήδη ανακοινώσει συνεργασία με την AirConsole για παιχνίδια μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ τον Απρίλιο του 2026 συμφώνησε με την 3 Screen Solutions για τη δημιουργία πλατφόρμας ψυχαγωγίας βασισμένης στο Android Automotive OS.

Για την ελληνική αγορά, παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα σχετικά με τα μοντέλα που θα αποκτήσουν πρώτα τις υπηρεσίες, τη διαθεσιμότητα των επιμέρους λειτουργιών και την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί εάν προβλέπεται αναβάθμιση για αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ήδη.