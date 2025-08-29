Πωλήσεις αυτοκινήτων 2025: Δες ποιο καύσιμο είχε τη μεγαλύτερη αύξηση σε ζήτηση

Τα υβριδικά-ηλεκτρικά αυτοκίνητα συνεχίζουν να κυριαρχούν στην ΕΕ με μερίδιο 34,7%, ενώ τα ηλεκτρικά σημείωσαν άνοδο 39,1% τον Ιούλιο 2025. Βενζίνη και diesel υποχωρούν.

Οι ταξινομήσεις στην ΕΕ μέχρι τον Ιούλιο 2025 μειώθηκαν οριακά κατά 0,7% YTD , αλλά αυξήθηκαν 7,4% τον Ιούλιο .

Τα υβριδικά-ηλεκτρικά είναι ο πιο δημοφιλής τύπος κίνησης με 34,7% μερίδιο αγοράς .

Τα ηλεκτρικά με μπαταρία έφτασαν το 15,6% , με αύξηση 39,1% τον Ιούλιο .

Τα plug-in hybrid κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο 56,9% .

Αντίθετα, βενζίνη (-20,1%) και diesel (-26,4%) συνεχίζουν την καθοδική πορεία τους.

Η εικόνα της αγοράς το 2025

Οι νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασαν μικρή κάμψη στο σύνολο του επταμήνου, με -0,7% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, τα στοιχεία του Ιουλίου δείχνουν μια ανάκαμψη 7,4%, κυρίως λόγω της δυναμικής που καταγράφουν οι εξηλεκτρισμένες κατηγορίες.

Η άνοδος των ηλεκτρικών

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία (BEV) συνεχίζουν να ενισχύουν το μερίδιό τους:

1.011.903 ταξινομήσεις μέχρι τον Ιούλιο.

15,6% μερίδιο αγοράς , από 12,5% πέρυσι.

Μεγαλύτερες αυξήσεις : Γερμανία +38,4%, Βέλγιο +17,6%, Ολλανδία +6,5%.

Αντίθετα, η Γαλλία κατέγραψε μείωση -4,3% στο YTD, παρότι μόνο για τον Ιούλιο παρουσίασε άνοδο +14,8%.

Η ετήσια μεταβολή του Ιουλίου δείχνει εκρηκτική άνοδο +39,1% για τα BEV.

Τα υβριδικά κυριαρχούν

Η κατηγορία των υβριδικών-ηλεκτρικών (HEV) παραμένει η πρώτη επιλογή των Ευρωπαίων:

2.255.080 ταξινομήσεις YTD.

34,7% μερίδιο αγοράς .

Σημαντική ανάπτυξη σε όλες τις μεγάλες αγορές: Γαλλία +30,5%, Ισπανία +30,2%, Γερμανία +10,7%, Ιταλία +9,4%.

Τα plug-in hybrid (PHEV) ενισχύονται ακόμη περισσότερο:

561.190 ταξινομήσεις (+56,9% τον Ιούλιο).

Εντυπωσιακά ποσοστά ανάπτυξης: Ισπανία +94,5%, Ιταλία +60,3%, Γερμανία +59,2%.

Η πτώση των θερμικών κινητήρων

Η εικόνα για τα παραδοσιακά καύσιμα είναι αντίστροφη:

Βενζίνη : -20,1% (μερίδιο 28,3%), με πτώση σε όλες τις μεγάλες αγορές – Γαλλία -33,6%, Γερμανία -25,9%, Ιταλία -17,8%, Ισπανία -12,6%.

Diesel: -26,4%, με μερίδιο μόλις 9,5%.

Η τάση είναι ξεκάθαρη: τα θερμικά αυτοκίνητα χάνουν έδαφος, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται σε ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα.

Τι κρατάμε;

Τα υβριδικά-ηλεκτρικά είναι η πρώτη επιλογή των Ευρωπαίων με 34,7% μερίδιο αγοράς .

Τα ηλεκτρικά BEV ανεβαίνουν δυναμικά, με άνοδο 39,1% τον Ιούλιο.

Τα plug-in hybrid σημείωσαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, +56,9% .

Η βενζίνη και το diesel συνεχίζουν να καταρρέουν, με μερίδιο συνολικά 37,7% έναντι 47,9% πέρυσι.

