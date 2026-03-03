Ποιες γνωστές εταιρείες κατασκευάζουν αυτοκίνητα στο Ιράν;

Από Peugeot, Renault και Citroën έως Chery και JAC: ποιες γνωστές μάρκες παράγονται ή συναρμολογούνται στο Ιράν και από ποιους τοπικούς ομίλους.

Η αυτοκινητοβιομηχανία του Ιράν στηρίζεται σε ισχυρούς εγχώριους «παίκτες» (που λειτουργούν ως κατασκευαστές ή/και τελικοί συναρμολογητές) και σε συνεργασίες/αδειοδοτήσεις με γνωστές διεθνείς μάρκες. Το αποτέλεσμα είναι ένα μίγμα από ιρανικά μοντέλα και μοντέλα ξένων εταιρειών που παράγονται ή συναρμολογούνται τοπικά, με το τοπίο να επηρεάζεται έντονα από κυρώσεις και περιόδους επαναπροσέγγισης.

Παρακάτω είναι οι πιο «γνωστές» εταιρείες/μάρκες που συνδέονται τεκμηριωμένα με παραγωγή/συναρμολόγηση αυτοκινήτων στο Ιράν, καθώς και το ποιος τις παράγει στην πράξη.

Οι μεγάλοι Ιρανοί κατασκευαστές που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος

Iran Khodro (IKCO)

Η Iran Khodro (IKCO) είναι ο μεγαλύτερος Ιρανός κατασκευαστής. Έχει ιστορικά παράγει/παράγει οχήματα που βασίζονται σε πλατφόρμες ή μοντέλα Peugeot και Renault, παράλληλα με δικές της σειρές.

SAIPA

Η SAIPA είναι ο δεύτερος μεγάλος πυλώνας της αγοράς, με σημαντική παραγωγή εγχώριων μοντέλων και ιστορικές συνεργασίες/αδειοδοτήσεις που ξεκινούν από την εποχή του Kia Pride (πλατφόρμα που επηρέασε τοπικές σειρές).

Pars Khodro

Η Pars Khodro είναι από τους βασικούς Ιρανούς κατασκευαστές (ιστορικά τρίτος μεγάλος παίκτης) και έχει βρεθεί στο ρόλο του συναρμολογητή/παραγωγού μοντέλων που εμφανίζονται και σε άλλους ομίλους της χώρας.

Γνωστές ευρωπαϊκές μάρκες που έχουν παραχθεί στο Ιράν

Peugeot

Η Peugeot είναι ίσως η πιο «δεμένη» ευρωπαϊκή μάρκα με την ιρανική παραγωγή, μέσω της IKCO. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Peugeot Pars, που περιγράφεται ως μοντέλο παραγόμενο από την Iran Khodro, βασισμένο στην οικογένεια του Peugeot 405.

Renault (και Dacia Logan / Renault Tondar 90)

Το Renault Logan (γνωστό στην αγορά ως Renault Tondar 90 / L90) ξεκίνησε να παράγεται για το Ιράν από το 2007 μέσω του σχήματος Renault-Pars και αναφέρεται ότι κατασκευαζόταν από Pars Khodro και Iran Khodro.

Citroën (SAIPA–Citroën)

Η Citroën έχει επίσης τεκμηριωμένη παρουσία παραγωγής/συναρμολόγησης στο Ιράν μέσω συμφωνίας κοινοπραξίας με τη SAIPA. Η Stellantis (τότε PSA) έχει δημοσιεύσει ότι υπεγράφη JV με τη SAIPA για παραγωγή/πώληση Citroën στο Ιράν.

Σε δημοσιεύματα για την περίοδο έναρξης αναφέρεται συγκεκριμένα η παραγωγή/συναρμολόγηση Citroën C3 στο Ιράν μέσω της κοινοπραξίας.

Γνωστές ασιατικές μάρκες με παραγωγή/συναρμολόγηση στο Ιράν

Kia (Pride)

Το Kia Pride είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα παλαιότερης μεγάλης κλίμακας παραγωγής/συναρμολόγησης στο Ιράν, με αναφορές παραγωγής από την Pars Khodro.

Chery (μέσω MVM / Modiran)

Η Chery έχει ισχυρή και μακρόχρονη παρουσία, με είσοδο στην αγορά από το 2004 μέσω συνεργασίας με τη Modiran Vehicle Manufacturing (MVM) για συναρμολόγηση οχημάτων Chery.

Σε ανάλυση του WardsAuto αναφέρεται ότι η MVM «έχτιζε» Chery που πωλούνταν υπό το brand MVM.

JAC (μέσω Kerman Motor)

Η JAC συνδέεται με το Ιράν κυρίως μέσω Kerman Motor, η οποία αναφέρεται ότι εισάγει και συναρμολογεί προϊόντα JAC στην ιρανική αγορά.

Lifan και Great Wall (αναφορές συναρμολόγησης)

Στο ίδιο πλαίσιο για την κινεζική παρουσία, υπάρχουν αναφορές συναρμολόγησης Lifan και Great Wall στην ιρανική αγορά από τοπικές εταιρείες/σχήματα.

Mazda / Isuzu / FAW (μέσω Bahman Group)

Ο Bahman Group αναφέρεται ότι έχει συνεργασίες/συμπράξεις με μάρκες όπως Mazda, Isuzu και FAW.

Τι κρατάμε;