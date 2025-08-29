Ποια μάρκα βρέθηκε για πρώτη φορά εκτός Top 10 στις παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων μετά από 16 χρόνια;

Η γνωστή μάρκα ταλαιπωρείται από πολλά προβλήματα και έχει αναγκαστεί να κάνει περικοπές στο δυναμικό της.

Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια η Nissan μένει εκτός του Top 10 στις πωλήσεις

Η εταιρεία αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και έχει προχωρήσει σε μείωση του εργατικού δυναμικού

Εκτός από αυτό, η Nissan έχει και νομικούς «πονοκεφάλους» λόγω ελαττωματικών κινητήρων

Για πρώτη φορά εκτός Top 10

Σύμφωνα με την έρευνα της MarketLines, η Nissan έπεσε στην 11η θέση της κατάταξης των εταιρειών με τις περισσότερες πωλήσεις αυτοκινήτων παγκοσμίως μέσα στο πρώτο μισό του 2025, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά τα τελευταία 16 χρόνια. Οι πωλήσεις της ήταν μειωμένες κατά 6%, με 1.61 εκατ. οχήματα παγκοσμίως. Αυτή η μείωση ήταν αρκετή για να την προσπεράσουν εταιρείες όπως η BYD και η Geely.

Ωστόσο, η πιο επίπονη λεπτομέρεια πιθανότατα είναι πως τη Nissan ξεπέρασε σε πωλήσεις η Suzuki, με την «αιώνια» αντίπαλο να πουλά 1.63 εκατ. οχήματα, κάτι που έχει να γίνει από το 2004.

Μία δύσκολη χρονιά

Τα όχι και τόσο ενθαρρυντικά αποτελέσματα συνεχίζονται για τη Nissan, με τη ζημιά να φτάνει τα περίπου 90 εκατ. ευρώ για το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου, ενώ η πτώση συνεχίζεται για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η εικόνα έχει αντιστραφεί πλήρως από πέρσι, όταν η ιαπωνική μάρκα κατέγραφε κέρδη ύψους περίπου 163,5 εκατ. ευρώ. Εκτός από τα νομικά προβλήματα και τις περικοπές στις οποίες χρειάστηκε να προβεί, η εταιρεία έχει να αντιμετωπίσει και μια ανησυχητική μείωση πωλήσεων στην πιο σημαντική αγορά, αυτή της Κίνας, όπου παρατηρείται μείωση της τάξης του 17% στο πρώτο μισό του 2025.

Παράλληλα, οι πωλήσεις είναι 10% κάτω στην εγχώρια αγορά της Ιαπωνίας, με μόλις 220.000, τον χαμηλότερο αριθμό από το 1993!

Ο δρόμος της ανάκαμψης

Παρ’ ότι η Nissan βλέπει τα μαύρα σύννεφα να μαζεύονται, οι άνθρωποί της δεν τα παρατάνε και ελπίζουν σε μια ανάκαμψη. Η εταιρεία ανανεώνει την γκάμα της λανσάροντας το νέο ηλεκτρικό Leaf στην αγορά των ΗΠΑ, στην ανταγωνιστική τιμή των 31.485 δολαρίων (περίπου 27.000 ευρώ). Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά, με το νέο μοντέλο να έχει ξεπεράσει τις 50.000 πωλήσεις μέσα στους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους.

Παράλληλα, η Nissan κυκλοφόρησε το νέο N7 στην Κίνα τον Απρίλιο, με τιμή εκκίνησης μόλις 16.727 δολάρια (περίπου 14.330 ευρώ) και ετοιμάζεται να παρουσιάσει κι άλλα ηλεκτρικά μοντέλα σχεδιασμένα για την κινέζικη αγορά.

Τι κρατάμε:

Προβλήματα σε όλα τα μέτωπα αντιμετωπίζει η Nissan

Μεγάλη μείωση στις πωλήσεις, με την εταιρεία να πέφτει από το Top 10 μετά από 16 χρόνια

Αβέβαιο το μέλλον, αλλά στη Nissan ελπίζουν στο come back

