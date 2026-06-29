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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή σε 3 στελέχη για το “φιάσκο” της Αττικής Οδού με τα χιόνια του 2022

ΔΕΥΤΕΡΑ | 29.06.2026
Autotypos Team
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Φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή σε τρία στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό

Τέσσερα χρόνια μετά το πρωτοφανές χάος που προκάλεσε η κακοκαιρία «Ελπίδα» στην Αττική Οδό, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση του πολύωρου εγκλωβισμού χιλιάδων οδηγών στις 24 Ιανουαρίου 2022. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή σε τρία στελέχη της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές», η οποία είχε αναλάβει τη λειτουργία και τη συντήρηση του αυτοκινητόδρομου για λογαριασμό της «Αττική Οδός Α.Ε.».

Αντίθετα, αθώοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι, εκ των οποίων δύο προέρχονταν από την εταιρεία «Αττική Οδός» και ένας ακόμη από την «Αττικές Διαδρομές».

Κατά την εισαγγελική πρόταση είχε ζητηθεί η ενοχή τεσσάρων στελεχών της εταιρείας που διαχειριζόταν τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, ενώ είχε προταθεί η απαλλαγή των δύο στελεχών της «Αττική Οδός». Τελικά, το δικαστήριο έκρινε ενόχους τρεις από τους κατηγορούμενους για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Παράλληλα, τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Ωστόσο, δεν έκανε δεκτό το αίτημα για αναγνώριση του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας. Οι καταδικασθέντες υποστήριξαν ότι επιχείρησαν να περιορίσουν τις συνέπειες της υπόθεσης, επικαλούμενοι την καταβολή αποζημίωσης ύψους 2.000 ευρώ σε κάθε εγκλωβισμένο οδηγό.

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική άποψη, έκρινε ότι η συγκεκριμένη αποζημίωση δε δόθηκε με πρωτοβουλία της εταιρείας, αλλά επειδή υπήρξε σχετική υποχρέωση από το αρμόδιο υπουργείο.

Την ίδια στιγμή, έγινε δεκτή και η πρόταση του εισαγγελέα για διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στόχος είναι να διερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες για τον τότε διευθυντή της Τροχαίας Αττικής, καθώς και για τον τότε διοικητή της Τροχαίας που είχε αρμοδιότητα στην Αττική Οδό.

Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας είχε επισημάνει ότι ένα από τα κρίσιμα μέτρα που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί ήταν η απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων στην Αττική Οδό ήδη από την προηγούμενη ημέρα της κακοκαιρίας, εκτιμώντας ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να είχε συμβάλει στην αποφυγή των εικόνων χάους που εκτυλίχθηκαν στον αυτοκινητόδρομο.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

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Tags
#Αττική Οδός#χιόνια
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