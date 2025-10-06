Η μάρκα που έχει πιο αφοσιωμένο κοινό ακόμη και από την Toyota – Τι λέει επίσημη έρευνα;

Μια έρευνα της JD Power στις ΗΠΑ δείχνει ποιες εταιρείες έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των οδηγών, καταφέρνοντας να τους φέρνουν ξανά πίσω… στην αντιπροσωπεία

Σε μια αγορά όπου η τεχνολογία αλλάζει ραγδαία και οι καταναλωτές έχουν περισσότερες επιλογές από ποτέ, η πιστότητα των πελατών είναι ένα στοιχείο με μεγάλη, στρατηγική σημασία. Δεν είναι μόνο το ότι έχεις ικανοποιημένη την πελατειακή σου βάση, είναι ότι οι πιθανότητες αυτοί οι οδηγοί να αγοράσουν και πάλι ένα μοντέλο από την ίδια αυτοκινητοβιομηχανία ή να το προτείνουν σε γνωστούς, συγγενείς και φίλους, αυξάνονται ραγδαία.

Πρόκειται για μια έμμεση αλλά με πολύ ισχύρο αντίκτυπο διαφήμιση, την οποία την κερδίζουν μάρκες οι οποίες έχουν χρόνια χτίσει το όνομα τους, επενδύοντας σε αξιοπιστία και after sales service.

Η φετινή μελέτη Automotive Brand Loyalty Study της JD Power δείχνει καθαρά ποιες μάρκες έχουν χτίσει πραγματική σχέση εμπιστοσύνης με τους ιδιοκτήτες τους. Η έρευνα βασίζεται σε εκατομμύρια πραγματικές αγορές στις ΗΠΑ και μετρά το ποσοστό των οδηγών που επέλεξαν ξανά την ίδια μάρκα όταν ήρθε η ώρα να αλλάξουν αυτοκίνητο.

Ο μέσος όρος για τo σύνολο της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι 49 %, αλλά κάποιες εταιρείες τον ξεπερνούν αρκετά.

Οι «σταθερές αξίες» των mainstream

Στην κατηγορία των «καθημερινών» αυτοκινήτων, η Toyota παραμένει αδιαμφισβήτητη πρωταθλήτρια με 62 % ποσοστό πιστότητας, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της για αξιοπιστία, ποιότητα και υψηλή μεταπωλητική αξία.

Η Honda ακολουθεί με 55,5 %, παραμένοντας σταθερά στη δεύτερη θέση, όμως στην κατηγορία των SUV, η ίδια εταιρία είναι πρώτη με ποσοστό 62 %. Δεύτερη στα SUV είναι η Subaru με 60,6 %, αποτέλεσμα που αποδεικνύει τη δυναμική της μάρκας στους πιστούς της οδηγούς.

Premium κατηγορία: οι «πιστοί» πελάτες της Porsche

Στα πολυτελή αυτοκίνητα, η Porsche παραμένει στην κορυφή με 58,2 %, ενώ η Mercedes-Benz ακολουθεί με 49,7 %. Στα premium SUV η κατάσταση αλλάζει, με την Lexus να βρίσκεται στην κορυφή (57,4 %), ενώ ακολουθεί η BMW με 54%.

Η επιτυχία αυτών των μαρκών δείχνει ότι οι πελάτες που επενδύουν σε premium εμπειρία παραμένουν συναισθηματικά δεμένοι με το brand, ιδίως όταν η ποιότητα και η εξυπηρέτηση παραμένουν συνεπείς.

Pick-up: το υψηλότερο ποσοστό αφοσίωσης

Στην κατηγορία των pick-up, η Ford είναι ο απόλυτος νικητής με 66,6 %, το υψηλότερο ποσοστό σε όλη τη μελέτη. Τα pick-up είναι μια πολύ δημοφιλής κατηγορία στις ΗΠΑ και πέραν του ότι η Ford διατηρεί παραδοσιακά μια πλούσια γκάμα με εξαιρετικά μοντέλα, σίγουρα παίζει ρόλο και το ότι πρόκειται για αμερικανική εταιρεία.

Βλέπετε τα pick-up δεν είναι αποτελούν απλώς μοντέλα γενικής χρήσης στις ΗΠΑ, μοντάρονται, φτιάχνονται και μαζί με τα muscle cars, αποτελούν μέρος της «αμερικάνα» αυτοκινητιστικής κουλτούρας. Οι πιθανότητες λοιπόν οι ιδιοκτήτες τους να διακατέχονται από υψηλό «πατριωτικό» αίσθημα είναι μεγάλες.

Παρ΄ολα αυτά, στη δεύτερη θέση της συγκεκριμένης κατηγορίας, βρίσκεται η Toyota με 61,2 %, γιατί καλό το «God Bless America» αλλά η μνημειώδης αξιοπιστία των pick-up της ιαπωνικής εταιρείας, σίγουρα παίζει ρόλο.

Τι δείχνει η τάση για την αγορά

Η μελέτη της JD Power υπογραμμίζει πως η πιστότητα δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα του προϊόντος, αλλά και από την εμπειρία ιδιοκτησίας, τη μεταπωλητική αξία και την αντιμετώπιση του πελάτη μετά την πώληση.

Εταιρείες που προσφέρουν συνέπεια σε αυτούς τους τομείς βλέπουν τους πελάτες τους να επιστρέφουν — ακόμη κι αν υπάρχουν πιο «μοντέρνες» ή φθηνότερες επιλογές στην αγορά.

Αν και η έρευνα αφορά τις ΗΠΑ, οι τάσεις είναι οικείες και στην ελληνική αγορά. Η Toyota διατηρεί σταθερά πρωτιά σε ταξινομήσεις και επαναγορά, ενώ Honda και Subaru, έχουν διαχρονικά πιστό κοινό. Στα premium, οι Porsche και Lexus κρατούν τη φήμη τους, δείχνοντας ότι η εμπιστοσύνη και η συνολική εμπειρία είναι ο ισχυρότερος «κινητήρας» για επαναγορά.

Τι κρατάμε

Toyota : Πρωταθλήτρια στην mainstream κατηγορία με 62 %

: Πρωταθλήτρια στην mainstream κατηγορία με 62 % Porsche : Η πιο πιστή βάση πελατών στα πολυτελή με 58,2 %

: Η πιο πιστή βάση πελατών στα πολυτελή με 58,2 % Honda : 62% εκπληκτικό ποσοστό στα SUV

: 62% εκπληκτικό ποσοστό στα SUV Lexus : Ηγέτιδα στα premium SUV με 57,4 %

: Ηγέτιδα στα premium SUV με 57,4 % Ford: Ασυναγώνιστη στα pickup με 66,6 %

Υπάρχει ακόμα «έκπτωση» 50% στα πρόστιμα της Τροχαίας αν πληρωθούν εγκαίρως; – Τι ισχύει με το νέο ΚΟΚ;

Δες πώς θα πάρεις οικογενειακό SUV που καίει 2,92 €/100 km με 398 € τον μήνα

Με 329 ευρώ τον μήνα οδηγείς υβριδικό SUV BMW με όλα πληρωμένα – Δες πώς