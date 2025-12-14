Πώς οι ευρωπαϊκοί δασμοί γύρισαν μπούμερανγκ- Το «κρυφό» παραθυράκι που βρήκε η Κίνα

Δεν «βγήκε» όπως το ήθελαν οι ευρωπαίοι το σχέδιο με τους δασμούς, για άλλη μια φορά οι κινέζοι κατασκευαστές χρησιμοποίησαν την προσαρμοστικότητα και τα γρήγορα αντανακλαστικά τους

Οι δασμοί που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής προέλευσης είχαν στόχο να προστατέψουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και να ωθήσουν τις κινεζικές εταιρείες να επενδύσουν σε τοπική παραγωγή. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή δείχνει να μην αποδίδει. Η αναμενόμενη μετατόπιση της παραγωγής προς την Ευρώπη δεν έχει υλοποιηθεί σε ουσιαστικό βαθμό, ενώ οι πωλήσεις κινεζικών αυτοκινήτων αυξάνονται αντί να επιβραδύνονται.

Φέτος, οι πωλήσεις αυτοκινήτων κινεζικής κατασκευής στην ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την EFTA αναμένεται να ξεπεράσουν τις 700.000 μονάδες, σημαντική αύξηση σε σχέση με τις 408.000 του 2024. Η άνοδος αυτή σημειώνεται παρά την επιβολή πρόσθετων δασμών έως και 35%, πάνω από τον ήδη υπάρχοντα δασμό 10%, που τέθηκαν σε ισχύ τον Νοέμβριο του περασμένου έτους.

Το υβριδικό «παραθυράκι»

Αντί να μειώσουν τη ζήτηση, οι δασμοί απλώς την ανακατεύθυναν. Ενώ οι πρόσθετες επιβαρύνσεις στοχεύουν αποκλειστικά τα ηλεκτρικά οχήματα και τα extended-range EVs, τα υβριδικά και τα βενζινοκίνητα μοντέλα εξακολουθούν να επιβαρύνονται μόνο με τον βασικό δασμό 10%.

Αναμενόμενα, οι κινεζικές μάρκες στράφηκαν δυναμικά σε αυτές τις κατηγορίες, προσαρμόζοντας τη στρατηγική τους στην Ευρώπη ώστε να παρακάμπτουν τις αυξημένες τιμές διάθεσης των προϊόντων τους. Μάλιστα, δεδομένου του ότι τα αυτοκίνητα με θερμικούς κινητήρες (ακόμα και σε υβριδικές διατάξεις), είναι πολύ δύσκολο να πωληθούν στην Κίνα λόγω αυστηρότατων κανονισμών, τελικά το θέμα με τους δασμούς της ΕΕ ήταν ένα δώρο, αφού βρέθηκε ένα κανάλι για να διοχετευθεί το πλεόνασμα και η δυναμική της παραγωγής.

Κινέζικα EV που παράγονται στην Ευρώπη

Απόρροια όλων αυτών είναι ότι ούτε και η προσδοκία των ευρωπαίων για μεταφορά των γραμμών παραγωγής της Κίνας στην γηραιά ήπειρο φαίνεται να πραγματώνεται. Δεδομένο ότι το κόστος παραγωγής στην Κίνα είναι έως και 30% χαμηλότερο σε σχέση με την Ευρώπη, η μεταφορά παραγωγής εντός ΕΕ δεν θεωρείται συμφέρουσα κίνηση.

Η τοπική παραγωγή παραμένει περιορισμένη. Λιγότερα από 20.000 οχήματα κινεζικών μαρκών αναμένεται να κατασκευαστούν στην Ευρώπη φέτος. Η BYD σκοπεύει να αλλάξει την εικόνα με νέο εργοστάσιο στην Ουγγαρία, δυναμικότητας έως 150.000 μονάδων ετησίως, αλλά μέχρι στιγμής αποτελεί την εξαίρεση και φυσικά πρόκειται για μια εταιρεία που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει «ηλεκτρική” διείσδυση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Leapmotor προετοιμάζει παραγωγή του B10 στην Ισπανία.

προετοιμάζει παραγωγή του B10 στην Ισπανία. Η GWM έχει στόχο παραγωγή έως 300.000 οχημάτων στην περιοχή μέχρι το 2029.

έχει στόχο παραγωγή έως οχημάτων στην περιοχή μέχρι το 2029. Οι Dongfeng και Hongqi εξετάζουν επίσης ευρωπαϊκές τοποθεσίες.

και εξετάζουν επίσης ευρωπαϊκές τοποθεσίες. Οι Chery, Xpeng και GAC έχουν ήδη ξεκινήσει περιορισμένη συναρμολόγηση στην Ευρώπη.

Προς το παρόν, δεν φαίνεται ότι οι περισσότερες κινεζικές εταιρείες βιάζονται να ακολουθήσουν. Αν και αρκετές ανακοινώνουν σχέδια για ευρωπαϊκή παραγωγή, τα περισσότερα παραμένουν θεωρητικά.

Πως διαμορφώνεται η νέα πραγματικότητα στις πωλήσεις

Ήδη μέσα στη χρονιά, περίπου τα δύο τρίτα των κινεζικών οχημάτων που εισήχθησαν στην Ευρώπη επιβαρύνθηκαν μόνο με τον βασικό δασμό 10%, όντας αυτοκίνητα που ανήκουν στην υβριδική κατηγορία. Αυτό φαίνεται πως υπερκαλύπτει τις απώλειες που σημειώθηκαν στα ηλεκτρικά, τα οποία αντιπροσώπευαν το 44% των κινεζικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη το διάστημα Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2024, ενώ το 2025, έχουν πέσει στο 34%.

Τι κρατάμε

Δεν είχαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα οι δασμοί στα κινεζικά αυτοκίνητα

Οι κατασκευάστριες από την Κίνα εκμεταλλεύτηκαν το «παραθυράκι» των χαμηλότερων δασμών στα υβριδικά

Η στρατηγική τους άλλαξε, και τώρα επιχειρούν διείσδυση στην Ευρώπη με σε MHEV, ΗEV και PHEV οχήματα

Ούτε η προσδοκία των ευρωπαίων για τη δημιουργία κινέζικων γραμμών παραγωγής στην ΕΕ, πραγματώνεται

Το κόστος παραγωγής στην Κίνα, παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από αυτό επί ευρωπαϊκού εδάφους

