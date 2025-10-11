quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πωλήσεις αυτοκινήτων Σεπτεμβρίου: Το αγαπημένο καύσιμο των Ελλήνων – Ξεπέρασε το 50%

ΣΑΒΒΑΤΟ | 11.10.2025
Στέλιος Παππάς
poliseis-aftokiniton-septemvriou-to-agapimeno-kafsimo-ton-ellinon-xeperase-to-50-627677

Ρεκόρ για τα υβριδικά: σχεδόν 1 στα 2 νέα αυτοκίνητα στην Ελλάδα το 2025 είναι HEV. Δες τι έγινε τον Σεπτέμβριο σε ταξινομήσεις, καύσιμα και κατηγορίες.

Υβριδικά: ο αδιαμφισβήτητος «νικητής»

Τα νούμερα είναι ξεκάθαρα. Τα υβριδικά ισοπέδωσαν τον ανταγωνισμό, με πωλήσεις που ξεπέρασαν το 50% των συνολικών ταξινομήσεων μέσα στο Σεπτέμβριο, ενώ για το πρώτο 9μηνο του έτους βρίσκονται στο 49,8%.

  • Μερίδιο HEV Σεπτεμβρίου 2025: 54,3% (από 46,6% το 2024).
  • Μερίδιο HEV Ιαν.–Σεπ. 2025: 49,8% – αγγίζει το 50% της αγοράς.

Τα υβριδικά έχουν γίνει το βασικό καύσιμο προτίμησης των αγοραστών, με διαφορά από βενζίνη και diesel, που υποχωρούν.

Τι έγινε τον Σεπτέμβριο

  • Καινούργια επιβατικά: 12.274, +27,0% σε σχέση με Σεπ. ’24 (9.661).
  • YTD (Ιαν.–Σεπ. 2025): 112.233, +3,9% έναντι 2024.
  • Φορτηγά: 1.052 (+74,5%) | Λεωφορεία: 91 (–7,1%).

Καύσιμα – εικόνα μήνα & έτους

  • Βενζίνη: 21,2% (Σεπ.) | 31,2% (YTD), ισχυρή πτώση vs 2024.
  • Πετρέλαιο: 4,6% (Σεπ.) | 3,4% (YTD).
  • Υβριδικά (HEV): 54,3% (Σεπ.) | 49,8% (YTD).
  • PHEV: 9,4% (Σεπ.) | 7,1% (YTD).
  • BEV: 6,9% (Σεπ.) | 5,5% (YTD).
  • LPG: 3,6% (Σεπ.) | 3,0% (YTD).
  • CNG: ~0%.

Ηλεκτρικά & plug-in (BEV+PHEV):

  • Σεπτέμβριος: 2.001 ταξινομήσεις, +25,1% (από 1.599).
  • YTD: 14.101, +20,9%.

Ποια αμαξώματα αγοράζουμε

Τα SUV σαρώνουν: 70,9% μερίδιο τον Σεπτέμβριο (από 61,1% πέρυσι).

  • B-SUV: 37,7% (έξι μονάδες πάνω από Σεπ. ’24).
  • C-SUV: 22,2% (+1,8 μον.).

    Το κλασικό B-segment πέφτει στο 18,1% (–5,1 μον.), ενώ τα D-SUV ανεβαίνουν στο 7,7%.

Πώς συγκρίνεται η Ελλάδα με την ΕΕ

Στην ΕΕ (Ιαν.–Αυγ. ’25), τα HEV έχουν μερίδιο 34,7%. Η Ελλάδα, με 49,8% YTD, βρίσκεται πολύ μπροστά στην υβριδική στροφή. Τα BEV στην ΕΕ είναι στο 15,8%, σημαντικά υψηλότερα από το 5,5% της ελληνικής αγοράς.

Τι κρατάμε;

  • HEV σχεδόν 50% YTD – τον Σεπτέμβριο 54,3%: το νέο «mainstream» καύσιμο.
  • Η βενζίνη υποχωρεί, το diesel παραμένει πολύ χαμηλά.
  • SUV 70,9% του μήνα, με B-SUV κυρίαρχα.
  • BEV+PHEV ανεβαίνουν με +25% τον Σεπτέμβριο, αλλά τα BEV παραμένουν σε μονοψήφια μερίδια.
  • Συνολικές ταξινομήσεις Σεπτεμβρίου: έντονη άνοδος +27%· YTD: +3,9%.

Όλες οι ειδήσεις

Έλεγχοι ΑΑΔΕ: Πώς θα δεις αν σου έχει έρθει πρόστιμο για ανασφάλιστο ή απλήρωτα Τέλη – Αναλυτικές οδηγίες

Αυτό είναι το φθηνότερο υβριδικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα για το 2025 – Ετοιμοπαράδοτο με τιμή 14.990 ευρώ

Ψηφιακό «μητρώο οχημάτων»: Η πλατφόρμα που “τσιμπάει” παραβάτες για ασφάλεια, ΚΤΕΟ και Τέλη – Δείτε τα πρόστιμα

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#καύσιμα#πωλήσεις αυτοκινήτων#ταξινομήσεις
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

afto-einai-to-best-seller-kafsimo-stin-ellada-gia-to-2025-me-schedon-5-sta-10-nea-aftokinita-den-einai-i-venzini-637355

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.06.2025

Αυτό είναι το best-seller καύσιμο στην Ελλάδα για το 2025 με σχεδόν 5 στα 10 νέα αυτοκίνητα – Δεν είναι η βενζίνη
kykloma-lathreborias-kafsimon-peirazan-tis-antlies-me-pasientza-pano-apo-3-ekat-to-kerdos-713966

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.09.2025

Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Πείραζαν τις αντλίες με… πασιέντζα – Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος
fthinoteri-i-venzini-kai-to-petrelaio-kinisis-fetos-poia-periochi-tis-elladas-echei-tin-pio-chamili-timi-672959

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.08.2025

Φθηνότερη η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης φέτος – Ποια περιοχή της Ελλάδας έχει την πιο χαμηλή τιμή;
neos-foros-sta-kafsima-apo-tin-ee-des-poso-tha-afxithei-i-timi-se-venzini-kai-petrelaio-paradeigmata-727838

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.07.2025

Νέος φόρος στα καύσιμα από την ΕΕ: Δες πόσο θα αυξηθεί η τιμή σε βενζίνη και πετρέλαιο – Παραδείγματα
evgazan-280-000-evro-apo-lathraia-kafsima-pos-drouse-to-kykloma-pou-exarthrothike-apo-tin-el-as-764204

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.06.2025

Έβγαζαν 280.000 ευρώ από λαθραία καύσιμα – Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.
afximeni-timi-stin-venzini-gia-1-sta-6-pratiria-ektaktoi-elegchoi-672959

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.06.2025

Αυξημένη τιμή στην βενζίνη για 1 στα 6 πρατήρια – Έκτακτοι έλεγχοι

Πρόσφατες Ειδήσεις