Πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη: Τι έχει συμβεί στο πρώτο 9μηνο του 2025;

Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν το 2025, με τα ηλεκτρικά και υβριδικά να ενισχύονται και τα συμβατικά καύσιμα να υποχωρούν

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, από την αρχή του έτους, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 0,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Αυτή η πρόσφατη δυναμική οφείλεται σε κάποιο βαθμό στην κυκλοφορία νέων μοντέλων, με μόνο τον Σεπτέμβριο να καταγράφει ισχυρή αύξηση κατά 10%. Το μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία παρέμεινε σταθερό στο 16,1% από την αρχή του έτους, εξακολουθώντας να είναι χαμηλότερο από τον ρυθμό που απαιτείται σε αυτό το στάδιο της μετάβασης. Τα υβριδικά–ηλεκτρικά οχήματα παρέμειναν η πιο δημοφιλής επιλογή τύπου ισχύος μεταξύ των αγοραστών.

Νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ ανά πηγή ενέργειας: Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 16,1% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση από το 13,1% τον Σεπτέμβριο του 2024. Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται, καταλαμβάνοντας το 34,7% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών της ΕΕ. Εν τω μεταξύ, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 37%, από 46,8% την ίδια περίοδο το 2024.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, ταξινομήθηκαν 1.300.188 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, καταλαμβάνοντας το 16,1% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ. Τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές στην ΕΕ, που αντιπροσωπεύουν το 62% των ταξινομήσεων, σημείωσαν αύξηση: η Γερμανία (+38,3%), το Βέλγιο (+12,4%) και η Ολλανδία (+3,9%). Αντίθετα, η Γαλλία σημείωσε μικρή πτώση 0,2%, παρά την αύξηση 11,2% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο του 2025.

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2025 έδειξαν επίσης ότι οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν στις 2.793.079 μονάδες, χάρη στην ανάπτυξη στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές: Γαλλία (+28,8%), Ισπανία (+28,1%), Γερμανία (+10,6%) και Ιταλία (+9,2%). Τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν πλέον το 34,7% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Οι ταξινομήσεις plug-in υβριδικών συνεχίζουν να αυξάνονται, φτάνοντας τις 722.914 μονάδες κατά την ίδια περίοδο, λόγω της ισχυρής αύξησης σε βασικές αγορές όπως η Ισπανία (+105,2%), η Γερμανία (+63,9%) και η Ιταλία (+72,6%). Ως αποτέλεσμα, τα plug-in υβριδικά αντιπροσωπεύουν το 9% των ταξινομήσεων στην ΕΕ, από 6,9% πέρυσι.

Η ετήσια διακύμανση του Σεπτεμβρίου 2025 έδειξε αύξηση 20% για τα ηλεκτρικά, 15,9% για τα υβριδικά-ηλεκτρικά και 65,4% για τα plug-in υβριδικά, καταγράφοντας τον έβδομο συνεχόμενο μήνα ισχυρής ανάπτυξης.

Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 18,7%, με όλες τις μεγάλες αγορές να παρουσιάζουν πτώσεις. Η Γαλλία είχε τη μεγαλύτερη μείωση (-32,8%), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-23,5%), την Ιταλία (-16,6%) και την Ισπανία (-13,2%).

Με 2.234.058 νέα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί, το μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων μειώθηκε στο 27,7% από 34,4% πέρυσι. Αντίστοιχα, η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 24,7%, με το μερίδιο αγοράς να διαμορφώνεται στο 9,3% για τον Σεπτέμβριο του 2025. Η ετήσια μεταβολή έδειξε μείωση 7,8% για τη βενζίνη και 14,3% για το ντίζελ.

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) εκπροσωπεί τους 16 μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, βαν, φορτηγών και λεωφορείων: BMW Group, DAF Trucks, Daimler Truck, Ferrari, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco Group, JLR, Mercedes-Benz, Nissan, Renault Group, Stellantis, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group και Volvo Group.

