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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ποιοι οδηγοί δεν είναι υποχρεωμένοι να φορούν ζώνη ασφαλείας στην Ελλάδα;

ΤΡΙΤΗ | 23.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Την ώρα που τα πρόστιμα γίνονται αυστηρότερα και οι έλεγχοι εντείνονται, ορισμένες κατηγορίες οδηγών εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν χωρίς ζώνη ασφαλείας

Η ζώνη ασφαλείας θεωρείται ίσως το σημαντικότερο μέσο παθητικής ασφάλειας που έχει το αυτοκίνητο. Από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα έχει σώσει εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως, μειώνοντας δραστικά τον κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού σε ένα τροχαίο ατύχημα.

Παρόλα αυτά, η ελληνική νομοθεσία εξακολουθεί να προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις. Πρόκειται για διατάξεις που δημιουργήθηκαν πριν από δεκαετίες για να καλύψουν συγκεκριμένες επαγγελματικές ή ιατρικές ανάγκες και οι οποίες διατηρούνται μέχρι σήμερα.

Οι οδηγοί ταξί

Η πιο γνωστή εξαίρεση αφορά τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Ο νομοθέτης έκρινε ότι η συνεχής επιβίβαση και αποβίβαση πελατών, σε συνδυασμό με τις συχνές στάσεις μέσα στην πόλη, καθιστούν διαφορετική τη φύση της εργασίας τους σε σχέση με έναν απλό οδηγό Ι.Χ.

Έτσι, οι οδηγοί ταξί μπορούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να κινούνται χωρίς να φορούν ζώνη ασφαλείας κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Αυτό φυσικά δεν ισχύει για τους επιβάτες, οι οποίοι υποχρεούνται πάντοτε να χρησιμοποιούν τη ζώνη τους.

Όταν υπάρχει ιατρικός λόγος

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις ανθρώπων για τους οποίους η χρήση ζώνης μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απαλλαγή δεν δίνεται αυτόματα, αλλά απαιτείται ειδική πιστοποίηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπει η νομοθεσία.

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Πρόκειται για μία εξαίρεση που εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, αν και αφορά εξαιρετικά μικρό αριθμό πολιτών.

Επαγγέλματα με συνεχή στάση και εκκίνηση

Σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, αλλά και στην ελληνική νομοθεσία, προβλέπονται εξαιρέσεις για επαγγελματίες που εκτελούν διαδρομές με συνεχείς στάσεις σε πολύ μικρές αποστάσεις.

Η λογική πίσω από αυτή τη διάταξη είναι ότι η εργασία τους διαφέρει σημαντικά από τη συμβατική οδήγηση, καθώς ένα μεγάλο μέρος του χρόνου τους περνά με το όχημα σχεδόν ακινητοποιημένο.

Μια εξαίρεση που προκαλεί συζητήσεις

Οι υποστηρικτές των εξαιρέσεων θεωρούν ότι πρόκειται για πρακτικές ρυθμίσεις που διευκολύνουν συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Οι επικριτές τους, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι σε μια εποχή όπου η οδική ασφάλεια αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, κάθε εξαίρεση στέλνει λάθος μήνυμα στους οδηγούς.

Το επιχείρημα είναι απλό: ένα τροχαίο μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και σε χαμηλές ταχύτητες μέσα στην πόλη. Και σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες η ζώνη ασφαλείας εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας.

Τι κρατάμε

  • Η ζώνη ασφαλείας είναι υποχρεωτική για τη συντριπτική πλειονότητα των οδηγών
  • Οι οδηγοί ταξί αποτελούν τη γνωστότερη εξαίρεση
  • Υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις απαλλαγής για ιατρικούς λόγους
  • Ορισμένα επαγγέλματα με συνεχείς στάσεις καλύπτονται επίσης από εξαιρέσεις
  • Η συζήτηση για την κατάργηση των εξαιρέσεων παραμένει ανοιχτή σε πολλές χώρες της Ευρώπης

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Tags
#ζώνη ασφαλείας#ΚΟΚ
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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