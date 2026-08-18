Ποιο νέο compact crossover της Hyundai κατασκευάζεται στην Τουρκία;

Το νέο IONIQ 3 πέρασε από το στάδιο της παρουσίασης στην παραγωγή – Κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Hyundai στο İzmit, σηματοδοτώντας την είσοδο της μονάδας στην εποχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Η Hyundai κάνει ένα σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή ηλεκτροκίνηση, καθώς ξεκίνησε επίσημα η παραγωγή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού IONIQ 3 στο εργοστάσιο της εταιρείας στο İzmit της Τουρκίας.

Το νέο compact hatchback είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο που κατασκευάζεται στη συγκεκριμένη μονάδα, η οποία λειτουργεί από το 1997 και αποτελεί εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς πυλώνες της Hyundai στην Ευρώπη.

Η έναρξη παραγωγής αποτελεί παράλληλα το αποτέλεσμα μιας επένδυσης ύψους 250 εκατ. ευρώ, με την οποία η Hyundai προετοίμασε το εργοστάσιο για την κατασκευή ηλεκτρικών μοντέλων. Περισσότερο από το 50% των εγκαταστάσεων εκσυγχρονίστηκε, ενώ πάνω από 1.000 εργαζόμενοι χρειάστηκε να εκπαιδευτούν και να προσαρμοστούν στις νέες διαδικασίες παραγωγής.

Το πρώτο ηλεκτρικό Hyundai που κατασκευάζεται στην Τουρκία

Η σημασία του IONIQ 3 για τη Hyundai Motor Türkiye είναι μεγαλύτερη από την προσθήκη ενός ακόμη μοντέλου στη γραμμή παραγωγής.

Το εργοστάσιο του İzmit έχει ήδη κατασκευάσει περίπου 3,4 εκατομμύρια αυτοκίνητα από την έναρξη λειτουργίας του, έχοντας φιλοξενήσει κατά καιρούς μοντέλα όπως τα Accent, Matrix, i10, i20 και BAYON. Με το IONIQ 3, όμως, περνά πλέον σε μια νέα εποχή, καθώς αποκτά δυνατότητα παραγωγής αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η Hyundai έχει επενδύσει συνολικά περίπου 1,185 δισ. ευρώ στην τουρκική παραγωγική της δραστηριότητα από το 1997 μέχρι σήμερα, ενώ η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου έχει φτάσει περίπου τα 200.000 οχήματα.

Η παραγωγή του IONIQ 3 είχε ξεκινήσει δοκιμαστικά ήδη από τον Μάιο, ενώ κατά την προετοιμασία της μονάδας ο πρόεδρος του Hyundai Motor Group, Euisun Chung, είχε επισκεφθεί το εργοστάσιο και τη γραμμή παραγωγής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια του νέου μοντέλου.

Ένα ηλεκτρικό μικρομεσαίο με ευρωπαϊκό προσανατολισμό

Το IONIQ 3 αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μοντέλο για τη Hyundai, καθώς μεταφέρει την τεχνολογία και τη σχεδιαστική φιλοσοφία της οικογένειας IONIQ σε μια πιο compact κατηγορία.

Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό hatchback που σχεδιάστηκε με βασικό προσανατολισμό τις ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών. Η Hyundai δίνει έμφαση στις compact διαστάσεις, στην αποδοτική αξιοποίηση των χώρων και στην άνεση, στοιχεία που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικά για την καθημερινή χρήση σε πόλη και προάστια.

Η σχεδιαστική ταυτότητα βασίζεται στη φιλοσοφία «Art of Steel», με το αμάξωμα να ακολουθεί τη λογική του λεγόμενου «Aero Hatch». Ο στόχος είναι να συνδυαστεί η αεροδυναμική αποδοτικότητα με ένα δυναμικό αλλά όχι υπερβολικό παρουσιαστικό, ενώ παράλληλα να διατηρηθούν οι διαθέσιμοι χώροι για επιβάτες και αποσκευές.

Το IONIQ 3 θα προσφέρεται επίσης σε έκδοση N Line, η οποία αποκτά πιο επιθετική εμφάνιση και διαφορετική προσέγγιση στο εσωτερικό, ενώ οι υπόλοιπες εκδόσεις δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην άνεση και στην ευκολία χρήσης.

Με νέο λογισμικό και Pleos Connect

Εκτός από την ηλεκτρική τεχνολογία, η Hyundai χρησιμοποιεί το IONIQ 3 για να παρουσιάσει στην Ευρώπη μια νέα προσέγγιση στον τομέα του infotainment.

Το μοντέλο είναι το πρώτο Hyundai στην Ευρώπη που εξοπλίζεται με το Pleos Connect, το νέο σύστημα infotainment της εταιρείας, το οποίο βασίζεται στο Android Automotive OS και χρησιμοποιεί ένα περιβάλλον εργασίας που θυμίζει περισσότερο smartphone.

Ανάλογα με την έκδοση, η κεντρική οθόνη μπορεί να φτάνει τις 14,6 ίντσες, ενώ το σύστημα υποστηρίζει εφαρμογές μέσω του Pleos App Market. Κατά το λανσάρισμα αναμένονται περίπου δέκα εφαρμογές ψυχαγωγίας, μουσικής και παραγωγικότητας, ενώ η Hyundai σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό τους σε περισσότερες από 30 μέχρι το τέλος του 2026.

Στο πακέτο τεχνολογίας περιλαμβάνεται και ο Gleo AI, ένας φωνητικός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί ώστε ο οδηγός να μπορεί να επικοινωνεί με το αυτοκίνητο με πιο φυσικό τρόπο.

Παράλληλα, το IONIQ 3 χρησιμοποιεί την πλατφόρμα E-GMP της Hyundai και εξοπλίζεται με τις τεχνολογίες ενεργητικής ασφάλειας SmartSense.

Η Τουρκία γίνεται ακόμη σημαντικότερη για τη Hyundai

Η παραγωγή του IONIQ 3 δεν αποτελεί το τέλος της επένδυσης της Hyundai στην Τουρκία. Αντίθετα, το İzmit προετοιμάζεται για ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στο ευρωπαϊκό παραγωγικό δίκτυο της εταιρείας.

Η Hyundai έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την παραγωγή των επόμενων γενιών των BAYON και i20, ενώ από το 2027 προβλέπεται η ενίσχυση της παραγωγής υβριδικών μοντέλων. Έτσι, το εργοστάσιο θα μπορεί να λειτουργεί με μεγαλύτερη ευελιξία, κατασκευάζοντας ηλεκτρικά, υβριδικά και συμβατικά μοντέλα.

Για την Hyundai, αυτή η ευελιξία είναι κρίσιμη σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου αλλάζει γρήγορα. Η ζήτηση για ηλεκτρικά αυξάνεται, αλλά ταυτόχρονα οι υβριδικές τεχνολογίες παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικές.

Το IONIQ 3 βρίσκεται λοιπόν στην καρδιά αυτής της μετάβασης. Δεν είναι απλώς το νέο μικρότερο μέλος της οικογένειας IONIQ, αλλά το πρώτο Hyundai EV που κατασκευάζεται στην Τουρκία και ένα μοντέλο που η εταιρεία σχεδιάζει εξαρχής με το βλέμμα στραμμένο στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η παραγωγή έχει πλέον ξεκινήσει και η Hyundai αναμένεται να λανσάρει το IONIQ 3 στην Ευρώπη κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

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