Ποιο μεγάλο αφεντικό είπε ότι οι αγοραστές πλέον δεν καταλαβαίνουν τις δοκιμές του Euro NCAP;

Πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι βαθμολογίες του Euro NCAP για τους καταναλωτές; Αφεντικό μεγάλης εταιρείας δίνει μια αφοπλιστική απάντηση

Ο Euro NCAP είναι ένας οργανισμός που αξιολογεί την ασφάλεια των νέων αυτοκινήτων μέσω αυστηρών δοκιμών πρόσκρουσης (crash tests) και ελέγχων των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης. Ο ανεξάρτητος οργανισμός βαθμολογεί το κάθε μοντέλο με τη γνωστή πλέον κλίμακα των 1-5 αστεριών, με την κορυφαία βαθμολογία να έχει εξελιχθεί στο απόλυτο εργαλείο μάρκετινγκ για τις εταιρείες, αφού βάζει στα προϊόντα τους κάτι σαν σφραγίδα εμπιστοσύνης για το αγοραστικό κοινό.

Ωστόσο, το ερώτημα που πλανάται πλέον στην αγορά είναι ένα: πόσο βαρύνουσα σημασία έχουν τελικά οι βαθμολογίες του Euro NCAP για τους καταναλωτές; Την πιο αφοπλιστική απάντηση έδωσε το νέο αφεντικό της Fiat, Arnaud Belloni, δηλώνοντας ανοιχτά ότι οι αξιολογήσεις του ανεξάρτητου οργανισμού crash tests έχουν χάσει την αξία τους για τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ο λόγος; Πολύ απλά, όπως υποστηρίζει, οι ίδιοι οι αγοραστές δεν καταλαβαίνουν πια τι σημαίνουν αυτά τα αποτελέσματα!

Αλλαγές κανόνων κάθε δύο χρόνια

Η Fiat βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία ανάπτυξης ενός προσβάσιμου, μικρού ηλεκτρικού μοντέλου το οποίο θα πληροί τους νέους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατηγορία E-Car. Για να διατηρηθεί η τιμή του σε χαμηλά επίπεδα, τέτοια μοντέλα ενδέχεται να εξοπλίζονται με λιγότερα συστήματα ασφαλείας και ημιαυτόνομης οδήγησης, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερες βαθμολογίες στις δοκιμές πρόσκρουσης.

Όταν ο Belloni ρωτήθηκε αν η δημιουργία ενός προσιτού ηλεκτρικού σημαίνει ότι αποδέχεται μια χαμηλότερη βαθμολογία από τον Euro NCAP, απάντησε:

«Δεν ξέρω πώς να είμαι πολιτικά ορθός, ο Euro NCAP υπάρχει αλλά οι πελάτες δεν τον καταλαβαίνουν πια. Είναι εντελώς χαμένοι και αυτό οφείλεται στο ότι ο Euro NCAP αλλάζει τους κανόνες κάθε δύο χρόνια, οπότε αυτό που ήταν ένα αυτοκίνητο πέντε αστέρων πριν από λίγα χρόνια γίνεται αυτοκίνητο τριών αστέρων, και μετά δύο. Εργάζομαι σε αυτή τη βιομηχανία για 35 χρόνια και ο Euro NCAP είναι εκεί σχεδόν από την αρχή. Και μπορώ να σας πω ότι πολύ λίγοι κατασκευαστές τον παίρνουν πραγματικά σοβαρά. Δεν χαράσσουν στρατηγική με βάση την κατάταξή σας. Οι πελάτες δεν ξέρουν επειδή είναι χαμένοι, οπότε δεν είναι σημαντικό».

Η εμπιστοσύνη στα νέα μοντέλα

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Fiat, οι καταναλωτές θεωρούν δεδομένο ότι τα καινούργια αυτοκίνητα είναι από τη φύση τους ασφαλή, εμπιστευόμενοι την εξέλιξη της τεχνολογίας και το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο:

«Όλοι είναι έξυπνοι. Ένας καταναλωτής είναι έξυπνος, και υπάρχουν πολλοί κανονισμοί παντού για να ρυθμίζουν τη ζωή σου κάθε μέρα. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι οι κατασκευαστές κάνουν το καλύτερο δυνατό για να βελτιώσουν την ασφάλεια στο εσωτερικό ή να μειώσουν τις εκπομπές CO2. Αυτή η βιομηχανία έχει εξελιχθεί μαζικά περισσότερο από κάθε άλλη βιομηχανία τα τελευταία 30 χρόνια, και οι πελάτες το αντιλαμβάνονται αυτό».

Το αν οι δηλώσεις του Arnaud Belloni αποτελούν μια ρεαλιστική αποτύπωση της αγοράς ή μια δικαιολογία για την αφαίρεση ακριβού εξοπλισμού ασφαλείας από τα φθηνά ηλεκτρικά μένει να αποδειχθεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η συζήτηση για το πόσο «απαραίτητα» είναι τα 5 αστέρια του Euro NCAP μόλις άνοιξε για τα καλά, με τους καταναλωτές να καλούνται πλέον να αποφασίσουν αν η ασφάλεια μετριέται σε αστέρια ή στην τελική τιμή αγοράς.

Πηγή: Autocar.co.uk