Ποιος παίρνει τη θέση του Κυριανάκη στο Υπ. Μεταφορών;

Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μπορεί να ήταν περιορισμένες σε αριθμό, ωστόσο έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ένα Υπουργείο που βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της επικαιρότητας: το Μεταφορών.

Με τα μεγάλα έργα υποδομών να βρίσκονται σε εξέλιξη, τις σιδηροδρομικές μεταρρυθμίσεις να παραμένουν ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα και τα ζητήματα οδικής ασφάλειας να απασχολούν καθημερινά τους πολίτες, η επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο δεν περνά απαρατήρητη. Στο πλαίσιο του μίνι ανασχηματισμού που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο Γιώργος Κώτσηρας αναλαμβάνει καθήκοντα Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, διαδεχόμενος τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος προτάθηκε για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Ποιος είναι ο Γιώργος Κώτσηρας

Ο Γιώργος Κώτσηρας ανήκει στη νεότερη γενιά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και εκλέγεται βουλευτής Δυτικής Αττικής από το 2019. Πρόκειται για έναν πολιτικό με σημαντική κυβερνητική εμπειρία, καθώς έχει υπηρετήσει ως Υφυπουργός σε τρία διαφορετικά υπουργεία, συγκεκριμένα στα Υπουργεία Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Νομικός στο επάγγελμα, είναι διδάκτωρ Νομικής με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ενώ στο κυβερνητικό περιβάλλον θεωρείται ένα στέλεχος με προφίλ χαμηλών τόνων, αλλά με σημαντική γνώση της δημόσιας διοίκησης και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Η τοποθέτησή του στο Υπουργείο Μεταφορών δείχνει ότι η κυβέρνηση επιλέγει ένα πρόσωπο με εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων θεμάτων και στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, σε μια περίοδο όπου το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο καλείται να διαχειριστεί κρίσιμες προκλήσεις.

Οι υπόλοιπες αλλαγές

Στο ίδιο πακέτο κυβερνητικών αλλαγών ανακοινώθηκαν επίσης:

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική.

ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική. Η Μαριλένα Σούκουλη ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου ως Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.

Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Τι σημαίνει η αλλαγή για το Υπουργείο Μεταφορών

Η ανάληψη των καθηκόντων από τον Γιώργο Κώτσηρα έρχεται σε μια περίοδο όπου οι μεταφορές και οι υποδομές βρίσκονται στο επίκεντρο σημαντικών παρεμβάσεων. Από την αναδιοργάνωση του σιδηροδρόμου και τα μεγάλα έργα εκσυγχρονισμού έως τις πρωτοβουλίες για την οδική ασφάλεια και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών, το νέο κυβερνητικό στέλεχος θα βρεθεί άμεσα μπροστά σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό φάκελο. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο κατά πόσο θα συνεχιστεί η ίδια στρατηγική που ακολουθήθηκε τους προηγούμενους μήνες ή αν θα υπάρξουν νέες προτεραιότητες και διαφορετική προσέγγιση σε ορισμένα από τα ανοιχτά ζητήματα του χώρου των μεταφορών.

Τι κρατάμε;