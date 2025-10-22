Πώς δουλεύουν οι εφαρμογές που «καρφώνουν» κάμερες και μπλόκα της Τροχαίας

Η κυβέρνηση ζήτησε από τις διαδικτυακές πλατφόρμες την αφαίρεση της χρήσης τους – Στη Γερμανία πληροφορίες μεταδίδονται από τοπικούς ραδιοσταθμούς, στις ΗΠΑ προειδοποιούν και για drones – Τι συμβαίνει στο εξωτερικό με τις… δεκάδες νόμιμες εφαρμογές

Η Google είχε αγοράσει το Waze το 2013 έναντι 1,1 δισ. δολαρίων, παρά το γεγονός ότι διαθέτει ήδη το Google Maps. Η διαφορά του Waze είναι οι ειδοποιήσεις για κάμερες ελέγχου ταχύτητας και μπλόκα της Τροχαίας σε πραγματικό χρόνο, κάτι που έχει προκαλέσει προβλήματα σε πολλές χώρες. Στη Γερμανία και τη Γαλλία, οι οδηγοί που χρησιμοποιούν το Waze για ενημέρωση για μπλόκα τιμωρούνται με πρόστιμο και ποινές στο point system. Στην Ελλάδα, κυβερνητικά στελέχη βρίσκονται σε συνεννόηση με την Google για να αφαιρεθεί η δυνατότητα αυτή.

Διαβάστε επίσης: Τέλος οι συνομιλίες για τα μπλόκα στο Viber: Συνελήφθησαν οι διαχειριστές – Κινδυνεύουν τα περισσότερα από 200.000 μέλη;

Λειτουργία των εφαρμογών

Οι ειδοποιήσεις για κάμερες εμφανίζονται πριν από το σημείο, ενώ σε ορισμένες χώρες δεν έχουν ήχο για νομικούς λόγους. Στην Ελλάδα, η ειδοποίηση εμφανίζεται σαφώς στην οθόνη με ένδειξη «κάμερα ελέγχου ταχύτητας» σε κόκκινο φόντο. Το Waze επιτρέπει στους χρήστες να σημειώνουν στον χάρτη συμβάντα όπως κίνηση, έργα, ακινητοποιημένα οχήματα, αλλά και αστυνομικά μπλόκα, τα οποία εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στους υπόλοιπους χρήστες. Η εφαρμογή παρέχει επίσης ένδειξη ταχύτητας με οπτική ειδοποίηση όταν ξεπερνιέται το όριο.

Προβλήματα για την Αστυνομία

Η προειδοποίηση για μπλόκα διευκολύνει κακοποιούς ή μεθυσμένους οδηγούς να αποφύγουν τον έλεγχο. Ο υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζήτησε από την Google να αφαιρέσει τη δυνατότητα αυτή. Στην Ελλάδα, εξετάζεται και νομοθετική παρέμβαση για την απαγόρευση δημοσίευσης σημείων τροχονομικών ελέγχων.

Διεθνής εμπειρία

Στη Γερμανία, η χρήση της εφαρμογής για ενημέρωση μπλόκων μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο, ενώ ο επιβάτης μπορεί νόμιμα να συμβουλεύεται τον χάρτη. Άλλες εφαρμογές όπως Radarbot, Oono, TomTom Amigo και Blitzer app προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες, με το Waze να έχει πάνω από 500 εκατ. χρήστες παγκοσμίως. Ορισμένες εφαρμογές παρέχουν offline λειτουργία και ειδοποιήσεις για drones της Αστυνομίας.

Οι πλατφόρμες που διαθέτουν αυτή την υπηρεσία έχουν μικρές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Η εφαρμογή Radarbot χρησιμοποιεί δορυφορικά δεδομένα και λειτουργεί και offline, δείχνοντας ειδοποιήσεις για μπλόκα της Τροχαίας. Εντελώς από το μέλλον είναι βγαλμένη η επιλογή που έχει το Radarbot για drone της Τροχαίας. Πρόκειται για επιλογή που λειτουργεί στις ΗΠΑ, όπου η Αστυνομία χρησιμοποιεί και drones για τον εντοπισμό παραβατικών οδηγών.

Σύστημα αξιολόγησης χρηστών

Το Waze εφαρμόζει σύστημα βαθμολογίας για τον έλεγχο ψευδών επισημάνσεων, ενώ έρευνες δείχνουν ότι η ακρίβεια στην παρουσία αστυνομικών φτάνει περίπου το 50%.

Νομικά πλαίσια

Στην Ελλάδα, η συστηματική ενημέρωση για μπλόκα μπορεί να θεωρηθεί παρεμπόδιση του έργου της Αστυνομίας (άρθρο 292Β ΠΚ). Οι παραβάσεις με αντιραντάρ τιμωρούνται με αφαίρεση άδειας ενός μήνα και πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ η χρήση φωτεινών σημάτων για μπλόκα προβλέπει πρόστιμο 80 ευρώ. Μέχρι νεωτέρας, οι εφαρμογές παραμένουν η ασφαλέστερη και νόμιμη επιλογή για ενημέρωση.

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Διαψεύδει fake news για πρόστιμα στον νέο ΚΟΚ – Δείτε ποια είναι αυτά

Ψέμα οι καταναλώσεις των plug-in hybrid; – Έρευνες αποκαλύπτουν την αλήθεια

Το φθηνότερο 7-θεσιο hybrid SUV της Peugeot που καίει 5,8 lt/100km