Πωλείται το διασημότερο Mazda RX-7 όλων των εποχών – Το ξέρεις σίγουρα κι εσύ

Άμα δεν ξέρεις αυτό το Mazda RX-7 τότε γρήγορα στο Netflix και την Δευτέρα… με τον κηδεμόνα σου

Σχεδόν 20 χρόνια έχουν περάσει απ’ όταν κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους η τρίτη ταινία Fast & Furious. Όπως και με τις πρώτες δύο ταινίες, πραγματικοί πρωταγωνιστές ήταν τα αυτοκίνητα, με μερικά από αυτά να χαράσσονται για πάντα στη μνήμη όσων την παρακολούθησαν, δημιουργώντας μικρούς και μεγάλους “petrolheads”.

Ένα από τα αυτοκίνητα που ξεχώρισαν στο Tokyo Drift ήταν το υπέροχο πορτοκαλί Mazda RX-7 του Han, με το εντυπωσιακό bodykit της Veilside. Τώρα, μια εκμοντερνισμένη replica του θρυλικού RX-7 οδεύει προς το σφυρί της δημοπρασίας.

Ίσως η καλύτερη ταινία Fast & Furious

Μπορεί να μην είχε… Supra, μπορεί να μην είχε Paul Walker και Torreto, ωστόσο, το Tokyo Drift είναι για πολλούς η κορυφαία ταινία του franchise, μιας σειράς ταινιών που επικεντρώνεται στη δράση και στα αυτοκίνητα -κυρίως αυτά που προέρχονται από την Ιαπωνική και την Αμερικάνικη αγορά. Στο Tokyo Drift φυσικά την τιμητική της έχει η πρώτη, εστιάζοντας στην πιο αγαπημένη γενιά Ιαπωνικών μοντέλων: αυτή του ’90.

Ένα από αυτά είναι και το Mazda RX-7 (Fd), το οποίο έμεινε στην παραγωγή από το 1992 μέχρι το 2002. Το εντυπωσιακό του σουλούπι σε συνδυασμό με την απόδοση του περιστροφικού κινητήρα που «διψάει» για βελτίωση το έκαναν ανάρπαστο, ενώ πολλοί Millenials κοιμόντουσαν έχοντας μια αφίσα του πάνω απ’ το κρεβάτι τους.

Το RX-7 του Han

To Mazda RX-7 που οδηγούσε ο Han (Sung Kang) στο Tokyo Drift κατάφερε να γίνει το διασημότερο όλων των εποχών, ξεπερνώντας ακόμα και το κόκκινο RX-7 που οδηγούσε ο Dominique Toretto (Vin Diesel) στην πρώτη ταινία F&F. To RX-7 του Han «φορούσε» ένα επιβλητικό bodykit της Veilside, ενώ ο εντυπωσιακός συνδυασμός μαύρου και πορτοκαλί το έκανε πραγματικά να ξεχωρίζει.

Στα γυρίσματα του Tokyo Drift χρησιμοποιήθηκαν συνολικά εννιά RX-7, ωστόσο, αυτό που βλέπουμε στις φωτογραφίες δεν είναι ένα από αυτά. Αντίθετα, πρόκειται για μια πλήρως λειτουργική replica, η οποία έχει εκσυγχρονιστεί για να μην ζηλεύει τίποτα από τα αυτοκίνητα του σήμερα, ενώ είναι και αριστεροτίμονο, δηλαδή «κομμένο και ραμμένο» για την αμερικάνικη αγορά.

Επόμενη στάση… το σφυρί

Το πανέμορφο RX-7 θα δημοπρατηθεί από την Mecum Auctions, η οποία επιβεβαίωσε πως το αυτοκίνητο διαθέτει το αυθεντικό bodykit της Veilside, ενώ κάτω απ’ το καπό του βρίσκεται ο εμβληματικός turbo περιστροφικός κινητήρας 1,3 λίτρων στον οποίον έχουν γίνει και οι απαραίτητες βελτιώσεις. Το αυτοκίνητο «κάθεται» πάνω σε custom τροχούς BC, τυλιγμένους με ελαστικά Michelin Pilot Sport 4S και διαθέτει, μεταξύ άλλων, νέα coilovers, ενισχυμένα φρένα, ένα μεσαίο εξάτμισης MagnaFlow και aftermarker τελικό.

Οι πιο ουσιαστικές αλλαγές έχουν γίνει στην καμπίνα, στην οποία έχει μπει ένα ψηφιακό ταμπλό Haltech, ένα νέο σύστημα Infotainment, λεπτομέρειες από ανθρακονήματα και ένας νέος λεβιές ταχυτήτων. Επίσης, έχουν αντικατασταθεί τα εργοστασιακά ηχεία.

Η δημοπρασία ξεκινά στις 15 Νοεμβρίου και μπορείτε να παρακολουθήσετε την έκβασή της εδώ.

Τι κρατάμε:

Το θρυλικό Veilside RX-7 του Han πάει «στο σφυρί»

Πρόκειται για το πιο διάσημο RX-7, το οποίο έλαμψε στο Tokyo Drift πριν δύο δεκαετίες

Αυτό έχει εκσυγχρονιστεί για να μη ζηλεύει τίποτα από αυτοκίνητα του σήμερα, διατηρώντας τα στοιχεία που το έκαναν γνωστό

