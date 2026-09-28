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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ποιο Citroen θα αποκαλυφθεί στην Auto Athina 2026;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 28.09.2026
Autotypos Team
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Η Citroen συμμετέχει στην Auto Athina 2026 (3-11 Οκτωβρίου) παρουσιάζοντας τρεις προτάσεις της σύγχρονης γκάμας της

H Citroen πάει στη φετινή εκδήλωση, Auto Athina 2026, με τρεις προτάσεις, δύο νέες εκδόσεις των C3 Aircross και ë-C3, αλλά και με μια σημαντική πανευρωπαϊκή πρεμιέρα να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, το κοινό θα δει από κοντά το νέο Citroen C3 Aircross OUTDOOR στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Extended Range.

Πανευρωπαϊκή πρεμιέρα για το C3 Aircross OUTDOOR

Το C3 Aircross OUTDOOR είναι η κορυφαία έκδοση της γκάμας και τοποθετείται πάνω από το επίπεδο MAX. Ξεχωρίζει με νέο εμπρός προφυλακτήρα, λεπτομέρειες σε απόχρωση Infra Rouge, αποκλειστικά στοιχεία OUTDOOR και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών. Στο εσωτερικό, τα καθίσματα Citroen Advanced Comfort® συνδυάζονται με ιδιαίτερα γραφικά και κόκκινες λεπτομέρειες.

Το μοντέλο που παρουσιάζεται στην Αθήνα είναι 100% ηλεκτρικό, με μεικτή αυτονομία 397 χλμ. και αστική έως 547 χλμ. Διαθέτει επίσης λειτουργικές ράγες οροφής και προβολείς ομίχλης LED.

Η παρουσίασή του στην Auto Athina αποτελεί την πρώτη δημόσια εμφάνιση του νέου C3 Aircross OUTDOOR στην Ευρώπη.

ë-C3 Collection: Η ηλεκτρική πρόταση που έχει κερδίσει το ελληνικό κοινό

Δίπλα στην πρεμιέρα, η Citroen φέρνει το ë-C3 Collection, την πλούσια έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού C3. Το μοντέλο έχει ήδη καθιερωθεί ως μία από τις δημοφιλέστερες ηλεκτρικές προτάσεις στην ελληνική αγορά.

Στην έκδοση Collection αποκτά μαύρες ζάντες 17 ιντσών, ειδική εσωτερική επένδυση Urban Blue Collection Ambiance και πλουσιότερο εξοπλισμό. Διατηρεί την ανάρτηση και τα καθίσματα Citroen Advanced Comfort®. Με ηλεκτροκινητήρα 113 ίππων προσφέρει αυτονομία έως 323 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP και έως 454 χλμ. σε αστικές συνθήκες.

C3 Aircross Hybrid Collection

Την παρουσία συμπληρώνει το C3 Aircross Hybrid 145hp Collection. Συνδυάζει τον οικογενειακό χαρακτήρα του SUV με υβριδικό σύστημα 145 ίππων και αυτόματο κιβώτιο. Η έκδοση Collection προσθέτει πλούσιο εξοπλισμό, μεταξύ των οποίων το σύστημα Keyless Access / GO, ενώ διατηρεί την ανάρτηση και τα καθίσματα Advanced Comfort®.

Με τα τρία αυτά μοντέλα, η Citroen παρουσιάζει στην Auto Athina διαφορετικές εκφράσεις της σύγχρονης φιλοσοφίας της: άνεση, εξηλεκτρισμός και δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οδηγού.

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Tags
#AUTO ATHINA#Citroën#Citroen C3 Aircross#Citroen e-C3
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