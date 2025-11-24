quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Ηλεκτρικά και υβριδικά καλύπτουν 45%

ΔΕΥΤΕΡΑ | 24.11.2025
AutoTypos Team
poliseis-aftokiniton-ilektrika-kai-yvridika-kalyptoun-45-636955

Οι παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων έφτασαν τα 80 εκατομμύρια το 2024, ανακάμπτοντας σημαντικά από την πτώση κατά την περίοδο της πανδημίας.

Η ανάκαμψη αυτή οφείλεται κυρίως στις πωλήσεις ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων, που αντιπροσώπευαν περίπου το 45% των συνολικών πωλήσεων. Αντίθετα, τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) παρουσίασαν μείωση 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 2017.

Η γεωγραφία της αγοράς έχει αλλάξει σημαντικά. Η Κίνα και άλλες αναδυόμενες οικονομίες καλύπτουν πλέον πάνω από το μισό των παγκόσμιων πωλήσεων, από 20% που είχαν το 2000. Μετά τον υπερδιπλασιασμό της παραγωγής από το 2010 έως το 2024, η Κίνα αντιπροσωπεύει το 40% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ Ευρώπη και Βόρεια Αμερική κατέχουν από 15% αντίστοιχα. Το 2024, η Κίνα ξεπέρασε την ΕΕ και έγινε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων παγκοσμίως, με ποσοστό 70% στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί κεντρικό πυλώνα πολλών εθνικών οικονομιών, απασχολώντας περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα άμεσα και υποστηρίζοντας εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας. Είναι επίσης η μεγαλύτερη πηγή παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η παραγωγή στην Κίνα είναι φθηνότερη από ότι στις προηγμένες οικονομίες, ιδίως για τα ηλεκτρικά οχήματα, λόγω χαμηλότερου κόστους ενέργειας, εργασίας και εξαρτημάτων συστήματος μετάδοσης κίνησης.

Ένα σημαντικό μέρος του κόστους συνδέεται με τις μπαταρίες, με τις μέσες τιμές κυψελών στην Κίνα να είναι 30% χαμηλότερες από την Ευρώπη και 20% χαμηλότερες από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, το χάσμα στο κόστος παραγωγής μπαταριών μπορεί να μειωθεί με χρόνο και επενδύσεις των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών, σύμφωνα με την έκθεση.

Όλες οι ειδήσεις

Η BMW που χάρισε το MotoGP στο Marc Marquez κοστίζει 138.699 ευρώ στην Ελλάδα

Αστυνομία: Συνέλαβαν μέλη οργάνωσης που έκλεβε και πλαστογραφούσε αυτοκίνητα με κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ – Δες πως λειτουργούσαν

Παρκάρισμα: Πώς μπορεί να την πατήσεις εύκολα και να πληρώσεις 40 ευρώ

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#πωλήσεις αυτοκινήτων
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

poliseis-aftokiniton-septemvriou-to-agapimeno-kafsimo-ton-ellinon-xeperase-to-50-627677

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.10.2025

Πωλήσεις αυτοκινήτων Σεπτεμβρίου: Το αγαπημένο καύσιμο των Ελλήνων – Ξεπέρασε το 50%
sokaroun-oi-poliseis-tis-toyota-mesa-sto-2025-des-posa-aftokinita-echei-dosei-mechri-simera-699621

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.09.2025

Σοκάρουν οι πωλήσεις της Toyota μέσα στο 2025 – Δες πόσα αυτοκίνητα έχει δώσει μέχρι σήμερα
poliseis-aftokiniton-2025-des-poio-kafsimo-eiche-ti-megalyteri-afxisi-se-zitisi-760371

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.08.2025

Πωλήσεις αυτοκινήτων 2025: Δες ποιο καύσιμο είχε τη μεγαλύτερη αύξηση σε ζήτηση
afto-einai-to-best-seller-kafsimo-stin-ellada-gia-to-2025-me-schedon-5-sta-10-nea-aftokinita-den-einai-i-venzini-637355

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.06.2025

Αυτό είναι το best-seller καύσιμο στην Ελλάδα για το 2025 με σχεδόν 5 στα 10 νέα αυτοκίνητα – Δεν είναι η βενζίνη
ta-3-koryfaia-se-poliseis-aftokinita-stin-ellada-stoicheia-5minou-684939

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.06.2025

Τα 3 κορυφαία σε πωλήσεις αυτοκίνητα στην Ελλάδα – Στοιχεία 5μήνου
tesla-oi-poliseis-stin-evropi-meiothikan-sto-miso-ayxisi-katagrafoun-oi-kinezikes-aftokinitoviomichanies-694920

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.05.2025

Tesla: Οι πωλήσεις στην Ευρώπη μειώθηκαν στο μισό – Aύξηση καταγράφουν οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες

Πρόσφατες Ειδήσεις