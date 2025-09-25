Πωλήσεις αυτοκινήτων Ευρώπης: Το καύσιμο που κυριαρχεί με 34,7%

Τα υβριδικά κερδίζουν τη μάχη στην Ευρώπη, αφήνοντας πίσω βενζίνη και ντίζελ – ποιο είναι το μερίδιο των ηλεκτρικών.
Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου αλλάζει ριζικά. Τα υβριδικά έφτασαν στο 34,7% και έγιναν η πιο δημοφιλής επιλογή, ενώ η βενζίνη υποχώρησε στο 28,1% και το ντίζελ μόλις στο 9,4%. Πρόκειται για μια ιστορική μεταστροφή που δείχνει καθαρά προς ποια κατεύθυνση κινούνται οι οδηγοί στην ΕΕ.
Η εικόνα των πωλήσεων
Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ μειώθηκαν οριακά κατά 0,1% σε σχέση με το 2024. Παρά τη γενική στασιμότητα, τα ηλεκτρικά με μπαταρία (BEV) και τα υβριδικά συνέχισαν να κερδίζουν έδαφος.
- Τα BEV κράτησαν μερίδιο 15,8% (1.132.603 ταξινομήσεις).
- Τα υβριδικά HEV έφτασαν τις 2.485.069 μονάδες (+14,1%).
- Τα plug-in υβριδικά ανέβηκαν στις 631.783 μονάδες (+54,5%).
- Αντίθετα, οι βενζινοκίνητες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 19,7%, ενώ τα ντιζελοκίνητα κατά 25,7%.
Πού σημειώθηκε η μεγαλύτερη άνοδος
Στα BEV: +39,2% Γερμανία, +14,4% Βέλγιο, +5,1% Ολλανδία.
Στα HEV: +30,5% Γαλλία, +29,3% Ισπανία, +10,1% Γερμανία, +9,4% Ιταλία.
Στα PHEV: θεαματική άνοδος σε Ισπανία (+99,9%), Ιταλία (+62,6%), Γερμανία (+61,2%).
Η Γαλλία κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση στη βενζίνη (-33,5%), στοιχείο που δείχνει ότι οι καταναλωτές στρέφονται μαζικά προς τις ηλεκτροκίνητες λύσεις.
Γιατί κερδίζουν τα υβριδικά
Η επιτυχία τους δεν είναι τυχαία. Τα υβριδικά:
- Συνδυάζουν χαμηλή κατανάλωση και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας σε πολλές αγορές.
- Δεν έχουν το άγχος φόρτισης που συνοδεύει τα BEV.
- Θεωρούνται η γέφυρα της αγοράς μέχρι να ωριμάσουν οι υποδομές για τα αμιγώς ηλεκτρικά.
Τι κρατάμε;
- Τα υβριδικά κατέκτησαν την κορυφή με μερίδιο 34,7% στην ΕΕ.
- Η βενζίνη έπεσε στο 28,1% και το ντίζελ στο 9,4%.
- Ισπανία και Γερμανία πρωταγωνιστούν στην άνοδο των plug-in υβριδικών.
- Τα BEV κινούνται ανοδικά αλλά παραμένουν στο 15,8%.
- Η αγορά δείχνει ξεκάθαρα στροφή στην ηλεκτροκίνηση, με τα υβριδικά να αποτελούν τη λύση της μετάβασης.
Πηγή: ACEA
