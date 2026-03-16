Ποιοι σταθμοί του Μετρό στην Αθήνα κλείνουν και πότε; – Αναλυτικά όλες οι ρυθμίσεις

Από 15 έως 23 Μαρτίου αλλάζει η λειτουργία της Γραμμής 2 του Μετρό. Δες ποιοι σταθμοί κλείνουν και τι ισχύει με τη λεωφορειακή γραμμή Χ16.

Αλλαγές έρχονται στη λειτουργία της Γραμμής 2 του Μετρό στην Αθήνα από την Κυριακή 15 Μαρτίου, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Οι ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα Ομόνοια – Ακρόπολη και θα ισχύουν τις νυχτερινές ώρες, από Κυριακή έως Πέμπτη.

Ποιοι σταθμοί κλείνουν και από πότε

Από Κυριακή 15/03 έως και Δευτέρα 23/03, οι παρακάτω σταθμοί της Γραμμής 2 θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ:

Το σημαντικό είναι ότι:

ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3









ο σταθμός Ομόνοια θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 1

Πώς θα λειτουργεί η Γραμμή 2 τις ώρες των εργασιών

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 θα γίνεται μόνο στα εξής τμήματα:

Ανθούπολη – Μεταξουργείο

Ελληνικό – Συγγρού Φιξ

Αυτό σημαίνει ότι το ενδιάμεσο τμήμα Μεταξουργείο – Συγγρού Φιξ δεν θα εξυπηρετείται από συρμούς του Μετρό μετά τις 21:40, τις ημέρες που ισχύει η ρύθμιση.

Πότε φεύγουν οι τελευταίοι συρμοί πριν το κλείσιμο

Οι τελευταίοι συρμοί πριν το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρούν ως εξής.

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό

Αναχώρηση από Ανθούπολη στις 21:25

Διελεύσεις από:

Ομόνοια στις 21:36

Πανεπιστήμιο στις 21:38

Σύνταγμα στις 21:40

Ακρόπολη στις 21:41

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη

Αναχώρηση από Ελληνικό στις 21:20

Διελεύσεις από:

Ακρόπολη στις 21:36

Σύνταγμα στις 21:38

Πανεπιστήμιο στις 21:39

Ομόνοια στις 21:41

Τι λεωφορείο θα εξυπηρετεί το κοινό

Για την κάλυψη του τμήματος Μεταξουργείο – Συγγρού Φιξ, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή:

Χ16 – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ

Η γραμμή θα λειτουργεί Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Οι στάσεις της γραμμής Χ16

Κατεύθυνση Συγγρού Φιξ προς Μεταξουργείο

Η γραμμή θα πραγματοποιεί στάσεις στα εξής σημεία:

ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ , νέα προσωρινή στάση στην οδό Πανεπιστημίου μεταξύ Σίνα και Κοραή

ΟΜΟΝΟΙΑ

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, προσωρινή στάση στην Πλατεία Καραϊσκάκη μεταξύ Δηλιγιάννη και Αχιλλέως

Κατεύθυνση Μεταξουργείο προς Συγγρού Φιξ

Οι στάσεις θα είναι:

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ , προσωρινή στάση στην Πλατεία Καραϊσκάκη μεταξύ Δηλιγιάννη και Αχιλλέως

ΟΜΟΝΟΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΑΚΡΟΠΟΛΗ , προσωρινή στάση στη Βασιλίσσης Αμαλίας

ΦΙΞ, προσωρινή στάση στην Καλλιρρόης στο ύψος του σταθμού Τραμ

Γιατί γίνονται οι αλλαγές

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται λόγω του έργου αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας. Πρόκειται για παρεμβάσεις που συνδέονται με τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου, αλλά στο ενδιάμεσο δημιουργούν αναπόφευκτα αλλαγές στην καθημερινή μετακίνηση.

Τι κρατάμε;