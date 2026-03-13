Ποιος δρόμος ξεκινά σήμερα τη νέα χιλιομετρική χρέωση διοδίων; – Δες πως λειτουργεί

Από σήμερα ξεκινά η χιλιομετρική χρέωση διοδίων στον εν λόγω άξονα. Δες πώς ενεργοποιείται και τι κερδίζεις.

Από σήμερα, 13 Μαρτίου 2026, μπαίνει σε νέα φάση ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος, καθώς ξεκινά η εφαρμογή της χιλιομετρικής χρέωσης διοδίων στον κόμβο Κάτω Αχαΐας. Πρόκειται για το πρώτο σημείο του συγκεκριμένου άξονα όπου ενεργοποιείται το σύστημα, με στόχο οι οδηγοί να πληρώνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια για την πραγματική απόσταση που διανύουν.

Η έναρξη γίνεται στον κόμβο Κάτω Αχαΐας, ενώ το σύστημα θα επεκταθεί σταδιακά και σε άλλους κόμβους του δρόμου.

Σε ποιον δρόμο ξεκινά σήμερα

Η νέα χιλιομετρική χρέωση ξεκινά στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, που εντάσσεται στην Ολυμπία Οδό.

Από σήμερα τίθενται σε λειτουργία οι σχετικές πύλες στον κόμβο Κάτω Αχαΐας (Γομοστό), σηματοδοτώντας την έναρξη της εφαρμογής στον συγκεκριμένο άξονα.

Πώς λειτουργεί η χιλιομετρική χρέωση

Η λογική του συστήματος είναι απλή. Ο οδηγός περνά με τον πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, καταγράφεται η είσοδος και η έξοδος του οχήματος από τον αυτοκινητόδρομο και στη συνέχεια γίνεται αυτόματα η αντίστοιχη επιστροφή χρημάτων στον λογαριασμό του συνδρομητή, ώστε η τελική χρέωση να αντιστοιχεί στην πραγματική απόσταση που καλύφθηκε.

Αυτό σημαίνει ότι δεν πληρώνεις με τον “κλασικό” ενιαίο τρόπο, αλλά με βάση τα χιλιόμετρα που όντως χρησιμοποίησες.

Τι χρειάζεται για να ενεργοποιηθεί

Για να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία, χρειάζεται πομποδέκτης ΟΛΥΜΠΙΑ PASS.

Η απόκτησή του είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει:

ηλεκτρονικά μέσω του site της Ολυμπίας Οδού

από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών

Μέσω του Olympia Odos mobile App, ο χρήστης μπορεί να φορτίζει τον λογαριασμό του, να παρακολουθεί διελεύσεις και να διαχειρίζεται τον πομποδέκτη του σε πραγματικό χρόνο.

Τι γίνεται με τις εκπτώσεις

Η χιλιομετρική χρέωση συνδυάζεται με το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, το οποίο δίνει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως 60% για Ι.Χ. και ημιφορτηγά, ανάλογα με τη συχνότητα διελεύσεων από κάθε σταθμό διοδίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, για τα Ι.Χ. το συνολικό οικονομικό όφελος από τον συνδυασμό χιλιομετρικής χρέωσης και VALUE μπορεί να ξεπεράσει το 77%, ανάλογα με τη χρήση.

Παραδείγματα που δείχνουν τι αλλάζει στην πράξη

Στη διαδρομή Μιντιλόγλι – Κάτω Αχαΐα (Γομοστό), ένας εργαζόμενος με 40 διελεύσεις μέσα σε έναν μήνα θα είχε αρχικό κόστος 144 ευρώ. Με τη χιλιομετρική χρέωση και το πρόγραμμα VALUE μέσω ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, το ποσό πέφτει στα 38,15 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε διέλευση κοστίζει λιγότερο από 1 ευρώ, με έκπτωση 74%.

Για επαγγελματικό όχημα στη διαδρομή ΒΙΠΕ – Κάτω Αχαΐα, ένα ημιφορτηγό κατηγορίας 3 από αρχικό κόστος 9 ευρώ πέφτει στα 3,50 ευρώ, δηλαδή έκπτωση 61%.

Αντίστοιχα, φορτηγό κατηγορίας 4 από 12,70 ευρώ πέφτει στα 5,00 ευρώ, επίσης με έκπτωση 61%.

Πού επεκτείνεται στη συνέχεια

Η εφαρμογή δεν θα μείνει μόνο στην Κάτω Αχαΐα. Επόμενος σταθμός είναι ο κόμβος Αμαλιάδας, όπου ξεκινούν δοκιμές.

Μετά το Πάσχα αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία και οι πύλες στους κόμβους Βάρδας και Γαστούνης, που βρίσκονται ήδη στο στάδιο κατασκευής.

