Πώς χρησιμοποιεί η Toyota τις παλιές ζάντες αλουμινίου στα νέα της αυτοκίνητα;

Η Toyota δημιουργεί έναν «κυκλικό» τρόπο παραγωγής, ανακυκλώνοντας υλικά ώστε να παραμένουν σε χρήση όσο περισσότερο γίνεται

Αντί να ακολουθεί το παραδοσιακό γραμμικό μοντέλο, ο ιαπωνικός κολοσσός δημιουργεί έναν «κυκλικό» τρόπο παραγωγής στο Toyota Circular Factory (TCF). Η Toyota ανακυκλώνει υλικά ώστε να παραμένουν σε χρήση όσο περισσότερο γίνεται, με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να είναι ο «αλουμινένιος κύκλος» των ζαντών αλουμινίου που ανακτώνται από το TCF-UK, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή νέων εξαρτημάτων κινητήρων.

Το πρώτο εργοστάσιο του είδους του

Το Toyota Circular Factory βρίσκεται στο εργοστάσιο Burnaston της Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) στο Derbyshire. Είναι το πρώτο τέτοιο έργο στην Ευρώπη και θέτει τα πρότυπα για μελλοντικές μονάδες. Φέτος θα ανοίξει και δεύτερο TCF στην Πολωνία. Στο Burnaston, το αλουμίνιο από τις παλιές ζάντες επεξεργάζεται και μεταφέρεται στο εργοστάσιο Deeside, όπου χρησιμοποιείται για την παραγωγή εξαρτημάτων υβριδικών κινητήρων.

Στη συνέχεια, οι εν λόγω κινητήρες επιστρέφουν στο Burnaston και τοποθετούνται σε νέα Toyota Corolla, κλείνοντας έτσι τον κύκλο από παλιά ζάντα σε νέο κινητήρα. Το πρώτο αυτοκίνητο που επωφελήθηκε από αυτή τη διαδικασία βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στις 19 Μαρτίου.

Το TCF εφαρμόζει τις αρχές του Toyota Production System (TPS) όχι μόνο για την ανάκτηση υλικών από οχήματα στο τέλος της ζωής τους, αλλά και για να βελτιώσει τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διαχείριση του κύκλου ζωής των αυτοκινήτων στο μέλλον.

Όπως αναφέρει ο Leon Van Der Merwe, VP Circular Economy and Energy Business της Toyota Motor Europe: «Έχουμε μακρά ιστορία με το Toyota Production System που έγινε παγκόσμιο πρότυπο αποδοτικότητας. Τώρα εφαρμόζουμε την ίδια λογική, σχεδιάζοντας συστήματα που θα μας επιτρέψουν να αξιοποιούμε στο μέγιστο τα υλικά από οχήματα τέλους ζωής. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας όπου οι πόροι περνούν από πολλαπλούς κύκλους ζωής, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύοντας την ασφάλεια υλικών».

Μία από τις μεγαλύτερες αγορές

Το έργο υποστηρίζει άμεσα τους στόχους του Toyota Environmental Challenge 2050, που ανακοινώθηκαν το 2015, με στόχο την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα σε όλα τα προϊόντα και τις δραστηριότητες της Toyota παγκοσμίως – στην Ευρώπη έως το 2040. Η συγκεκριμένη τοποθεσία επιλέχθηκε επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες αγορές οχημάτων που βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους στην Ευρώπη.

Επιπλέον, ως μία από τις λίγες χώρες με τιμόνι δεξιά, τα περισσότερα αυτοκίνητα παραμένουν στη χώρα μέχρι το τέλος της ζωής τους, δημιουργώντας ώριμο δίκτυο αποσυναρμολόγησης. Το Burnaston είναι επίσης το πρώτο ευρωπαϊκό εργοστάσιο της Toyota που παρήγαγε υβριδικά αυτοκίνητα από το 1992 και έχει ήδη παράγει πάνω από πέντε εκατομμύρια οχήματα.

Η διαδικασία ξεκινά με ασφαλή απενεργοποίηση αερόσακων, ακολουθεί προσεκτική αφαίρεση υγρών και αερίων, στη συνέχεια τυποποιημένη αποσυναρμολόγηση από τεχνικούς με εμπειρία Toyota, διαχωρισμός υλικών και ανάλυση για επαναχρησιμοποίηση. Παράλληλα, το εργοστάσιο εισήγαγε και πρόγραμμα ανακατασκευής οχημάτων για να παρατείνει με ασφάλεια τον κύκλο ζωής τους.

Με αυτό τον τρόπο, το TCF Burnaston δεν προσφέρει μόνο άμεσα αποτελέσματα, αλλά δίνει και πολύτιμες γνώσεις για τον σχεδιασμό μελλοντικών αυτοκινήτων πιο εύκολων στην επισκευή και την ανακύκλωση.

