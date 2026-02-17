quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ποιο αυτοκίνητο θα έχει σύντομα ενσωματωμένο AI – Θα έρθει και στην Ελλάδα

ΤΡΙΤΗ | 17.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
poio-aftokinito-tha-echei-syntoma-ensomatomeno-ai-tha-erthei-kai-stin-ellada-793239

Πως μπορούν να ενσωματωθούν τα AI τύπου Chat GTP στα αυτοκίνητα, σε πιο στάδιο βρισκόμαστε τώρα και ποιος είναι ο στόχος των κατασκευαστώ για το μέλλον

Η Tesla φέρνει το Grok στα ευρωπαϊκά της μοντέλα, εγκαινιάζοντας την ενσωμάτωση του AI βοηθού της xAI στα συστήματα infotainment. Η πρώτη φάση διάθεσης αφορά εννέα αγορές: Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία και Ισπανία, ενώ αναμένεται σταδιακή επέκταση και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Το Grok επιτρέπει στον οδηγό να κάνει ερωτήσεις αξιοποιώντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και να αλληλεπιδρά με το σύστημα χωρίς να παίρνει τα χέρια του από το τιμόνι. Παράλληλα, μπορεί να εκκινεί εντολές πλοήγησης: αναζήτηση προορισμών, εντοπισμό σημείων ενδιαφέροντος και τροποποίηση διαδρομής, χωρίς χρήση της κεντρικής οθόνης.

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη στα Model S, Model 3, Model X, Model Y και Cybertruck που διαθέτουν επεξεργαστή infotainment AMD. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση λογισμικού έκδοσης 2025.26 ή νεότερης, ενώ για πλήρη υποστήριξη εντολών πλοήγησης απαιτείται η 2025.44.25 ή μεταγενέστερη.

Πως ενσωματώνεται το AI στα αυτοκίνητα

Στα σύγχρονα αυτοκίνητα η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μία ενιαία οντότητα με συγκεκριμένη λειτουργία, αλλά ένα πολυεπίπεδο οικοσύστημα που συνδυάζει διαφορετικές τεχνολογίες με διακριτούς ρόλους. Η πιο διαδεδομένη και εκτενώς εφαρμοσμένη λειτουργία, είναι ο «παραδοσιακός» φωνητικός βοηθός του οχήματος. Σε αυτή την περίπτωση, το AI χρησιμοποιείται ως σύστημα γλωσσικής αναγνώρισης, εν ολίγοις δηλαδή, στο να καταλαβαίνει τι θέλει να πει ο οδηγός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η υλοποίηση είναι αυστηρά οριοθετημένη, αφού μπορεί το AI ,να έχει άμεση πρόσβαση στα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αυτοκινήτου (κλιματισμός, πλοήγηση, τηλεφωνία, media, ρυθμίσεις άνεσης) αλλά σε κάθε περίπτωση εκτελεί συγκεκριμένες, πιστοποιημένες λειτουργίες μέσα σε ένα ασφαλές, ελεγχόμενο περιβάλλον λογισμικού. Οι εντολές είναι σαφείς και «κλειστού τύπου»: το σύστημα αναγνωρίζει μια πρόθεση και ενεργοποιεί μια αντίστοιχη, προγραμματισμένη ενέργεια, χωρίς να έχει το ελεύθερο για «δημιουργική» ερμηνεία.

Ένα AI «εν κινήσει»

Το επόμενο επίπεδο ενσωμάτωσης του AI και αυτό που σταδιακά έχει αρχίσει να εφαρμόζεται, όπως στην εν προκειμένη περίπτωση με την Tesla και το Grok, είναι το λεγόμενο conversational ή generative AI. Αυτό λειτουργεί περισσότερο ως το AI τύπου Chat GTP που γνωρίζουμε όλοι από τις… στατικές εφαρμογές του. Μπορεί να κατανοεί σύνθετες φράσεις, έμμεσες διατυπώσεις και ερωτήσεις που δεν έχουν αυστηρή δομή, να αντλεί πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και να δημιουργεί περιεχόμενο ή απαντήσεις δυναμικά.

Ωστόσο, στις σημερινές υλοποιήσεις δεν έχει άμεση και ανεξέλεγκτη πρόσβαση στα κρίσιμα λειτουργικά συστήματα του αυτοκινήτου. Για λόγους ασφάλειας, κανονισμών και πιστοποίησης, παραμένει διαχωρισμένο από τον «πυρήνα» ελέγχου του οχήματος, ώστε να μην παρερμηνευθεί κάτι από μια γενική και ελεύθερη συζήτηση ως άμεση εντολή που αφορά τη λειτουργία του αυτοκινήτου.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Ποιο είναι το αύριο

Ο στρατηγικός στόχος της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι σταδιακά να ενοποιηθούν αυτά τα δύο επίπεδα σε μια πιο «αόρατη» εμπειρία χρήσης. Δηλαδή, ο οδηγός να μην χρειάζεται να σκέφτεται αν μιλά σε έναν κλασικό βοηθό ή σε ένα generative AI, αλλά να εκφράζεται φυσικά και το σύστημα να κατανοεί, να αποφασίζει και να εκτελεί με ασφάλεια.

Η πρόκληση βρίσκεται στην ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και πιστοποιημένης αξιοπιστίας αφού ένα generative μοντέλο είναι δυναμικό και δημιουργικό, ενώ το σύστημα ελέγχου οχήματος πρέπει να είναι απόλυτα προβλέψιμο και αυστηρά ελεγχόμενο. Η κατεύθυνση, πάντως, είναι σαφής: από τα «κουμπιά με φωνή» προς ένα ενιαίο, συμφραζόμενο, ευφυές περιβάλλον αλληλεπίδρασης που θα μετατρέπει την καμπίνα σε ψηφιακό οικοσύστημα, χωρίς να θυσιάζεται η ασφάλεια.

#AI#τεχνητή νοημοσύνη
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
