EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πωλήσεις αυτοκινήτων Ευρώπης: Το καύσιμο που κυριαρχεί με 34,7%

ΠΕΜΠΤΗ | 25.09.2025
Autotypos team
poliseis-aftokiniton-evropis-to-kafsimo-pou-kyriarchei-me-347-684939

Τα υβριδικά κερδίζουν τη μάχη στην Ευρώπη, αφήνοντας πίσω βενζίνη και ντίζελ – ποιο είναι το μερίδιο των ηλεκτρικών.

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου αλλάζει ριζικά. Τα υβριδικά έφτασαν στο 34,7% και έγιναν η πιο δημοφιλής επιλογή, ενώ η βενζίνη υποχώρησε στο 28,1% και το ντίζελ μόλις στο 9,4%. Πρόκειται για μια ιστορική μεταστροφή που δείχνει καθαρά προς ποια κατεύθυνση κινούνται οι οδηγοί στην ΕΕ.

Η εικόνα των πωλήσεων

Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ μειώθηκαν οριακά κατά 0,1% σε σχέση με το 2024. Παρά τη γενική στασιμότητα, τα ηλεκτρικά με μπαταρία (BEV) και τα υβριδικά συνέχισαν να κερδίζουν έδαφος.

  • Τα BEV κράτησαν μερίδιο 15,8% (1.132.603 ταξινομήσεις).
  • Τα υβριδικά HEV έφτασαν τις 2.485.069 μονάδες (+14,1%).
  • Τα plug-in υβριδικά ανέβηκαν στις 631.783 μονάδες (+54,5%).
  • Αντίθετα, οι βενζινοκίνητες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 19,7%, ενώ τα ντιζελοκίνητα κατά 25,7%.

ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυτοκίνητα Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Πού σημειώθηκε η μεγαλύτερη άνοδος

Στα BEV: +39,2% Γερμανία, +14,4% Βέλγιο, +5,1% Ολλανδία.

Στα HEV: +30,5% Γαλλία, +29,3% Ισπανία, +10,1% Γερμανία, +9,4% Ιταλία.

Στα PHEV: θεαματική άνοδος σε Ισπανία (+99,9%), Ιταλία (+62,6%), Γερμανία (+61,2%).

Η Γαλλία κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση στη βενζίνη (-33,5%), στοιχείο που δείχνει ότι οι καταναλωτές στρέφονται μαζικά προς τις ηλεκτροκίνητες λύσεις.

Γιατί κερδίζουν τα υβριδικά

Η επιτυχία τους δεν είναι τυχαία. Τα υβριδικά:

  • Συνδυάζουν χαμηλή κατανάλωση και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας σε πολλές αγορές.
  • Δεν έχουν το άγχος φόρτισης που συνοδεύει τα BEV.
  • Θεωρούνται η γέφυρα της αγοράς μέχρι να ωριμάσουν οι υποδομές για τα αμιγώς ηλεκτρικά.

Τι κρατάμε;

  • Τα υβριδικά κατέκτησαν την κορυφή με μερίδιο 34,7% στην ΕΕ.
  • Η βενζίνη έπεσε στο 28,1% και το ντίζελ στο 9,4%.
  • Ισπανία και Γερμανία πρωταγωνιστούν στην άνοδο των plug-in υβριδικών.
  • Τα BEV κινούνται ανοδικά αλλά παραμένουν στο 15,8%.
  • Η αγορά δείχνει ξεκάθαρα στροφή στην ηλεκτροκίνηση, με τα υβριδικά να αποτελούν τη λύση της μετάβασης.

Πηγή: ACEA

Tags
#Ευρώπη#υβριδικά αυτοκίνητα
