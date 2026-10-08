Porsche: Ανεβάζει στο 67% τη συμμετοχή της στη Manthey και ετοιμάζει ειδικά μοντέλα

Η Porsche ενισχύει τη συνεργασία της με τη Manthey, ανοίγοντας τον δρόμο για σπορ μοντέλα περιορισμένης παραγωγής, νέα πακέτα επιδόσεων και εμπειρίες στην πίστα.

Η Porsche αυξάνει στο 67% το ποσοστό της στη Manthey Racing GmbH, ενισχύοντας τη θέση μιας εταιρείας που έχει συνδέσει το όνομά της με τις αγωνιστικές επιτυχίες και την εξέλιξη αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική «Sportwagenschmiede ’35» και συνοδεύεται από τη δημιουργία του «Home of Sports Cars», μιας νέας ομπρέλας δραστηριοτήτων για τις επιδόσεις, την εξατομίκευση και την ιστορική κληρονομιά της γερμανικής μάρκας. Για τους φίλους της Porsche, το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως σε όσα μπορεί να φέρει αυτή η στενότερη σχέση. Η εταιρεία αναφέρεται ήδη σε ειδικά μοντέλα που θα κατασκευάζονται σε ελάχιστα αντίτυπα, πακέτα αναβάθμισης επιδόσεων και αποκλειστικές εμπειρίες οδήγησης σε πίστα, δίνοντας μια πρώτη εικόνα της κατεύθυνσης που θα ακολουθήσει.

Περισσότερη Manthey στις Porsche του δρόμου

Με έδρα κοντά στο Nürburgring, η Manthey έχει χτίσει τη φήμη της μέσα από τους αγώνες, μεταφέροντας παράλληλα την τεχνογνωσία της σε προϊόντα για αυτοκίνητα παραγωγής. Η αύξηση της συμμετοχής της Porsche δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας, τόσο στην πίστα όσο και στον δρόμο. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Porsche, Michael Leiters, η Manthey αποτελεί εδώ και χρόνια έναν έμπιστο συνεργάτη, με ισχυρή παρουσία στην κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και πιστό πελατολόγιο. Αυτά είναι και τα στοιχεία πάνω στα οποία θέλει να επενδύσει η γερμανική εταιρεία, διευρύνοντας την κοινή τους προσφορά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πρόθεση της Porsche να ενισχύσει την παρουσία της στον χώρο των επιδόσεων πέρα από τα δικά της μοντέλα GT. Η αναφορά αυτή αφήνει περιθώριο για μια ευρύτερη γκάμα κοινών προτάσεων, χωρίς πάντως να συνοδεύεται ακόμη από συγκεκριμένες ανακοινώσεις για τα αυτοκίνητα που θα ακολουθήσουν.

Τι είναι το «Home of Sports Cars»

Η στενότερη συνεργασία με τη Manthey αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης οργανωτικής πρωτοβουλίας. Με το «Home of Sports Cars», η Porsche συγκεντρώνει δραστηριότητες που συνδέονται με τρεις βασικούς τομείς: τις επιδόσεις, την αποκλειστικότητα και την ιστορική της κληρονομιά. Η Manthey εντάσσεται στον τομέα Performance, ενώ στο κομμάτι Exclusiveness περιλαμβάνονται τα προγράμματα Sonderwunsch και Exclusive Manufaktur. Ο τρίτος πυλώνας, Heritage, αφορά την κληρονομιά της μάρκας. Στην κορυφή αυτής της προσέγγισης βρίσκεται η εξατομίκευση, την οποία η Porsche σκοπεύει να αναπτύξει περαιτέρω. Πρόκειται για μια κατεύθυνση που συνδέει την επιθυμία για ιδιαίτερες διαμορφώσεις με την τεχνική εξειδίκευση και τις προτάσεις περιορισμένης παραγωγής. Σε αυτό το πλαίσιο, η Manthey αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για το σκέλος των επιδόσεων.

Εννέα Manthey Kits από το 2020

Η συνεργασία των δύο εταιρειών έχει ήδη δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Από το 2020, Porsche και Manthey έχουν εξελίξει από κοινού εννέα Manthey Kits, με εφαρμογές στις 911 και 718, αλλά και στην Taycan Turbo GT με πακέτο Weissach. Η παρουσία της ηλεκτρικής Taycan ανάμεσα στα μοντέλα αυτά δείχνει και το εύρος που έχει αποκτήσει η συνεργασία. Η τεχνογνωσία της Manthey αξιοποιείται πλέον σε διαφορετικές προτάσεις της Porsche, με κοινό σημείο την έμφαση στις υψηλές επιδόσεις. Ο Nicolas Raeder, ένας από τους δύο διευθύνοντες συμβούλους της Manthey Racing, χαρακτήρισε την αύξηση της συμμετοχής ως ένδειξη αναγνώρισης της κοινής πορείας. Όπως σημείωσε, η αμοιβαία εμπιστοσύνη έχει στηρίξει τη συνεργασία των τελευταίων 13 ετών, μέσα στα οποία υλοποιήθηκαν πολυάριθμα κοινά έργα. Από την πλευρά του, ο αδελφός του και επίσης διευθύνων σύμβουλος, Martin Raeder, στάθηκε στη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης της συνεργασίας και στην περαιτέρω ενίσχυση της σύνδεσης ανάμεσα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και στα αυτοκίνητα παραγωγής.

Αγωνιστική εμπειρία 30 ετών

Η Manthey συμπληρώνει 30 χρόνια εμπειρίας στα αγωνιστικά GT, έχοντας συγκεντρώσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό παλμαρέ. Σε αυτό περιλαμβάνονται επτά νίκες στη γενική κατάταξη των 24 Ωρών του Nürburgring, έξι νίκες κατηγορίας στο Le Mans, καθώς και τίτλοι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA και στο DTM. Αυτή η αγωνιστική διαδρομή αποτελεί βασικό στοιχείο της αξίας της για την Porsche. Η σχέση που ξεκίνησε από τις επιτυχίες του ιδρυτή Olaf Manthey στις πίστες έχει εξελιχθεί σε μια δραστηριότητα που συνδυάζει αγωνιστικές συμμετοχές, προϊόντα επιδόσεων και εμπειρίες για πελάτες.

Δύο ειδικά μοντέλα στις 9 Οκτωβρίου

Η πρώτη γεύση από τα επόμενα κοινά σχέδια αναμένεται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του DTM στο Hockenheimring. Η Manthey θα παρουσιάσει δύο ειδικά μοντέλα για την 30ή επέτειό της, με την αποκάλυψη να έχει προγραμματιστεί για τις 14:30 ώρα Ελλάδας. Το ίδιο αγωνιστικό τριήμερο έχει ιδιαίτερη σημασία για την ομάδα, καθώς διεκδικεί τον τρίτο τίτλο της στο DTM μέσα σε τέσσερα χρόνια. Ενόψει του τελικού της σεζόν, ο Thomas Preining προηγείται στη βαθμολογία των οδηγών με διαφορά 23 βαθμών, ενώ η Manthey βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης των ομάδων με προβάδισμα 20 βαθμών. Έτσι, η ανακοίνωση για τη νέα μετοχική σύνθεση έρχεται σε μια στιγμή που συνδυάζει την επέτειο της εταιρείας με μια σημαντική αγωνιστική διεκδίκηση. Οι δύο παρουσιάσεις στο Hockenheimring θα δώσουν το πρώτο συγκεκριμένο δείγμα για το πώς η ακόμη στενότερη σχέση με την Porsche θα μεταφραστεί σε νέα αυτοκίνητα.