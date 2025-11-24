Πωλήσεις αυτοκινήτων: Ηλεκτρικά και υβριδικά καλύπτουν 45%

Οι παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων έφτασαν τα 80 εκατομμύρια το 2024, ανακάμπτοντας σημαντικά από την πτώση κατά την περίοδο της πανδημίας.

Η ανάκαμψη αυτή οφείλεται κυρίως στις πωλήσεις ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων, που αντιπροσώπευαν περίπου το 45% των συνολικών πωλήσεων. Αντίθετα, τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) παρουσίασαν μείωση 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 2017.

Η γεωγραφία της αγοράς έχει αλλάξει σημαντικά. Η Κίνα και άλλες αναδυόμενες οικονομίες καλύπτουν πλέον πάνω από το μισό των παγκόσμιων πωλήσεων, από 20% που είχαν το 2000. Μετά τον υπερδιπλασιασμό της παραγωγής από το 2010 έως το 2024, η Κίνα αντιπροσωπεύει το 40% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ Ευρώπη και Βόρεια Αμερική κατέχουν από 15% αντίστοιχα. Το 2024, η Κίνα ξεπέρασε την ΕΕ και έγινε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων παγκοσμίως, με ποσοστό 70% στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί κεντρικό πυλώνα πολλών εθνικών οικονομιών, απασχολώντας περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα άμεσα και υποστηρίζοντας εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας. Είναι επίσης η μεγαλύτερη πηγή παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η παραγωγή στην Κίνα είναι φθηνότερη από ότι στις προηγμένες οικονομίες, ιδίως για τα ηλεκτρικά οχήματα, λόγω χαμηλότερου κόστους ενέργειας, εργασίας και εξαρτημάτων συστήματος μετάδοσης κίνησης.

Ένα σημαντικό μέρος του κόστους συνδέεται με τις μπαταρίες, με τις μέσες τιμές κυψελών στην Κίνα να είναι 30% χαμηλότερες από την Ευρώπη και 20% χαμηλότερες από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, το χάσμα στο κόστος παραγωγής μπαταριών μπορεί να μειωθεί με χρόνο και επενδύσεις των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών, σύμφωνα με την έκθεση.