Ποια μάρκα που ξεπουλάει στην Ελλάδα, πέρυσι έκανε ρεκόρ πωλήσεων σε V8 μοντέλα;

Μπορεί να κοιτάζει μπροστά σε ένα ηλεκτρικό μέλλον, αλλά η εταιρεία δεν ξεχνά το παρελθόν της και κάνει νέο ρεκόρ πωλήσεων σε V8 μοντέλα.

Η BMW κοιτάει στο μέλλον με τη νέα πλατφόρμα Keue Klasse, αλλά η εταιρεία δεν βιάζεται να γυρίσει σελίδα και να ξεχάσει οριστικά το ένδοξο παρελθόν της στον τομέα της εσωτερικής καύσης. Ενώ πέρσι η BMW δέχτηκε τις περισσότερες παραγγελίες για premium ηλεκτρικά μοντέλα, σημείωσε ταυτόχρονα νέο ρεκόρ πωλήσεων σε θερμικά μοντέλα με V8 κινητήρες.

Ηλεκτρικό μέλλον, αλλά όχι χωρίς V8

Η BMW κοιτάζει μπροστά στο μέλλον με την πλατφόρμα Neue Klasse EV, αλλά η εταιρεία δεν ξεχνά το παρελθόν της στον τομέα της εσωτερικής καύσης. Πρόσφατα, ο επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης της BMW, Dr. Joachim Post, μίλησε στο Motor1 για τη νέα Neue Klasse, αλλά αναφέρθηκε και στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, αποκαλύπτοντας πως το 2024 ήταν χρονιά ρεκόρ για τους κινητήρες V8.

«Θέλουμε να δώσουμε στον πελάτη το καλύτερο αυτοκίνητο και αυτός να αποφασίσει τι είδους κινητήρα θέλει. Όχι να αποκτήσει καινούργιο αυτοκίνητο μόνο αν επιλέξει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ή παλιό αυτοκίνητο αν θέλει κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ο κόσμος είναι διαφορετικός. Πέρυσι, είχαμε τις περισσότερες πωλήσεις premium ηλεκτρικών οχημάτων και ταυτόχρονα, ρεκόρ πωλήσεων για V8 κινητήρες».

Οι V8 κινητήρες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς σε αγορές όπως αυτή των ΗΠΑ, στην οποία είναι διαθέσιμοι προαιρετικά σε μοντέλα όπως, X5, X6, X7, Σειρά 7, Σειρά 8 και στάνταρ σε, M5, M8, X5 M και X6 M. Η νέα M5 παρουσίασε επίσης το νέο plug-in υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης V8 της BMW, το οποίο αποδεικνύεται επιτυχημένο μέχρι στιγμής.

Μια σχέση πολλών δεκαετιών

Μπορεί η BMW να είναι περισσότερο γνωστή χάρη στους εξακύλινδρους σε σειρά (straight six) κινητήρες, η βαυαρική μάρκα κατασκεύαζε αυτοκίνητα με V8 κινητήρες τη δεκαετία του ’50 και του ’60, ενώ τους επανάφερε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 για τις σειρές 5,7 και 8. Οι V8 κινητήρες ήταν δημοφιλείς επιλογές σε μεγαλύτερα μοντέλα, όπως η X5, ενώ ο τελευταίος V8 που πρόσφερε ήταν o twin-turbo 4,4 λίτρων (S68) που έκανε ντεμπούτο το 2022 στα κορυφαία μοντέλα της Land Rover.

Οι πελάτες μπορούν επίσης να απολαύσουν τους V8 της BMW, σε συνδυασμό με ένα υβριδικό σύστημα, στη νέα M5.

Η γερμανική μάρκα ακολούθησε μια διαφορετική στρατηγική από άλλες εταιρείες που επενδύουν αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση, παράγοντας νέα ηλεκτρικά μοντέλα χωρίς να σταματήσει να επενδύει στους κινητήρες εσωτερικής καύσης κι, όπως φαίνεται, η στρατηγική αυτή αποδίδει!

Τι κρατάμε:

Ρεκόρ πωλήσεων σε V8 κινητήρες έκανε το 2024 η BMW

Αυτό εν μέσω της στροφής στην ηλεκτροκίνηση με τη Neue Klasse

Η BMW συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον, χωρίς όμως να ξεχνά το παρελθόν

Πηγή: Motor1.com

Αυτές είναι οι μοναδικές κάμερες της Τροχαίας που «γράφουν» για ταχύτητα στη Συγγρού – Ποια είναι τα πρόστιμα;

Πόντοι στο δίπλωμα: Πότε χάνεις την άδεια οδήγησης – Πότε μηδενίζονται – Που μπορείς να τους δεις

Διαθέσιμο για παραγγελίες στην Ελλάδα το υβριδικό FIAT των 15.490 ευρώ – Αναλυτικός εξοπλισμός