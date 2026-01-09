EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Ποια τμήματα της Αττικής Οδού κλείνουν ολοκληρωτικά το βράδυ; – Δες παρακάμψεις ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 09.01.2026 AutoTypos Team Κοινοποίηση στα Social Media Αντιγράψατε τον σύνδεσμο Νυχτερινά κλεισίματα 9–10/1/2026 στην Αττική Οδό (22:00–08:00). Δες ποια σημεία κλείνουν και ποιες παρακάμψεις προτείνει η Τροχαία. Τι κλείνει και πότε Ημερομηνίες: Παρασκευή 9/1 και Σάββατο 10/1/2026 Ώρες: 22:00 έως 08:00 (επόμενης) Κατεύθυνση: Προς Ελευσίνα ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Αττική: 21χρονος πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος και πήγε να ξεφύγει από το μπλόκο – Δες τι ποινή έφαγε 30/12/2025 - 17:30 Αττική Οδός: Αυξάνει τα διόδια από 1η Ιανουαρίου 2026 – Ο νέος τιμοκατάλογος ανά κατηγορία 12/12/2025 - 14:59 Έργο: συντήρηση οδοστρώματος (περιοχή Δήμου Χαλανδρίου) Ολικοί αποκλεισμοί κλάδων Κόμβος 12 – Λ. Πεντέλης (είσοδος προς Ελευσίνα): Κλειστός ο κλάδος εισόδου. Κόμβος 13 – Λ. Δουκίσσης Πλακεντίας (έξοδος προς Λ. Δ. Πλακεντίας): Κλειστός ο κλάδος εξόδου. Παρακάμψεις που ισχύουν Αν θέλεις να μπεις στην Αττική Οδό (προς Ελευσίνα) από Λ. Πεντέλης (Κ12) Χρησιμοποίησε Λ. Δουκίσσης Πλακεντίας (Κ13) ή Λ. Κηφισίας (Κ11) για είσοδο και συνέχισε προς Ελευσίνα. Αν θες να βγεις στη Λ. Δουκίσσης Πλακεντίας (Κ13) αλλά ο κλάδος εξόδου είναι κλειστός Είτε βγαίνεις στην επόμενη έξοδο Λ. Πεντέλης (Κ12) και κινείσαι τοπικά, Είτε συνεχίζεις προς Ελευσίνα και εξέρχεσαι στην Κηφισίας (Κ11), κάνεις αναστροφή, επανείσοδο προς Αεροδρόμιο και στη συνέχεια κατευθύνεσαι προς Λ. Δουκίσσης Πλακεντίας μέσω Περιφερειακής Υμηττού. Τι κρατάμε; Δύο ολικοί αποκλεισμοί: είσοδος Κ12 (Λ. Πεντέλης) και έξοδος Κ13 (Λ. Δ. Πλακεντίας), 9–10/1/2026, 22:00–08:00. Παρακάμψεις μέσω Κ11/Κ13 για είσοδο και Κ12/Κ11 → αναστροφή → Περιφερειακή Υμηττού για πρόσβαση στη Λ. Δ. Πλακεντίας. Αναμενόμενες καθυστερήσεις· οδηγούμε προσεκτικά και τηρούμε τη σήμανση. Όλες Οι Ειδήσεις Αστυνομία: Απαντά στα ρεπορτάζ που κάνουν λόγο για διακοπή κυκλοφορίας – Τι γίνεται με τα μπλόκα; Η Alfa Romeo μόλις παρουσίασε το πιο σπάνιο σύγχρονο αυτοκίνητο της – Μόλις 10 μονάδες Zeekr 7GT: Στην Ελλάδα το πιο εντυπωσιακό GT της αγοράς – Τιμές ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR Tags #Αττική Οδός#έργα Ακολουθήστε μας στα social media: Περισσότερα Βίντεο Δείτε επίσης EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 30.12.2025 Αττική: 21χρονος πιάστηκε να οδηγεί μεθυσμένος και πήγε να ξεφύγει από το μπλόκο – Δες τι ποινή έφαγε EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 12.12.2025 Αττική Οδός: Αυξάνει τα διόδια από 1η Ιανουαρίου 2026 – Ο νέος τιμοκατάλογος ανά κατηγορία EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 12.12.2025 Αστυνομία: Πήραν το δίπλωμα από 28χρονο οδηγό για 790 ημέρες – Τι έκανε; EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 11.12.2025 ΣΟΚ στην Αττική Οδό: Μοτοσυκλετιστής παρέσυρε τροχονόμο – Ήθελε να αποφύγει τον έλεγχο EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 02.12.2025 Το μοντέρνο B-SUV των 16.990 ευρώ στους φιναλίστ για το Ελληνικό Αυτοκίνητο της Χρονιας 2026 EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 28.11.2025 Βουλιάζει το Μοσχάτο: Πάνω σε καρότσα αγροτικού περνάει ο κόσμος τον δρόμο Πρόσφατες Ειδήσεις