Κοστίζει 26.990 €, αποδίδει 212 plug-in υβριδικούς ίππους και καλύπτει έως 105 χλμ. με μία φόρτιση στον μικτό κύκλο WLTP. Το ίδιο μοντέλο πωλείται και με 4.000 € λιγότερα, όμως η διαφορά στην ηλεκτρική αυτονομία είναι μεγάλη.

Αν το σπίτι σου απέχει 35 χιλιόμετρα από τη δουλειά, χρειάζεσαι 70 χιλιόμετρα αυτονομίας μόνο για το καθημερινό πήγαινε-έλα. Με ένα plug-in υβριδικό που καλύπτει 40 χλμ. με ρεύμα, ο βενζινοκινητήρας θα αναλάβει μέρος της επιστροφής, εκτός αν μπορείς να φορτίσεις και στο γραφείο. Με 100 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας, όμως, η ίδια διαδρομή χωράει πολύ πιο άνετα σε μία βραδινή φόρτιση. Πόσο κοστίζει σήμερα στην Ελλάδα το φθηνότερο καινούργιο αυτοκίνητο που προσφέρει αυτή τη δυνατότητα; Η πιο προσιτή επιλογή που εντοπίσαμε είναι το BYD Dolphin G DM-i Boost, με τιμή 26.990 € και ηλεκτρική αυτονομία 105 χλμ. Η συγκεκριμένη επίδοση αφορά τον μικτό κύκλο WLTP, ενώ στον αστικό κύκλο η εργοστασιακή μέτρηση φτάνει τα 150 χλμ. Η διάκριση έχει σημασία για όποιον βγαίνει καθημερινά στην Αττική Οδό ή στην εθνική, καθώς η αυτονομία που θα δει στην πράξη εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ταχύτητα και τη θερμοκρασία.

Τι αλλάζει από τα 22.990 € στα 26.990 €;

Το Dolphin G DM-i ξεκινά στην Ελλάδα από 22.990 €. Σε αυτή την τιμή, η βασική έκδοση Active διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 7,42 kWh, αποδίδει 176 ίππους και καλύπτει έως 40 χλμ. με ρεύμα στον μικτό κύκλο. Για κάποιον που κάνει 20 ή 30 χλμ. την ημέρα και φορτίζει κάθε βράδυ, η Active μπορεί ήδη να καλύπτει τις καθημερινές του ανάγκες. Τα επιπλέον 4.000 € της Boost αγοράζουν πρωτίστως μεγαλύτερη μπαταρία. Η χωρητικότητα ανεβαίνει στις 18,3 kWh και προσθέτει 65 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας. Παράλληλα, η συνδυαστική ισχύς του υβριδικού συστήματος, με ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων και ηλεκτροκινητήρα, φτάνει τους 212 ίππους. Για τον αγοραστή που διάλεξε plug-in για να περιορίσει τις επισκέψεις στο πρατήριο, η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στις δύο εκδόσεις θα φανεί στα χιλιόμετρα που διανύει μέχρι να χρειαστεί ξανά βενζίνη.

Πόση ώρα χρειάζεται στην πρίζα;

Η Boost υποστηρίζει φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα AC έως 6,6 kW. Σε κατάλληλο wallbox, η φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί περίπου τρεις ώρες. Σε απλή οικιακή πρίζα ο χρόνος είναι μεγαλύτερος, καθώς η διαθέσιμη ισχύς είναι χαμηλότερη. Υπάρχει επίσης δυνατότητα ταχυφόρτισης DC έως 39 kW, με τη BYD να ανακοινώνει 26 λεπτά για το 10%-80%. Έτσι, ακόμη και μια στάση μέσα στην ημέρα μπορεί να καλύψει μέρος της επόμενης διαδρομής. Στο ταξίδι, ο βενζινοκινητήρας επιτρέπει να συνεχίσεις όταν εξαντληθεί η διαθέσιμη ηλεκτρική αυτονομία. Με γεμάτο ρεζερβουάρ και φορτισμένη μπαταρία, η BYD ανακοινώνει συνολική αυτονομία έως 1.040 χλμ. Για κάποιον που φορτίζει στο σπίτι, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βγάζει τις περισσότερες καθημερινές διαδρομές του με ρεύμα και να ξεκινά για το Σαββατοκύριακο χωρίς να χρειάζεται να προγραμματίσει στάση σε φορτιστή.

Αξίζει να ανέβεις πάνω από την Boost;

Οι επόμενες εκδόσεις, Comfort στα 28.490 € και Sport στα 29.990 €, διατηρούν την ίδια μπαταρία των 18,3 kWh, τους ίδιους 212 ίππους και τα ίδια 105 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας. Από την Boost και πάνω, λοιπόν, τα επιπλέον χρήματα πηγαίνουν στον εξοπλισμό. Για τον οδηγό που θέλει να καλύπτει μια μεγάλη καθημερινή διαδρομή με ρεύμα και να έχει βενζίνη για το ταξίδι, τα 26.990 € είναι το σημείο της γκάμας όπου αποκτά και τα δύο.