quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ποια πόλη της Ελλάδας είχε 8 νεκρούς το τελευταίο τρίμηνο από τροχαία; – Αναλυτικά οι παραβιάσεις και τα ατυχήματα

ΤΡΙΤΗ | 13.01.2026
Autotypos Team
poia-poli-tis-elladas-eiche-8-nekrous-to-teleftaio-trimino-apo-trochaia-analytika-oi-paraviaseis-kai-ta-atychimata-775782

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2025

Βαρύς ήταν ο φόρος αίματος στην άσφαλτο το τελευταίο τρίμηνο του 2025 στη Θεσσαλονίκη, με συνολικά οκτώ ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και την αστυνομία να καταγράφει χιλιάδες παραβάσεις του ΚΟΚ, με άτυπη «πρωταθλήτρια» την υπερβολική ταχύτητα.

Αναλυτικά τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων, σοβαρών και ελαφρών, όπως αναφέρεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, είναι η οδήγηση σε κατάσταση μέθης, η απόσπαση προσοχής, η μη τήρηση απόστασης ασφαλείας, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η υπερβολική ταχύτητα και η παραβίαση πινακίδας STOP.

Την ίδια ώρα, κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025 βεβαιώθηκαν συνολικά 11.828 επικίνδυνες παραβάσεις με τις 9.363 να αφορούν σε υπερβολική ταχύτητα.

Επιπλέον, 356 οδηγοί βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ σε συνολικά 36.031 ελέγχους για αλκοτέστ.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Θεσσαλονίκη#τροχαίο
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

thessaloniki-trochaio-me-porsche-diefyge-apo-tin-iliorofi-o-odigos-772765

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.08.2025

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με Porsche – Διέφυγε από την ηλιοροφή ο οδηγός
praxi-agapis-gia-ton-michali-pou-travmatistike-sovara-se-trochaio-751687

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.02.2025

Πράξη Αγάπης για τον Μιχάλη που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο
astynomia-anazita-ton-odigo-pou-etreche-me-304-km-h-ston-perifereiako-thessalonikis-me-to-ena-cheri-travouse-vinteo-788492

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.01.2026

Αστυνομία: Αναζητά τον οδηγό που έτρεχε με 304 km/h στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης – Με το ένα χέρι τραβούσε βίντεο
agrotes-eftasan-ta-trakter-sto-limani-tis-thessalonikis-786327

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.12.2025

Αγρότες: Έφτασαν τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
sok-video-apo-tin-katadioxi-tou-anilikou-pou-efage-prostimo-11-350-evro-ti-ekane-687469

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.12.2025

Σοκ: Video από την καταδίωξη του ανηλίκου που έφαγε πρόστιμο 11.350 ευρώ – Τι έκανε;
ilikiomenos-odigei-anapoda-stin-ethniki-odo-sti-thessaloniki-video-784481

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.11.2025

Ηλικιωμένος οδηγεί ανάποδα στην Εθνική Οδό στη Θεσσαλονίκη (Video)

Πρόσφατες Ειδήσεις