Πως η καταδίωξη μιας Lamborghini Urus τελείωσε πριν καν αρχίσει

Ο οδηγός της Lamborghini Urus είχε καταφέρει να ξεφύγει αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά του την είχαν «στημένη»

Μια διαφορετική τακτική επέλεξαν οι αστυνομικές αρχές της πόλης Yonkers στη Νέα Υόρκη για να συλλάβουν έναν 23χρονο οδηγό μιας Lamborghini Urus, χωρίς να χρειαστεί καταδίωξη. Σύμφωνα με τις αρχές, ο νεαρός είχε καταφέρει να διαφύγει από αστυνομικούς σε περισσότερες από μία περιπτώσεις στο παρελθόν.

Αντί να ξεκινήσουν ακόμη μία καταδίωξη, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να του στήσουν παγίδα πριν καν βάλει μπροστά τον κινητήρα.

Τον «τσάκωσε» το σύστημα αναγνώρισης πινακίδων

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Ιουλίου, όταν το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας (ALPR) ειδοποίησε την αστυνομία για την παρουσία μιας Lamborghini Urus σταθμευμένης στην οδό Bronx River Road 132. Σύμφωνα με την Αστυνομία του Yonkers, οι αστυνομικοί αναγνώρισαν τόσο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο όσο και τον οδηγό του, του οποίου φέρεται να είχε αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας.

Ο εν λόγω οδηγός έχει καταφέρει να διαφύγει αρκετές φορές από αστυνομικούς του Yonkers και του Mount Vernon, πάντα πίσω από το τιμόνι του επιβλητικού SUV της Lamborghini.

H τέλεια παγίδα

Γνωρίζοντας το ιστορικό του 23χρονου, οι αστυνομικοί επέλεξαν να αποφύγουν μία ακόμα καταδίωξη στους δρόμους της πόλης – κάτι που συχνά βάζει τους εμπλεκόμενους, αλλά και τους λοιπούς χρήστες του δρόμου, σε κίνδυνο. Αντίθετα, πριν ο οδηγός επιστρέψει στο αυτοκίνητο, τοποθέτησαν διακριτικά κάτω από τη Lamborghini μία ειδική συσκευή διάτρησης ελαστικών (Stop Stick), ενώ περιπολικά περικύκλωσαν το SUV, μπλοκάροντας κάθε δρόμο διαφυγής.

Παρά τις επανειλημμένες εντολές των αστυνομικών να εγκαταλείψει το όχημα, ο 23χρονος να προσπάθησε και πάλι να διαφύγει, με τη Lamborghini του να συγκρούεται με αστυνομικά οχήματα. Ωστόσο, οι προσπάθειές του αυτή τη φορά αποδείχτηκαν άκαρπες, αφού τα ελαστικά της Urus είχαν σκάσει και οι αστυνομικοί ήταν σε απόλυτη ετοιμότητα.

Παρ’ όλα αυτά, ο δράστης συνέχισε να αντιστέκεται, αρνούμενος να εξέλθει από το όχημα, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να σπάσουν τα τζάμι της Lamborghini για να του περάσουν χειροπέδες.

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες

Ο 23χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, ενώ οι αρχές αναφέρουν ότι ενδέχεται να προστεθούν και άλλες κατηγορίες καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η Αστυνομία του Yonkers επιβεβαίωσε ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη Lamborghini Urus εμπλέκεται σε καταδίωξη, αφού ο οδηγός της είχε καταφέρει προηγουμένως να ξεφύγει από τις αρχές σε Yonkers και Mount Vernon.

Μετά τη σύλληψη, το πολυτελές SUV κατασχέθηκε, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η υπόθεση αναδεικνύει και τον ρόλο των συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων, τα οποία βοήθησαν στον άμεσο εντοπισμό του οχήματος. Πρόκειται για τεχνολογία που χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από τις αμερικανικές αρχές, αν και εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις λόγω των ζητημάτων προστασίας της ιδιωτικότητας των πολιτών.

Ωστόσο, το γεγονός πως αποφεύχθηκε άλλη μια επικίνδυνη καταδίωξη μέσα στο κέντρο της πόλης σίγουρα ικανοποίησε πολλούς, σε μια χώρα που υποφέρει από εκατοντάδες ανάλογα περιστατικά κάθε χρόνο.

Τι κρατάμε:

Καταδίωξη τελείωσε πριν αρχίσει στη Νέα Υόρκη, με δράστη που είχε ξεφύγει αρκετές φορές στο παρελθόν

Το αυτοκίνητο του δράστη εντοπίστηκε μέσω του συστήματος αναγνώρισης πινακίδων

Οι αστυνομικοί έσκασαν τα λάστιχα της Lamborghini Urus του με μια ειδική συσκευή

Στη συνέχεια του μπλόκαραν κάθε δίοδο διαφυγής, περνώντας του χειροπέδες επί τόπου

Πηγή: Carscoops.com