Σε ποιο SUV της Toyota στοχεύει το νέο μοντέλο της Hyundai;

Πλώρη για νέα κατορθώματα έχει βάλει η Hyundai με το νέο της SUV, στοχεύοντας να «χτυπήσει» την Toyota.

Το χαρτί ενός SUV υψηλών επιδόσεων ετοιμάζεται να «παίξει» η Hyundai

ετοιμάζεται να «παίξει» η Αυτό θα μπορούσε να είναι το νέο υβριδικό Hyundai Tucson N , το οποίο θα έχει στο «στόχαστρο» το RAV4 GR Sport

, το οποίο θα έχει στο «στόχαστρο» το Ισχύ περίπου 300 ίππων από έναν turbo κινητήρα 1,6 λίτρων και έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα

Η Hyundai έχει το νέο Tucson στα σκαριά και φημολογείται πως το νέο SUV θα κυκλοφορήσει και στην κορυφαία έκδοση N, με αρκετή ιπποδύναμη για να μπορεί να κοιτάξει το Toyota RAV4 στα μάτια. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως η Hyundai δε φαίνεται να αρκείται στα αμιγώς ηλεκτρικά, αλλά πιστεύει ακόμα στους θερμικούς κινητήρες.

«Δεν περιοριζόμαστε μόνο στα αμιγώς ηλεκτρικά»

Αυτό δήλωσε ο Joon Park του τμήματος N της Hyundai μιλώντας για στο Auto Express, προσθέτοντας πως «θα προχωρήσουμε περαιτέρω και με τα αυτοκίνητα που βασίζονται σε κινητήρα εσωτερικής καύσης», παρότι η εταιρεία εστιάζει τελευταία σε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα όπως τα νέα Ioniq 6 N και Ioniq 5 N. Σύμφωνα με τον Park, η Hyundai είναι ανοιχτή στο να τοποθετήσει υβριδικούς κινητήρες σε μοντέλα της σειράς N.

Ένα παράδειγμα είναι το Hyundai Tucson N Line, ένα υβριδικό SUV που διαθέτει έναν turbo κινητήρα 1,6 λίτρων που δουλεύει πλάι σε έναν ηλεκτροκινητήρα και τροφοδοτείται από μια μπαταρία 1.49 kWh. Η συνδυαστική απόδοση του υβριδικού συστήματος ανέρχεται στους 231 ίππους με 367 Nm ροπής.

Το νέο Hyundai Tucson N

Η νέα γενιά του SUV της Hyundai θα μπορούσε να τροφοδοτείται από μια εξέλιξη του ίδιου turbo τετρακύλινδρου κινητήρα 1,6 λίτρων, αλλά με έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα που θα το μετατρέψει σε τετρακίνητο. Η συνδυαστική ισχύς θα μπορούσε να φτάσει κοντά στους 300 ίππους, αρκετούς για μπορέσει να ανταγωνιστεί το νέο RAV4 της -άμεσης ανταγωνίστριας- Toyota.

Αναφορικά, το Hyundai Elantra N τροφοδοτείται από έναν turbo τετρακύλινδρο κινητήρα 2,0 λίτρων που αποδίδει 286 ίππους με 391 Nm ροπής.

Πηγή: Carscoops.com

