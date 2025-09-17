Ποια μεγάλη μάρκα προχωρά σε 1.000 απολύσεις προσωπικού; – Αιτία οι χαμηλές πωλήσεις ηλεκτρικών

Μειωμένη ζήτηση και εμπορικό «στραπάτσο» σε μοντέλα που η εταιρεία πόνταρε πολλά, οδηγούν σε περικοπές προσωπικού

Η Ford βλέπει τις πωλήσεις των Capri EV και Explorer EV να κινούνται κάτω από κάθε προσδοκία

Το εργοστάσιο της Κολωνίας περιορίζει τη λειτουργία του σε μία βάρδια

Χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται μπροστά στο φάσμα των απολύσεων

Το πλήγμα στο εργοστάσιο της Κολωνίας

Η Ford είχε παρουσιάσει τα Capri EV και Explorer EV ως «αιχμή του δόρατος» της στρατηγικής της για την ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη, ωστόσο η πραγματικότητα, αποδείχθηκε πολύ διαφορετική. Η χαμηλή ζήτηση οδηγεί το Cologne Electric Vehicle Center στη Γερμανία σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας, με μία μόνο βάρδια από τον Ιανουάριο. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι και 1.000 εργαζόμενοι κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους, σε ένα εργοστάσιο που απασχολεί συνολικά 4.090 άτομα. Ουσιαστικά μιλάμε για μείωση προσωπικού κατά περίπου 25%, που θα επιχειρηθεί με προγράμματα εθελουσίας εξόδου και αποζημιώσεις, αλλά δεν θα αποφευχθούν οι αναγκαστικές απολύσεις.

Γιατί δεν προχώρησαν τα Capri και Explorer EV

Τα δύο νέα μοντέλα της Ford αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη Volkswagen και βασίζονται στις πλατφόρμες των ID.4 και ID.5, δεν κέρδισαν όμως τους αγοραστές. Ειδικά το Capri EV, που προοριζόταν να αναβιώσει ένα ιστορικό όνομα, βρέθηκε εγκλωβισμένο σε μία κατηγορία με περιορισμένη ζήτηση και απέτυχε να κερδίσει το ενδιαφέρον των αγοραστών.

Η ίδια η εταιρεία αναγνωρίζει ότι η στροφή στην ηλεκτροκίνηση δεν προχωρά όπως είχε σχεδιαστεί. Η ζήτηση είναι πολύ χαμηλότερη από τις προβλέψεις, ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις περιορίζουν ή καταργούν τα κίνητρα αγοράς ηλεκτρικών. Παράλληλα, οι καθυστερήσεις στις υποδομές φόρτισης και οι συνεχείς αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο καθιστούν δύσκολη την ανάπτυξη σταθερής στρατηγικής.

Η επόμενη μέρα

Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται να προστεθούν στις περικοπές που η Ford είχε ήδη ανακοινώσει το 2024, όταν περίπου 4.000 εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη έχασαν τις θέσεις τους. Το νέο κύμα στην Κολωνία επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία δυσκολεύεται να βρει τον βηματισμό της στη νέα εποχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ford έχει πλέον αναθεωρήσει τον στόχο της για πλήρη ηλεκτρική γκάμα έως το 2030, παραδεχόμενη ότι η μετάβαση θα είναι πιο αργή και πιο περίπλοκη απ’ όσο είχε προβλεφθεί.

Τι κρατάμε

Η Ford περιορίζει δραστικά τη λειτουργία του εργοστασίου Κολωνίας

Έως 1.000 θέσεις εργασίας κινδυνεύουν να χαθούν

Capri EV και Explorer EV δεν κατάφεραν να σταθούν στην αγορά

Η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα παραμένει χαμηλή, με μειωμένα κίνητρα και ανεπαρκείς υποδομές

Ο στόχος για πλήρη ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη έως το 2030 έχει εγκαταλειφθεί

