Ποια πόλη της Ελλάδας είχε 8 νεκρούς το τελευταίο τρίμηνο από τροχαία; – Αναλυτικά οι παραβιάσεις και τα ατυχήματα

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2025

Βαρύς ήταν ο φόρος αίματος στην άσφαλτο το τελευταίο τρίμηνο του 2025 στη Θεσσαλονίκη, με συνολικά οκτώ ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και την αστυνομία να καταγράφει χιλιάδες παραβάσεις του ΚΟΚ, με άτυπη «πρωταθλήτρια» την υπερβολική ταχύτητα.

Αναλυτικά τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ:

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων, σοβαρών και ελαφρών, όπως αναφέρεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, είναι η οδήγηση σε κατάσταση μέθης, η απόσπαση προσοχής, η μη τήρηση απόστασης ασφαλείας, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η υπερβολική ταχύτητα και η παραβίαση πινακίδας STOP.

Την ίδια ώρα, κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025 βεβαιώθηκαν συνολικά 11.828 επικίνδυνες παραβάσεις με τις 9.363 να αφορούν σε υπερβολική ταχύτητα.

Επιπλέον, 356 οδηγοί βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ σε συνολικά 36.031 ελέγχους για αλκοτέστ.

Πηγή: EleftherosTypos.gr