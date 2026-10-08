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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ποια μάρκα προτίμησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού που πήγαν στην AUTO ATHINA 2026;

ΠΕΜΠΤΗ | 08.10.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Τρεις ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού επισκέφθηκαν την AUTO ATHINA 2026, γνώρισαν νέα μοντέλα και συμμετείχαν σε δοκιμασίες που συνέδεσαν το αυτοκίνητο με το ποδόσφαιρο.

Μια διαφορετική συνάντηση περίμενε τους επισκέπτες της AUTO ATHINA 2026, καθώς οι Μανώλης Σάλιακας, Lorenzo Scipioni και Balša Popović βρέθηκαν στην έκθεση, αφήνοντας για λίγο τις υποχρεώσεις στο γήπεδο. Οι τρεις παίκτες του Ολυμπιακού επισκέφθηκαν το περίπτερο της Opel, όπου γνώρισαν από κοντά τα μοντέλα της γερμανικής εταιρείας και τράβηξαν το ενδιαφέρον του κοινού. Η παρουσία τους έδωσε «ερυθρόλευκο» χρώμα στην έκθεση, με τους ποδοσφαιριστές να φωτογραφίζονται δίπλα στα αυτοκίνητα και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του περιπτέρου.

Από το γήπεδο στα quiz της Opel

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλάμβανε quiz και challenges με στοιχεία από το ποδόσφαιρο και τον κόσμο της Opel, προσφέροντας στους τρεις παίκτες την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε κάτι διαφορετικό από όσα αντιμετωπίζουν στον αγωνιστικό χώρο. Οι δραστηριότητες δημιούργησαν μια χαλαρή ατμόσφαιρα, με αυθόρμητες αντιδράσεις και χαμόγελα. Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν τους ποδοσφαιριστές από κοντά, σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από το γήπεδο και τις προπονήσεις.

Ο Fournier έχει ήδη επιλέξει BMW M2 CS

Το ενδιαφέρον για τα αυτοκίνητα δεν περιορίζεται στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού. Ο Evan Fournier έχει κάνει τη δική του, σαφώς πιο προσωπική επιλογή, αποκτώντας μια BMW M2 CS των 530 ίππων. Ο Γάλλος μπασκετμπολίστας επέλεξε την ιδιαίτερη απόχρωση Velvet Blue με χρυσές ζάντες, έναν συνδυασμό που δύσκολα περνά απαρατήρητος. Αυτή τη φορά, πάντως, την αυτοκινητική σκυτάλη πήραν οι Σάλιακας, Scipioni και Popović, γνωρίζοντας τις προτάσεις της Opel στην AUTO ATHINA 2026.

Στο επίκεντρο το Corsa GSE των 281 ίππων

Πρωταγωνιστής ανάμεσα στα εκθέματα της Opel είναι το νέο Corsa GSE, το οποίο πραγματοποιεί στην AUTO ATHINA 2026 την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Το αμιγώς ηλεκτρικό hot hatch αποδίδει 281 ίππους, εκπροσωπώντας τη σπορ πλευρά της μάρκας στη φετινή διοργάνωση. Δίπλα του βρίσκεται το Opel Mokka, ενώ την παρουσία της εταιρείας στα SUV συμπληρώνει το Frontera, με έμφαση στην πρακτικότητα και την ευελιξία. Έτσι, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν στο ίδιο περίπτερο μοντέλα που απευθύνονται τόσο σε όσους αναζητούν σπορ χαρακτήρα όσο και σε εκείνους που δίνουν προτεραιότητα στις καθημερινές και οικογενειακές μετακινήσεις. Την τετράδα ολοκληρώνει το νέο Opel Astra Diesel, προσθέτοντας μια ακόμη επιλογή στη γκάμα που παρουσιάζεται στην έκθεση. Από το ηλεκτρικό Corsa GSE μέχρι το πετρελαιοκίνητο Astra, η Opel συγκεντρώνει προτάσεις με διαφορετικό προσανατολισμό και σύστημα κίνησης.

Η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ συνεχίζεται έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Όσοι θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τα τέσσερα μοντέλα θα βρουν την Opel στο Hall 3, περίπτερο C2.

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Tags
#Opel#Opel Corsa GSE#Opel Mokka GSE#Ολυμπιακός
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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