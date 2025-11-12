Polygon Concept: Το Peugeot του μέλλοντος ήρθε στο σήμερα

Το νέο Peugeot Polygon Concept φέρνει στο σήμερα το μέλλον από το 2027, με Hypersquare (steer-by-wire), προβολές Micro-LED στο παρμπρίζ και modular σχεδίαση με ανακυκλωμένα υλικά.

Η Peugeot παρουσιάζει το Polygon Concept, ένα compact πρωτότυπο (κάτω από 4 m) που λειτουργεί ως δυναμικό πεδίο δοκιμών για τεχνολογίες οι οποίες θα αρχίσουν να περνούν στην παραγωγή από το 2027. Στόχος της μάρκας είναι περισσότερη οδηγική απόλαυση, απλούστερη εργονομία και βιώσιμη κατασκευή με λιγότερα και πιο φιλικά υλικά.

Hypersquare + Steer-by-Wire: επαναπροσδιορισμός του τιμονιού

Hypersquare® : νέο χειριστήριο διεύθυνσης με τέσσερα pods στις γωνίες για βασικές λειτουργίες, ώστε τα χέρια να μένουν πάντα επάνω .

Steer-by-Wire : ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης χωρίς μηχανική σύνδεση τιμονιού-τροχών, με μεταβλητή κρεμαγιέρα ανά ταχύτητα. Χαμηλές ταχύτητες : έως 170° ανά πλευρά (λιγότερο από μια πλήρη στροφή συνολικά) για παρκάρισμα/ελιγμούς χωρίς αλλαγή λαβής. Υψηλές ταχύτητες : μικρές κινήσεις αρκούν για ακριβείς διορθώσεις.

Στοχευμένο feedback: φιλτράρει τους ανεπιθύμητους κραδασμούς, διατηρώντας τη χρήσιμη «πληροφορία» του δρόμου.

Το δίδυμο Hypersquare + Steer-by-Wire στοχεύει σε υπερ-ευελιξία στην πόλη και ακρίβεια στον αυτοκινητόδρομο, με πιο άνετους χειρισμούς.

Νέο i-Cockpit: το παρμπρίζ ως οθόνη

Η κλασική διάταξη οθονών δίνει τη θέση της σε προβολή Micro-LED πάνω στο παρμπρίζ (περιοχή απεικόνισης ~24×74 cm, ~31”).

Σε στάση : τα Micro-LED είναι ορατά και εκτός οχήματος για animations/ενημερώσεις. Επιλογή χρωμάτων φωτισμού από περιστροφικό καντράν με ενσωματωμένη οθόνη.

Εν κινήσει: τα θεματικά προφίλ Cruise / Fun / Hyper συγχρονίζουν εσωτερικές-εξωτερικές απεικονίσεις, κρατώντας την πληροφορία στο οπτικό πεδίο του οδηγού για λιγότερους περισπασμούς.

Σχεδίαση: νέα «τριπλή νύχια» και καθαρή γεωμετρία

Η νέα, οριζόντια ερμηνεία της φωτεινής υπογραφής με τρεις «νυχιές» υλοποιείται με Micro-LED που δημιουργούν κινούμενα μοτίβα εμπρός-πίσω. Η αισθητική γλώσσα είναι καθαρή, απλή, γεωμετρική, με έντονη «αιλουροειδή» στάση.

Στην κολόνα C υπάρχει Micro-LED οθόνη που προβάλλει την κατάσταση φόρτισης δίπλα στη θύρα – πρακτική λεπτομέρεια για καθημερινή χρήση.

Καμπίνα: περισσότερος χώρος, φως και προσαρμογή

Η αρχιτεκτονική της καμπίνας έχει απλοποιηθεί:

Νέο ταμπλό που απελευθερώνει χώρο μπροστά.

Μεγαλύτερη διαφάνεια (σαν γυάλινος θόλος), με παρμπρίζ πιο χαμηλά και χωρίς μεσαία κολόνα (Β) για αίσθηση ανοιχτού χώρου.

Λειτουργικές βάσεις/υποδοχές για προσωπικά αντικείμενα (κινητά, ακουστικά, σακίδια, ακόμη και skateboard), ώστε ο κάθε επιβάτης να «στήνει» τον μικρό του χώρο.

Καθίσματα νέας γενιάς

Κέλυφος 3D-printed από ανακυκλωμένο R-PET (σε συνεργασία με Nagami ).

Μονοκόμματος χυτός αφρός (Sixinch) με προστατευτική επίστρωση.

Τρία βασικά μέρη αντί για δεκάδες, για μικρότερο βάρος, ευκολότερη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.

Βιωσιμότητα: λιγότερα μέρη, περισσότερη ανακύκλωση

Το Polygon εφαρμόζει κυκλική λογική:

Λάκα με συστατικά από ανακυκλωμένα ελαστικά .

Forged textile από ανακυκλωμένα καθίσματα παλαιών Peugeot για δάπεδο/ουρανό/πόρτες.

Καλύμματα τροχών 3D-printed από R-PET .

Δύο πόρτες «πεταλούδας» αντί για τέσσερις, για απλούστερη κατασκευή και ευκολότερη πρόσβαση.

Πολλά μέρη είναι ανταλλάξιμα σε λίγα λεπτά (π.χ. Hypersquare, καλύμματα τροχών, seat foam, στοιχεία ταμπλό), ώστε το αυτοκίνητο να εξελίσσεται με τον ιδιοκτήτη και να επιμηκύνεται ο κύκλος ζωής.

Εξατομίκευση μέσα-έξω

Η Peugeot δείχνει τρεις «προσωπικότητες»:

Urban (καθαρό, μοντέρνο αστικό look)

Player (σπορτίφ, δυναμικό)

Explorer (adventure-ready, προστατευτικές λεπτομέρειες)

Οι διαμορφώσεις έκαναν πρεμιέρα στο “Polygon City” στο Fortnite, πριν τη φυσική παρουσίαση.

Τεχνολογία ελαστικών & συνδεσιμότητα

Σε συνεργασία με την Goodyear, τα ελαστικά φέρουν laser-engraved πλευρικά με πολύχρωμες λεπτομέρειες και τεχνολογία SightLine, η οποία τροφοδοτεί σε πραγματικό χρόνο το i-Cockpit με δεδομένα για λάστιχα/δρόμο και αναγνωρίζει αυτόματα τη διαμόρφωση.

Τι κρατάμε;

Hypersquare + Steer-by-Wire από το 2027 : νέο πρότυπο εργονομίας/ακρίβειας στη διεύθυνση.

i-Cockpit με Micro-LED στο παρμπρίζ : πληροφορία εκεί που κοιτάς , άρα λιγότερη απόσπαση .

Καθαρή γεωμετρία & νέα «τριπλή νύχια» : ταυτότητα Peugeot με μοντέρνα, οριζόντια υπογραφή.

Modular κατασκευή : ανταλλάξιμα μέρη και 3D-printed εξαρτήματα μειώνουν βάρος και διευκολύνουν service/εξατομίκευση.

Υλικά δεύτερης ζωής : forged textile , R-PET , ανακυκλωμένα συστατικά στις βαφές.

Πρεμιέρα και στο ψηφιακό: το Polygon City (Fortnite) δείχνει την κατεύθυνση εμπειρίας/προσωποποίησης.

