EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πωλήσεις αυτοκινήτων 2025: Δες ποιο καύσιμο είχε τη μεγαλύτερη αύξηση σε ζήτηση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 29.08.2025
Autotypos team
poliseis-aftokiniton-2025-des-poio-kafsimo-eiche-ti-megalyteri-afxisi-se-zitisi-760371

Τα υβριδικά-ηλεκτρικά αυτοκίνητα συνεχίζουν να κυριαρχούν στην ΕΕ με μερίδιο 34,7%, ενώ τα ηλεκτρικά σημείωσαν άνοδο 39,1% τον Ιούλιο 2025. Βενζίνη και diesel υποχωρούν.

  • Οι ταξινομήσεις στην ΕΕ μέχρι τον Ιούλιο 2025 μειώθηκαν οριακά κατά 0,7% YTD, αλλά αυξήθηκαν 7,4% τον Ιούλιο.

  • Τα υβριδικά-ηλεκτρικά είναι ο πιο δημοφιλής τύπος κίνησης με 34,7% μερίδιο αγοράς.

  • Τα ηλεκτρικά με μπαταρία έφτασαν το 15,6%, με αύξηση 39,1% τον Ιούλιο.

  • Τα plug-in hybrid κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο 56,9%.

  • Αντίθετα, βενζίνη (-20,1%) και diesel (-26,4%) συνεχίζουν την καθοδική πορεία τους.

Η εικόνα της αγοράς το 2025

Οι νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασαν μικρή κάμψη στο σύνολο του επταμήνου, με -0,7% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, τα στοιχεία του Ιουλίου δείχνουν μια ανάκαμψη 7,4%, κυρίως λόγω της δυναμικής που καταγράφουν οι εξηλεκτρισμένες κατηγορίες.

Η άνοδος των ηλεκτρικών

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία (BEV) συνεχίζουν να ενισχύουν το μερίδιό τους:

  • 1.011.903 ταξινομήσεις μέχρι τον Ιούλιο.

  • 15,6% μερίδιο αγοράς, από 12,5% πέρυσι.

  • Μεγαλύτερες αυξήσεις: Γερμανία +38,4%, Βέλγιο +17,6%, Ολλανδία +6,5%.

  • Αντίθετα, η Γαλλία κατέγραψε μείωση -4,3% στο YTD, παρότι μόνο για τον Ιούλιο παρουσίασε άνοδο +14,8%.

Η ετήσια μεταβολή του Ιουλίου δείχνει εκρηκτική άνοδο +39,1% για τα BEV.

Τα υβριδικά κυριαρχούν

Η κατηγορία των υβριδικών-ηλεκτρικών (HEV) παραμένει η πρώτη επιλογή των Ευρωπαίων:

  • 2.255.080 ταξινομήσεις YTD.

  • 34,7% μερίδιο αγοράς.

  • Σημαντική ανάπτυξη σε όλες τις μεγάλες αγορές: Γαλλία +30,5%, Ισπανία +30,2%, Γερμανία +10,7%, Ιταλία +9,4%.

Τα plug-in hybrid (PHEV) ενισχύονται ακόμη περισσότερο:

  • 561.190 ταξινομήσεις (+56,9% τον Ιούλιο).

  • Εντυπωσιακά ποσοστά ανάπτυξης: Ισπανία +94,5%, Ιταλία +60,3%, Γερμανία +59,2%.

Η πτώση των θερμικών κινητήρων

Η εικόνα για τα παραδοσιακά καύσιμα είναι αντίστροφη:

  • Βενζίνη: -20,1% (μερίδιο 28,3%), με πτώση σε όλες τις μεγάλες αγορές – Γαλλία -33,6%, Γερμανία -25,9%, Ιταλία -17,8%, Ισπανία -12,6%.

  • Diesel: -26,4%, με μερίδιο μόλις 9,5%.

Η τάση είναι ξεκάθαρη: τα θερμικά αυτοκίνητα χάνουν έδαφος, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται σε ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα.

Τι κρατάμε;

  • Τα υβριδικά-ηλεκτρικά είναι η πρώτη επιλογή των Ευρωπαίων με 34,7% μερίδιο αγοράς.

  • Τα ηλεκτρικά BEV ανεβαίνουν δυναμικά, με άνοδο 39,1% τον Ιούλιο.

  • Τα plug-in hybrid σημείωσαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, +56,9%.

  • Η βενζίνη και το diesel συνεχίζουν να καταρρέουν, με μερίδιο συνολικά 37,7% έναντι 47,9% πέρυσι.

Στην Ελλάδα το Lynk&Co 08: Το premium plug-in hybrid SUV που κάνει 200 km μόνο με ρεύμα – Τιμές

Αποστολή στο Μόναχο: Αυτό είναι το νέο Volkswagen T-Roc

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Τι συμβαίνει τελικά; – Απάντηση στα fake news

