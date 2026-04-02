Porsche Cayenne κόβεται κυριολεκτικά στη μέση σε σοκαριστικό ατύχημα – Πως σώθηκε ο οδηγός

Η Porsche Cayenne του κόπηκε στα δύο, αλλά ο οδηγός βγήκε από μέσα με μικροτραυματισμούς – Σχεδόν άθικτο το μπροστινό μέρος της καμπίνας

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε την Τρίτη στην Τζόρτζια, με μια Porsche Cayenne να προσκρούει με μεγάλη ταχύτητα σε δέντρο και να κόβεται κυριολεκτικά στη μέση, με μόνο καλώδια να ενώνουν το μπροστά και το πίσω μέρος. Παρά τη ισχυρότατα πρόσκρουση, το μπροστά αριστερά μέρος της καμπίνας παρέμεινε σχεδόν άθικτό, προστατεύοντας τη ζωή του οδηγού.

Αυτός τελικά κατάφερε να βγει μέσα από το διαλυμένο SUV με μικροτραυματισμούς, ενώ ευτυχώς δεν υπήρχαν άλλοι επιβάτες.

Υπερβολική ταχύτητα η πιθανότερη αιτία

Σύμφωνα με την αστυνομία του Dunwoody, η πιθανότερη αιτία για το σοβαρό τροχαίο ήταν η υπερβολική ταχύτητα με την οποία κινείτο η Porsche Cayenne. Το ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη το βράδυ στο Meadow Lane, σημείο στο οποίο ο δρόμος είναι μονής κατεύθυνσης και δεν υπάρχει κάποια διασταύρωση.

Στις φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος βλέπουμε μια κόκκινη Porsche Cayenne, πιθανότατα έκδοση S, τελευταίας γενιάς, της οποίας το μπροστά με το πίσω μέρος έχουν περίπου 1 μέτρο απόσταση. Απ’ ότι φαίνεται ο οδηγός είχε τον Θεό στο πλευρό του, αφού η θέση του ήταν το μόνο σημείο του αυτοκινήτου που παρέμεινε σχετικά άθικτο. Αντίθετα, το πίσω μέρος είναι εντελώς κατεστραμμένο και το κάθισμα του συνοδηγού βρέθηκε… στον δρόμο.

Η Cayenne καταστράφηκε, αλλά έκανε τη δουλειά της

Σύμφωνα με την αστυνομία του Dunwoody, η θέση του οδηγού ήταν «η μόνη που είναι άθικτη», με τον οδηγό να γλιτώνει με μικροτραυματισμούς, ενώ απ’ ότι φαίνεται στις φωτογραφίες, απλά άνοιξε την πόρτα και κατέβηκε… κύριος. Οι αρχές λένε πως αιτία του ατυχήματος είναι πιθανότατα η υπερβολική ταχύτητα με την οποία έτρεχε, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Μπορεί να είχε την τύχη με το μέρος του, ωστόσο, ο κλωβός ασφαλείας της Cayenne έκανε ξεκάθαρα τη δουλειά του, προστατεύοντας τον οδηγό από σοβαρό ή ακόμα και θανάσιμο τραυματισμό.

Τι κρατάμε:

Πηγή: Carscoops.com