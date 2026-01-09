quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ποια τμήματα της Αττικής Οδού κλείνουν ολοκληρωτικά το βράδυ; – Δες παρακάμψεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 09.01.2026
AutoTypos Team
poia-tmimata-tis-attikis-odou-kleinoun-oloklirotika-to-vrady-des-parakampseis-698313

Νυχτερινά κλεισίματα 9–10/1/2026 στην Αττική Οδό (22:00–08:00). Δες ποια σημεία κλείνουν και ποιες παρακάμψεις προτείνει η Τροχαία.

Τι κλείνει και πότε

Ολικοί αποκλεισμοί κλάδων

  1. Κόμβος 12 – Λ. Πεντέλης (είσοδος προς Ελευσίνα): Κλειστός ο κλάδος εισόδου.

  2. Κόμβος 13 – Λ. Δουκίσσης Πλακεντίας (έξοδος προς Λ. Δ. Πλακεντίας): Κλειστός ο κλάδος εξόδου.

Παρακάμψεις που ισχύουν

Αν θέλεις να μπεις στην Αττική Οδό (προς Ελευσίνα) από Λ. Πεντέλης (Κ12)

  • Χρησιμοποίησε Λ. Δουκίσσης Πλακεντίας (Κ13) ή Λ. Κηφισίας (Κ11) για είσοδο και συνέχισε προς Ελευσίνα.

Αν θες να βγεις στη Λ. Δουκίσσης Πλακεντίας (Κ13) αλλά ο κλάδος εξόδου είναι κλειστός

  • Είτε βγαίνεις στην επόμενη έξοδο Λ. Πεντέλης (Κ12) και κινείσαι τοπικά,

  • Είτε συνεχίζεις προς Ελευσίνα και εξέρχεσαι στην Κηφισίας (Κ11), κάνεις αναστροφή, επανείσοδο προς Αεροδρόμιο και στη συνέχεια κατευθύνεσαι προς Λ. Δουκίσσης Πλακεντίας μέσω Περιφερειακής Υμηττού.

Τι κρατάμε;

  • Δύο ολικοί αποκλεισμοί: είσοδος Κ12 (Λ. Πεντέλης) και έξοδος Κ13 (Λ. Δ. Πλακεντίας), 9–10/1/2026, 22:00–08:00.

  • Παρακάμψεις μέσω Κ11/Κ13 για είσοδο και Κ12/Κ11 → αναστροφή → Περιφερειακή Υμηττού για πρόσβαση στη Λ. Δ. Πλακεντίας.

  • Αναμενόμενες καθυστερήσεις· οδηγούμε προσεκτικά και τηρούμε τη σήμανση.

 

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Αττική Οδός#έργα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

attiki-21chronos-piastike-na-odigei-methysmenos-kai-pige-na-xefygei-apo-to-bloko-des-ti-poini-efage-691651

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.12.2025

Αττική: 21χρονος πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος και πήγε να ξεφύγει από το μπλόκο – Δες τι ποινή έφαγε
attiki-odos-afxanei-ta-diodia-apo-1i-ianouariou-2026-o-neos-timokatalogos-ana-katigoria-684386

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.12.2025

Αττική Οδός: Αυξάνει τα διόδια από 1η Ιανουαρίου 2026 – Ο νέος τιμοκατάλογος ανά κατηγορία
astynomia-piran-to-diploma-apo-28chrono-odigo-gia-790-imeres-ti-ekane-786420

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.12.2025

Αστυνομία: Πήραν το δίπλωμα από 28χρονο οδηγό για 790 ημέρες – Τι έκανε;

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.12.2025

ΣΟΚ στην Αττική Οδό: Μοτοσυκλετιστής παρέσυρε τροχονόμο – Ήθελε να αποφύγει τον έλεγχο
to-monterno-b-suv-ton-16-990-evro-stous-finalist-gia-to-elliniko-aftokinito-tis-chronias-2026-765438

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.12.2025

Το μοντέρνο B-SUV των 16.990 ευρώ στους φιναλίστ για το Ελληνικό Αυτοκίνητο της Χρονιας 2026
vouliazei-to-moschato-pano-se-karotsa-agrotikou-pernaei-o-kosmos-ton-dromo-784640

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.11.2025

Βουλιάζει το Μοσχάτο: Πάνω σε καρότσα αγροτικού περνάει ο κόσμος τον δρόμο

Πρόσφατες Ειδήσεις