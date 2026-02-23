Πώς μπορεί να την πατήσεις και να ακριβύνει η ασφάλεια του αυτοκινήτου σου – Ισχύει για τα νέα αυτοκίνητα

Τα νέα αυτοκίνητα καταγράφουν οδηγικά δεδομένα και μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια. Τι να προσέξεις σε όρους, ρυθμίσεις και συναίνεση.

Τα καινούργια αυτοκίνητα δεν είναι απλώς πιο «έξυπνα» – είναι και πιο «επικοινωνιακά». Με την τηλεματική που έχουν ενσωματωμένη, πολλά μοντέλα καταγράφουν πώς οδηγείς σε πραγματικό χρόνο. Ταχύτητα, επιταχύνσεις, δυνατά φρεναρίσματα, στροφές. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι αυτά τα δεδομένα μπορεί να φτάσουν σε τρίτους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αξιοποιηθούν από ασφαλιστικές για την τιμολόγηση.

Και το πιο ύπουλο κομμάτι; Η συναίνεση συχνά «περνά» μέσα από ψιλά γράμματα, χωρίς ο οδηγός να το αντιληφθεί.

Τι ακριβώς καταγράφει ένα σύγχρονο αυτοκίνητο

Τα σύγχρονα οχήματα λειτουργούν σαν υπολογιστές σε τροχούς. Η ενσωματωμένη τηλεματική μπορεί να συλλέγει στοιχεία οδηγικής συμπεριφοράς, όπως:

ταχύτητα

επιτάχυνση/απότομες αλλαγές ρυθμού

δυνατό φρενάρισμα

έντονη πλευρική επιτάχυνση (στροφές)









γενικό μοτίβο «επιθετικής» ή «ομαλής» οδήγησης

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου που περιλαμβάνονται στο υλικό, περίπου 90% των νέων αυτοκινήτων συλλέγουν λεπτομερή δεδομένα οδηγικής συμπεριφοράς. Οι κατασκευαστές υποστηρίζουν ότι αυτό γίνεται για σκοπούς ασφάλειας, διάγνωσης βλαβών και βελτίωσης της απόδοσης.

Όταν τα δεδομένα «φεύγουν» από το αυτοκίνητο

Το ζήτημα ξεκινά όταν αυτά τα δεδομένα μοιράζονται ή πωλούνται σε τρίτους. Στο υλικό αναφέρεται ότι ορισμένοι κατασκευαστές μοιράζονται ή διαθέτουν οδηγικά δεδομένα σε άλλους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών. Τυπικά, αυτό «πατά» πάνω σε συγκατάθεση του πελάτη.

Κρυμμένο στη σύμβαση: Πότε “συναινείς” χωρίς να το καταλάβεις

Η συγκατάθεση μπορεί να περιλαμβάνεται σε όρους αγοράς/χρηματοδότησης/εγγύησης ή στα έγγραφα ενεργοποίησης online υπηρεσιών. Το πρόβλημα, όπως περιγράφεται, είναι ότι η σχετική ρήτρα συχνά βρίσκεται σε πυκνό νομικό κείμενο που λίγοι διαβάζουν αναλυτικά την ώρα που κλείνουν δάνειο, εγγύηση ή πρόσθετες υπηρεσίες.

Η τοποθέτηση ενός αναλυτή είναι απλή. Τυπικά υπάρχει άδεια, πρακτικά όμως οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι την έδωσαν.

Η “στιγμή” που μπορεί να σου κοστίσει: Ακόμη και ένα δυνατό φρενάρισμα

Όλη η συζήτηση έχει προκύψει λόγω του περιστατικού του Philip Siefke που έμαθε με τον δύσκολο τρόπο πόσο συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα. Αφού έκανε ένα δυνατό φρενάρισμα, αναζήτησε νέα ασφάλεια και, όταν ο ασφαλιστής ανέφερε το συγκεκριμένο συμβάν, κατάλαβε ότι η πληροφορία είχε έρθει από την τηλεματική του αυτοκινήτου του.

