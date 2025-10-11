Πωλήσεις αυτοκινήτων Σεπτεμβρίου: Το αγαπημένο καύσιμο των Ελλήνων – Ξεπέρασε το 50%

Ρεκόρ για τα υβριδικά: σχεδόν 1 στα 2 νέα αυτοκίνητα στην Ελλάδα το 2025 είναι HEV. Δες τι έγινε τον Σεπτέμβριο σε ταξινομήσεις, καύσιμα και κατηγορίες.
Υβριδικά: ο αδιαμφισβήτητος «νικητής»
Τα νούμερα είναι ξεκάθαρα. Τα υβριδικά ισοπέδωσαν τον ανταγωνισμό, με πωλήσεις που ξεπέρασαν το 50% των συνολικών ταξινομήσεων μέσα στο Σεπτέμβριο, ενώ για το πρώτο 9μηνο του έτους βρίσκονται στο 49,8%.
- Μερίδιο HEV Σεπτεμβρίου 2025: 54,3% (από 46,6% το 2024).
- Μερίδιο HEV Ιαν.–Σεπ. 2025: 49,8% – αγγίζει το 50% της αγοράς.
Τα υβριδικά έχουν γίνει το βασικό καύσιμο προτίμησης των αγοραστών, με διαφορά από βενζίνη και diesel, που υποχωρούν.
Τι έγινε τον Σεπτέμβριο
- Καινούργια επιβατικά: 12.274, +27,0% σε σχέση με Σεπ. ’24 (9.661).
- YTD (Ιαν.–Σεπ. 2025): 112.233, +3,9% έναντι 2024.
- Φορτηγά: 1.052 (+74,5%) | Λεωφορεία: 91 (–7,1%).
Καύσιμα – εικόνα μήνα & έτους
- Βενζίνη: 21,2% (Σεπ.) | 31,2% (YTD), ισχυρή πτώση vs 2024.
- Πετρέλαιο: 4,6% (Σεπ.) | 3,4% (YTD).
- Υβριδικά (HEV): 54,3% (Σεπ.) | 49,8% (YTD).
- PHEV: 9,4% (Σεπ.) | 7,1% (YTD).
- BEV: 6,9% (Σεπ.) | 5,5% (YTD).
- LPG: 3,6% (Σεπ.) | 3,0% (YTD).
- CNG: ~0%.
Ηλεκτρικά & plug-in (BEV+PHEV):
- Σεπτέμβριος: 2.001 ταξινομήσεις, +25,1% (από 1.599).
- YTD: 14.101, +20,9%.
Ποια αμαξώματα αγοράζουμε
Τα SUV σαρώνουν: 70,9% μερίδιο τον Σεπτέμβριο (από 61,1% πέρυσι).
- B-SUV: 37,7% (έξι μονάδες πάνω από Σεπ. ’24).
- C-SUV: 22,2% (+1,8 μον.).
Το κλασικό B-segment πέφτει στο 18,1% (–5,1 μον.), ενώ τα D-SUV ανεβαίνουν στο 7,7%.
Πώς συγκρίνεται η Ελλάδα με την ΕΕ
Στην ΕΕ (Ιαν.–Αυγ. ’25), τα HEV έχουν μερίδιο 34,7%. Η Ελλάδα, με 49,8% YTD, βρίσκεται πολύ μπροστά στην υβριδική στροφή. Τα BEV στην ΕΕ είναι στο 15,8%, σημαντικά υψηλότερα από το 5,5% της ελληνικής αγοράς.
Τι κρατάμε;
- HEV σχεδόν 50% YTD – τον Σεπτέμβριο 54,3%: το νέο «mainstream» καύσιμο.
- Η βενζίνη υποχωρεί, το diesel παραμένει πολύ χαμηλά.
- SUV 70,9% του μήνα, με B-SUV κυρίαρχα.
- BEV+PHEV ανεβαίνουν με +25% τον Σεπτέμβριο, αλλά τα BEV παραμένουν σε μονοψήφια μερίδια.
- Συνολικές ταξινομήσεις Σεπτεμβρίου: έντονη άνοδος +27%· YTD: +3,9%.
