Πωλήσεις αυτοκινήτων Σεπτεμβρίου: Το αγαπημένο καύσιμο των Ελλήνων – Ξεπέρασε το 50%

Ρεκόρ για τα υβριδικά: σχεδόν 1 στα 2 νέα αυτοκίνητα στην Ελλάδα το 2025 είναι HEV. Δες τι έγινε τον Σεπτέμβριο σε ταξινομήσεις, καύσιμα και κατηγορίες.

Υβριδικά: ο αδιαμφισβήτητος «νικητής»

Τα νούμερα είναι ξεκάθαρα. Τα υβριδικά ισοπέδωσαν τον ανταγωνισμό, με πωλήσεις που ξεπέρασαν το 50% των συνολικών ταξινομήσεων μέσα στο Σεπτέμβριο, ενώ για το πρώτο 9μηνο του έτους βρίσκονται στο 49,8%.

Μερίδιο HEV Σεπτεμβρίου 2025: 54,3% (από 46,6% το 2024).

Μερίδιο HEV Ιαν.–Σεπ. 2025: 49,8% – αγγίζει το 50% της αγοράς.

Τα υβριδικά έχουν γίνει το βασικό καύσιμο προτίμησης των αγοραστών, με διαφορά από βενζίνη και diesel, που υποχωρούν.

Τι έγινε τον Σεπτέμβριο

Καινούργια επιβατικά : 12.274 , +27,0% σε σχέση με Σεπ. ’24 (9.661).

: , σε σχέση με Σεπ. ’24 (9.661). YTD (Ιαν.–Σεπ. 2025) : 112.233 , +3,9% έναντι 2024.

: , έναντι 2024. Φορτηγά: 1.052 (+74,5%) | Λεωφορεία: 91 (–7,1%).

Καύσιμα – εικόνα μήνα & έτους

Βενζίνη : 21,2% (Σεπ.) | 31,2% (YTD), ισχυρή πτώση vs 2024.

: 21,2% (Σεπ.) | 31,2% (YTD), ισχυρή πτώση vs 2024. Πετρέλαιο : 4,6% (Σεπ.) | 3,4% (YTD).

: 4,6% (Σεπ.) | 3,4% (YTD). Υβριδικά (HEV): 54,3% (Σεπ.) | 49,8% (YTD).

(HEV): 54,3% (Σεπ.) | 49,8% (YTD). PHEV : 9,4% (Σεπ.) | 7,1% (YTD).

: 9,4% (Σεπ.) | 7,1% (YTD). BEV : 6,9% (Σεπ.) | 5,5% (YTD).

: 6,9% (Σεπ.) | 5,5% (YTD). LPG : 3,6% (Σεπ.) | 3,0% (YTD).

: 3,6% (Σεπ.) | 3,0% (YTD). CNG: ~0%.

Ηλεκτρικά & plug-in (BEV+PHEV):

Σεπτέμβριος : 2.001 ταξινομήσεις, +25,1% (από 1.599).

: ταξινομήσεις, (από 1.599). YTD: 14.101, +20,9%.

Ποια αμαξώματα αγοράζουμε

Τα SUV σαρώνουν: 70,9% μερίδιο τον Σεπτέμβριο (από 61,1% πέρυσι).

B-SUV : 37,7% (έξι μονάδες πάνω από Σεπ. ’24).

: (έξι μονάδες πάνω από Σεπ. ’24). C-SUV: 22,2% (+1,8 μον.). Το κλασικό B-segment πέφτει στο 18,1% (–5,1 μον.), ενώ τα D-SUV ανεβαίνουν στο 7,7%.

Πώς συγκρίνεται η Ελλάδα με την ΕΕ

Στην ΕΕ (Ιαν.–Αυγ. ’25), τα HEV έχουν μερίδιο 34,7%. Η Ελλάδα, με 49,8% YTD, βρίσκεται πολύ μπροστά στην υβριδική στροφή. Τα BEV στην ΕΕ είναι στο 15,8%, σημαντικά υψηλότερα από το 5,5% της ελληνικής αγοράς.

Τι κρατάμε;

HEV σχεδόν 50% YTD – τον Σεπτέμβριο 54,3%: το νέο «mainstream» καύσιμο.

– τον Σεπτέμβριο 54,3%: το νέο «mainstream» καύσιμο. Η βενζίνη υποχωρεί, το diesel παραμένει πολύ χαμηλά .

. SUV 70,9% του μήνα, με B-SUV κυρίαρχα.

του μήνα, με κυρίαρχα. BEV+PHEV ανεβαίνουν με +25% τον Σεπτέμβριο, αλλά τα BEV παραμένουν σε μονοψήφια μερίδια.

ανεβαίνουν με τον Σεπτέμβριο, αλλά τα BEV παραμένουν σε μερίδια. Συνολικές ταξινομήσεις Σεπτεμβρίου: έντονη άνοδος +27%· YTD: +3,9%.

Έλεγχοι ΑΑΔΕ: Πώς θα δεις αν σου έχει έρθει πρόστιμο για ανασφάλιστο ή απλήρωτα Τέλη – Αναλυτικές οδηγίες

Αυτό είναι το φθηνότερο υβριδικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα για το 2025 – Ετοιμοπαράδοτο με τιμή 14.990 ευρώ

Ψηφιακό «μητρώο οχημάτων»: Η πλατφόρμα που “τσιμπάει” παραβάτες για ασφάλεια, ΚΤΕΟ και Τέλη – Δείτε τα πρόστιμα