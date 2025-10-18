Ποια πολυτελή μάρκα δίνει έκπτωση 42.846 ευρώ; – Δεν πουλάει

Δεν τα παίρνει κανείς και αναγκάζονται να τα… «σκοτώσουν»: έκπτωση 42.846 ευρώ (!) στα μοντέλα της γνωστής μάρκας πολυτελείας.

Οι πωλήσεις της Maserati στην αγορά των ΗΠΑ είναι πραγματικά… για κλάματα φέτος, με την ιταλική φίρμα να έχει πουλήσει μόλις 5.996 αυτοκίνητα μέσα στους πρώτους 9 μήνες του 2025. Τώρα, η εταιρεία αναγκάζεται να προχωρήσει σε εκπτώσεις «μαμούθ» και ελπίζει πως οι αντιπροσωπίες της στην Αμερική θα αρχίσουν σιγά-σιγά να αδειάζουν.

Εκπτώσεις μέχρι και 50.000 δολάρια

Η Maserati δεν κάνει απλά «ψαλίδι» στις τιμές των νέων της μοντέλων, αλλά κάτι σαν… «κρητική μασαίρα», με κύριους αποδέκτες να είναι -εννοείται- τα αμιγώς ηλεκτρικά. Οι εν λόγω εκπτώσεις φτάνουν τα 50.000 δολάρια (περίπου 42.846 ευρώ). Για παράδειγμα, η Maserati GranTurismo Folgore ξεκινά από τα περίπου 200.000 δολάρια, ενώ η GranCabrio από τα περίπου 210.000, με τα δύο ηλεκτρικά μοντέλα να κοστίζουν πια 50.000 δολάρια λιγότερο, τόσο για αγορά, όσο και για leasing.

Κι ενώ τα δύο προαναφερθέντα μοντέλα προσφέρονται και με τον θρυλικό twin-turbo V6 κινητήρα 3,0 λίτρων της MC20, η έκπτωση ισχύει μόνο για τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, αποκαλύπτοντας πως αυτές δεν κατάφεραν να «κερδίσουν» τους Αμερικανούς. Και μην ξεχνάτε πως μιλάμε για αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις που τροφοδοτούνται από τρεις ηλεκτροκινητήρες με συνολική απόδοση 751 ίππων και 1.350 Nm ροπής, μη έχοντας έτσι τίποτα να ζηλέψουν σε επιδόσεις από τις θερμικές τους «αδερφές».

Στην ίδια μοίρα και τα ηλεκτρικά SUV

Η «μπάλα» των εκπτώσεων πήρε και τα ηλεκτρικά SUV της Maserati, με την Grecale Folgore να έχει έκπτωση 25.000 δολάρια και την Grecale Modena να προσφέρεται έναντι 3.000 δολαρίων λιγότερο από πριν. Η Maserati Grecale Folgore διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες με συνολική απόδοση 550 ίππων και 820 Nm ροπής, ενώ μπορεί να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 4,1 δευτερόλεπτα.

Μένει να δούμε αν η τρίαινα θα μπορέσει να… καμακώσει περισσότερα «ψάρια» στον αμερικάνικο αγοραστικό ωκεανό, ή αν οι Αμερικάνοι έχουν γυρίσει για τα καλά την πλάτη στα ηλεκτρικά της ιταλικής φίρμας.

Τι κρατάμε:

Τα ηλεκτρικά της Maserati έχουν απογοητεύσει με τις πωλήσεις τους στην Αμερική

Οι Ιταλοί κάνουν ανεπανάληπτο «ψαλίδι» στις τιμές, με εκπτώσεις μέχρι και 50.000 δολάρια

Αυτές αφορούν τα ηλεκτρικά σεντάν μοντέλα, αλλά και τα SUV

Πηγή: Carscoops.com

