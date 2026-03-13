Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν στον Πειραιά την Κυριακή 15/3 για το Piraeus Port Run 2026

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα δρόμου «Piraeus Port Run 2026» ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ

Λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία «Piraeus Port Run 2026», την Κυριακή (15/3) και κατά τις ώρες 09.00 έως 12.00 θα πραγματοποιηθούν σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας στο δρομολόγιο: Ηρώων Πολυτεχνείου – Λ. Χατζηκυριακού – Ακτή Θεμιστοκλέους – Ακτή Μουτσοπούλου – Πλατεία Αλεξάνδρας – αναστροφή Ακτή Μουτσοπούλου – Φρεαττύδος – Σαχτούρη – Ηρώων Πολυτεχνείου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακείμενες οδούς με την υπόδειξη και διευκόλυνση Τροχονόμων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων

