Ποια μοντέλα της Opel προσφέρονται με 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας και 5 χρόνια οδική βοήθεια

Η Opel θέλει να κάνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση όσο πιο απλή γίνεται και γι’ αυτό παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα “Electric ALL IN”, ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών και υποστήριξης που συνοδεύει κάθε νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας.

Στην ουσία, η γερμανική εταιρεία δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, αλλά προσπαθεί να καλύψει όλα εκείνα τα σημεία που συνήθως προβληματίζουν κάποιον πριν περάσει στην ηλεκτροκίνηση: την αυτονομία, τη φόρτιση, το service και το συνολικό κόστος χρήσης.

Το πρόγραμμα προσφέρεται χωρίς επιπλέον χρέωση με κάθε ηλεκτρικό Opel, όπως το νέο Frontera Electric που ξεκινά από 20.900 ευρώ, και περιλαμβάνει μια σειρά από παροχές που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη.

8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική και έμφαση στη φόρτιση

Ανάμεσα στα βασικά στοιχεία του “Electric ALL IN” βρίσκονται η 8ετής εγγύηση μπαταρίας, η 5ετής οδική βοήθεια Opel Assistance και τα μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης, αφού τα ηλεκτρικά Opel χρειάζονται service κάθε δύο χρόνια αντί για ετήσιο έλεγχο όπως τα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Παράλληλα, η Opel δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στη φόρτιση: το πρόγραμμα περιλαμβάνει δυνατότητα απόκτησης wallbox 22kW μέσω της Free2Move eSolutions, ενώ η εγκατάσταση γίνεται από την Enervek Recharge, η οποία αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία, από τον ηλεκτρολογικό έλεγχο μέχρι την τοποθέτηση και την υποστήριξη του φορτιστή.

Επιπλέον, όλα τα ηλεκτρικά επιβατικά Opel συνοδεύονται πλέον από καλώδιο οικιακής φόρτισης Mode 2 και καλώδιο Mode 3 για δημόσιους φορτιστές, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Εφαρμογή e-Routes για άνετα κι ανέμελα ταξίδια

Σημαντικό ρόλο παίζει και η υπηρεσία e-Routes μέσω της εφαρμογής myOpel, η οποία βοηθά τον οδηγό να οργανώνει πιο εύκολα τα ταξίδια του. Το σύστημα προτείνει στάσεις φόρτισης, υπολογίζει τη διαδρομή και ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση της μπαταρίας και τις συνθήκες του ταξιδιού. Η υπηρεσία περιλαμβάνεται στο πακέτο Connect One, το οποίο παρέχεται δωρεάν για 10 χρόνια.

Ο CEO της Opel, Florian Huettl, δήλωσε σχετικά: «Η Opel είναι ηλεκτρική. Ήδη προσφέρουμε τουλάχιστον μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση για κάθε μοντέλο της γκάμας μας. Με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα “Electric ALL IN”, κάνουμε την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης ακόμη πιο εύκολη και αξιόπιστη για τους πελάτες μας. Στην Opel, οι πελάτες δεν αποκτούν απλώς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο – απολαμβάνουν ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και υποστήριξης που ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση».

Με το “Electric ALL IN”, η Opel επιχειρεί ουσιαστικά να μειώσει το άγχος και να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία για όσους σκέφτονται να κάνουν στροφή στην ηλεκτροκίνηση.

