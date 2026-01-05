quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ποιοι δρόμοι κλείνουν σε Αθήνα και Περαιά από σήμερα το βράδυ στο πλαίσιο εορτασμού των Θεοφανείων

ΔΕΥΤΕΡΑ | 05.01.2026
Autotypos Team
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά στο πλαίσιο εορτασμού των Θεοφανείων την Τρίτη 6/1

Λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανείων, την Τρίτη 6/1/2026 θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, ως εξής:

Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη και Δεξαμενή, Δήμου Αθηναίων

  • Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 00΄ έως 13.00΄, ως εξής:
  • Σκουφά, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλατείας Φιλικής Εταιρείας.
  • Δημοκρίτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Σκουφά.
  • Λυκαβηττού, σε όλο το μήκος της.
  • Γλύκωνος, στο ύψος της Δεξαμενής.
  • Φωκυλίδου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γλύκωνος και Πινδάρου.
  • Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Σκουφά.
  • Ηροδότου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ και της Πλατείας Δεξαμενής.
  • Ηρακλείτου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλατείας Δεξαμενής και της οδού Σκουφά.
  • Πατριάρχου Ιωακείμ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τσακάλωφ και Ηροδότου.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποβάθρα Λιμένος Πειραιώς έναντι του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος

  • Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 13.00΄, καθώς και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών κατά τις ώρες 06.00΄ έως 13.00΄, στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Πειραιά, ως εξής:
  • Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου και Εθν. Αντιστάσεως.
  • Ακτή Μιαούλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και 2ας Μεραρχίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Εθν. Αντιστάσεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Γεωργίου και Τσαμαδού.
  • Ακτή Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αριστείδου και Ακτή Μιαούλη.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Πηγή: Astynomia.gr

