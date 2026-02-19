Πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ακριβύνει το επόμενο αυτοκίνητό σου

Τσακώνεσαι με το Chat GTP; Ζητάς από την AI μια καρτουνίστικη εικόνα σου; Τότε άθελα σου αυξάνεις την τιμή και καθυστερείς την παράδοση του επόμενου αυτοκινήτου σου

Όλοι μας έχουμε πλέον εντάξει με διάφορους τρόπους την τεχνητή νοημοσύνη στην ζωή μας. Το εύρος της χρήσης για κάθε άτομο εκτείνεται από σοβαρές επαγγελματικές εφαρμογές μέχρι ότι πιο «χαζό» και αστείο και αυτό δεν το λέμε για να θίξουμε κάποιον ή να λειτουργήσουμε ως «αστυνομία ορθής χρήσης». Άλλωστε δηλώνουμε «ένοχοι» σε μεγάλο βαθμό και εμείς.

Όμως, το ότι πλέον τα tabs και τα παράθυρα των μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιούνται τόσο συχνά όσο η αναζήτηση της Google, έχει δημιουργήσει μια σειρά από προβλήματα. Kαι όλα ξεκινούν από την ανάγκη δημιουργίας νέων data centers προκειμένου να εξυπηρετηθεί η τεράστια «ζήτηση» του κόσμου, σε αποτελέσματα AI.

Τα αυτοκίνητα που «κολλάνε» σε όλο αυτό;

Εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς το πώς αυτό το γεγονός μπορεί να επηρεάσει την αυτοκινητοβιομηχανία και την παραγωγή της. Θα φτάσουμε και σε αυτό, λίγη υπομονή. Τα data centers της τεχνητής νοημοσύνης, φιλοξενούν servers με πανίσχυρες επεξεργαστικές μονάδες (γραφικών και όχι μόνο) και απαιτούν τεράστιες ποσότητες μνήμης.

Ήδη, καταγράφεται μια τεράστια αύξηση στις τιμές των μνημών για υπολογιστές, ωστόσο δεν είναι ακριβώς του ίδιου τύπου με αυτές που χρησιμοποιούνται στα data centers.

Tα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν επίσης ανάγκη από μνήμη και επεξεργαστές, όχι της ίδιας μορφής και τύπου που χρησιμοποιούνται σε servers και υπολογιστές.

Άρα όλα καλά; Όχι, καθότι δεν υπάρχουν «ξεχωριστά εργοστάσια» που φτιάχνουν μνήμες μόνο για αυτοκίνητα και άλλα μόνο για υπολογιστές. Οι ίδιες μεγάλες βιομηχανίες παράγουν μνήμες που στη συνέχεια προορίζονται για διαφορετικές χρήσεις: data centers, laptops, smartphones και συστήματα αυτοκινήτων.

Όταν όμως η τεχνητή νοημοσύνη απορροφά τεράστιες ποσότητες παραγωγής, οι κατασκευαστές δίνουν προτεραιότητα εκεί όπου η ζήτηση και τα περιθώρια κέρδους είναι μεγαλύτερα. Η παραγωγή δεν είναι απεριόριστη. Αν ένα μεγάλο κομμάτι κατευθυνθεί στην AI, όπως ήδη συμβαίνει, απομένει λιγότερο για τις υπόλοιπες αγορές.

Έτσι, ακόμη κι αν τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούν ειδικά πιστοποιημένες μνήμες, η «βιομηχανική βάση» που τις κατασκευάζει είναι κοινή. Αν πιεστεί αυτή η βάση, επηρεάζονται όλοι.

Το έχουμε ξαναδεί το «έργο»

Στην διάρκεια της πανδημίας σημειώθηκε επίσης κάτι αντίστοιχο. Ήταν τότε ο εγκλεισμός που αύξησε κατακόρυφα την ζήτηση σε μνήμες και επεξεργαστές για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σε consumer ψηφιακές συσκευές. Κατά την καραντίνα, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να περάσουν ευχάριστα τον χρόνο τους στο σπίτι με gaming, τηλεόραση, μουσική και γενικά multimedia streaming.

Aυτό, σε συνδυασμό με το ότι λόγω των περιορισμών «συναθροίσεων» τα ίδια τα εργοστάσια αλλά και η εφοδιαστική αλυσίδα υπολειτουργούσαν, δημιούργησε το πρώτο λεγόμενο «chip shortage», που επηρέασε άμεσα την αυτοκινητοβιομηχανία. Χρειάστηκε να περάσει αρκετός καιρός μέχρι που να σταθεροποιηθεί ο ρυθμός στις γραμμές παραγωγής και να αποκατασταθούν τα χρονοδιαγράμματα στις παραδόσεις.

Ο φόβος νέας αναταραχής

Αναλυτές της αγοράς προειδοποιούν ότι οι ελλείψεις σε μνήμες μπορεί να συνεχιστούν μέσα στο έτος, επηρεάζοντας ηλεκτρονικά προϊόντα αλλά και τον κλάδο του αυτοκινήτου. Ήδη γίνεται λόγος για κινήσεις προληπτικών αγορών από ορισμένες εταιρείες, προκειμένου να διασφαλίσουν επάρκεια.

Η Ford έχει δηλώσει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θεωρεί πως διαθέτει επαρκή προμήθεια, ωστόσο αναγνωρίζει πίεση στο κόστος.

Την ίδια στιγμή, ο Elon Musk έχει μιλήσει για την ανάγκη δημιουργίας ενός τεράστιου εργοστασίου παραγωγής chips από την Tesla, ώστε να διασφαλίσει τη μελλοντική της επάρκεια. Μια κίνηση που δείχνει πόσο στρατηγικό θεωρείται πλέον το ζήτημα.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Αν η ζήτηση από την AI συνεχίσει να αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό, είναι πιθανό να δούμε:

Αυξήσεις τιμών σε ηλεκτρονικές συσκευές

Πίεση στο κόστος παραγωγής αυτοκινήτων

Καθυστερήσεις ή περιορισμούς εξοπλισμού σε ορισμένα μοντέλα

Δεν μιλάμε απαραίτητα για επανάληψη της κρίσης του 2021. Όμως η ισορροπία της αγοράς δείχνει ξανά εύθραυστη.

Τι κρατάμε