Ο ίδιος αναφέρει ότι η προέλευση των δεδομένων αποδόθηκε στο ενσωματωμένο σύστημα τηλεματικής του Toyota που οδηγούσε. Όταν διαμαρτυρήθηκε πως δεν είχε «γραφτεί» σε κάποιο πρόγραμμα, η απάντηση που περιγράφεται είναι ότι πολλοί πελάτες ουσιαστικά το κάνουν μέσω των εγγράφων που υπογράφουν.

Πώς φαίνεται αυτό στον λογαριασμό της ασφάλειας

Οι συνέπειες δεν είναι θεωρητικές. Στο ίδιο υλικό αναφέρεται ότι ο οδηγός είδε το ασφάλιστρό του να ανεβαίνει από κάτω από 300 δολάρια/μήνα σε πάνω από 400 δολάρια/μήνα στην ανανέωση, παρότι είχε «καθαρό» ιστορικό για χρόνια.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι έχει κινηθεί νομικά κατά του κατασκευαστή, της ασφαλιστικής και ενός παρόχου δεδομένων, με την υπόθεση να οδηγείται σε διαιτησία – επίσης λόγω όρου που, όπως περιγράφεται, υπήρχε στα έγγραφα αγοράς.

Η Toyota Motors North America φέρεται να έχει δηλώσει ότι μοιράζεται οδηγικά δεδομένα με τρίτους μόνο όταν ο πελάτης δίνει συναίνεση και ζητά να γίνει κάτι τέτοιο.

Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν ήδη στρέψει το βλέμμα τους στις πρακτικές συλλογής και διάθεσης δεδομένων. Το 2024 η Federal Trade Commission προειδοποίησε πως τα αυτοκίνητα μπορούν να συλλέγουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ότι η χρήση/γνωστοποίησή τους ενδέχεται να επηρεάζει ιδιωτικότητα και οικονομική ευημερία.

Ακολουθεί και συγκεκριμένη εξέλιξη: αναφέρεται ότι «μόλις τον προηγούμενο μήνα» η FTC έκλεισε υπόθεση με την General Motors και τη μονάδα connected υπηρεσιών OnStar. Η απόφαση, όπως περιγράφεται, απαγορεύει για 5 χρόνια την πώληση οδηγικών δεδομένων σε τρίτους χωρίς επαρκή ενημέρωση και ρητή, θετική συναίνεση. Δεν αναφέρεται χρηματικό πρόστιμο, αλλά το μήνυμα είναι σαφές: η διαδικασία συναίνεσης δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη ή «συγκαλυμμένη».

Η General Motors, σύμφωνα με το υλικό, είχε ήδη σταματήσει την πρακτική περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, έπειτα από σχόλια πελατών, υποστηρίζοντας ότι ο αρχικός στόχος ήταν η προώθηση της οδικής ασφάλειας.

Ισχύει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα;

Στην ελληνική αγορά υπάρχουν ήδη ασφαλιστικά προϊόντα που βασίζονται σε τηλεματική (μοντέλα τύπου “pay as you drive” ή ευρύτερα “usage-based insurance”), δηλαδή τιμολόγηση με βάση πραγματικά στοιχεία χρήσης. Σε αυτά τα σχήματα η καταγραφή γίνεται συνήθως μέσω ειδικής συσκευής που βρίσκεται στο αυτοκίνητο και «δένει» με εφαρμογή, με στόχο να μετρώνται (τουλάχιστον) τα km και να υπάρχει εικόνα της χρήσης.

Παράλληλα, σε δημόσια διαβούλευση του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει καταγραφεί ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες που έχουν αρχίσει να παρέχουν τέτοια προϊόντα τηλεματικής.

Σε επίπεδο πλαισίου, η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων (που συνδέονται με οδηγική συμπεριφορά/χρήση) περνά από τις απαιτήσεις διαφάνειας και νόμιμης βάσης του GDPR στην ΕΕ.

Τι κρατάμε;