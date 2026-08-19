Πώς οι υψηλότερες τιμές καυσίμων επηρεάζουν τον τρόπο που οδηγεί μία ολόκληρη χώρα

Οι ακριβότερες μετακινήσεις αλλάζουν τις συνήθειες των Αμερικανών οδηγών, με λιγότερα δρομολόγια, αναζήτηση φθηνότερης βενζίνης και αναβολή αγορών.

Όταν το κόστος της βενζίνης αυξάνεται απότομα, η επίδραση δεν περιορίζεται στον λογαριασμό του πρατηρίου. Αλλάζει σταδιακά το πότε, το πόσο και ακόμη και το γιατί χρησιμοποιεί κάποιος το αυτοκίνητό του.

Αυτό ακριβώς αποτυπώνει νέα έρευνα της LendingTree στις ΗΠΑ. Με την εθνική μέση τιμή της βενζίνης να έχει φτάσει, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα 4,07 δολάρια ανά γαλόνι, αυξημένη κατά 93 σεντς ή 29,6% μέσα σε έναν χρόνο, μεγάλο μέρος των Αμερικανών έχει ήδη αρχίσει να προσαρμόζει τις καθημερινές μετακινήσεις του.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι 81% των ερωτηθέντων δηλώνει πως άλλαξε τουλάχιστον μία συνήθεια μετακίνησης εξαιτίας του κόστους.

Ένας στους πέντε οδηγεί λιγότερο από πέρυσι

Σε ξεχωριστό δείγμα 1.603 Αμερικανών οδηγών, η LendingTree ρώτησε πόσο οδηγούν σήμερα σε σύγκριση με 12 μήνες νωρίτερα.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι:

Πόσο οδηγούν σε σχέση με πέρυσι Ποσοστό Πολύ περισσότερο 17% Κάπως περισσότερο 17% Περίπου το ίδιο 46% Κάπως λιγότερο 13% Πολύ λιγότερο 7%

Συνολικά, λοιπόν, 20% των οδηγών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί λιγότερο το αυτοκίνητο σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Από αυτούς, το 64% αναφέρει τις υψηλές τιμές καυσίμων ως έναν από τους βασικούς λόγους για τη μείωση των μετακινήσεων.

Παράλληλα, όμως, 34% δηλώνει ότι οδηγεί περισσότερο. Το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο μεταξύ των νεότερων οδηγών, με 56% της Gen Z και 52% των γονέων με παιδιά κάτω των 18 ετών να αναφέρουν αυξημένη χρήση του αυτοκινήτου.

Τα στοιχεία δείχνουν επομένως ότι η άνοδος του κόστους δεν επηρεάζει όλους με τον ίδιο τρόπο. Για ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, όμως, έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η καθημερινότητα.

38% συνδυάζει περισσότερες δουλειές σε μία διαδρομή

Η πιο συνηθισμένη προσαρμογή δεν είναι η πλήρης εγκατάλειψη του αυτοκινήτου, αλλά η καλύτερη οργάνωση των μετακινήσεων.

Σε έρευνα 2.001 καταναλωτών στις ΗΠΑ, το 38% απάντησε ότι μέσα στους τελευταίους 12 μήνες άρχισε να συνδυάζει διαφορετικές δουλειές σε λιγότερες διαδρομές λόγω του κόστους μετακίνησης.

Με απλά λόγια, αντί κάποιος να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο τρεις διαφορετικές φορές για ψώνια, κάποια υποχρέωση και μία ακόμη στάση, προσπαθεί να τα συνδυάσει όλα σε ένα δρομολόγιο.

Ακολουθούν:

31% που δηλώνει ότι οδηγεί λιγότερο συνολικά

που δηλώνει ότι οδηγεί λιγότερο συνολικά 28% που αναζητά φθηνότερο πρατήριο πριν ανεφοδιαστεί

που αναζητά φθηνότερο πρατήριο πριν ανεφοδιαστεί 19% που απέφυγε συγκεκριμένα καταστήματα, εστιατόρια ή εκδηλώσεις λόγω της απόστασης

που απέφυγε συγκεκριμένα καταστήματα, εστιατόρια ή εκδηλώσεις λόγω της απόστασης 17% που περιόρισε μετακινήσεις αναψυχής

που περιόρισε μετακινήσεις αναψυχής 15% που ανέβαλε την αγορά άλλου αυτοκινήτου.

Η εικόνα δείχνει ότι το υψηλότερο κόστος ανά χιλιόμετρο επηρεάζει πλέον αποφάσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τον ίδιο τον ανεφοδιασμό.

Κόβουν ακόμη και ταξίδια ή συντήρηση αυτοκινήτου

Οι επιπτώσεις γίνονται περισσότερο ανησυχητικές όσο προχωράμε χαμηλότερα στη λίστα.

Το 8% των ερωτηθέντων ανέβαλε ή ακύρωσε ταξίδια και διακοπές εξαιτίας του κόστους μετακίνησης, ενώ το ίδιο ποσοστό άρχισε να εργάζεται συχνότερα από το σπίτι.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι:

9% χρησιμοποίησε πιστωτική κάρτα για καύσιμα, επισκευές ή άλλα έξοδα μετακίνησης

7% καθυστέρησε εργασίες συντήρησης ή επισκευές του αυτοκινήτου

7% αναζήτησε φθηνότερη ασφαλιστική κάλυψη

7% χρησιμοποίησε συχνότερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς

5% χρησιμοποίησε αποταμιεύσεις ή δανείστηκε χρήματα για να καλύψει έξοδα μετακίνησης.

Ειδικά η αναβολή της συντήρησης έχει διαφορετική βαρύτητα. Η εξοικονόμηση χρημάτων μέσω λιγότερων διαδρομών είναι μία συνειδητή προσαρμογή. Η καθυστέρηση, όμως, απαραίτητων επισκευών μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο κόστος αργότερα και, ανάλογα με τη βλάβη, ζήτημα ασφάλειας.

Οι μετακινήσεις φτάνουν ακόμη και τα 1.000 δολάρια τον μήνα

Η έρευνα αποτυπώνει και το συνολικό βάρος που μπορεί να έχει πλέον η μετακίνηση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Το 10% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δαπανά 1.000 δολάρια ή περισσότερα κάθε μήνα για μεταφορές.

Στον αντίποδα, 30% δαπανά λιγότερα από 100 δολάρια, 26% μεταξύ 100 και 249 δολαρίων, 20% από 250 έως 499 δολάρια και 14% μεταξύ 500 και 999 δολαρίων.

Υπάρχει πάντως μια σημαντική παράμετρος. Μόλις το 68% του συνολικού δείγματος δήλωσε ότι οδηγεί και έχει τακτική πρόσβαση σε αυτοκίνητο. Αυτό σημαίνει ότι τα χαμηλότερα επίπεδα δαπανών επηρεάζονται και από ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν καθημερινά ιδιωτικό όχημα.

Ακόμη και το carpooling επιστρέφει

Το ακριβότερο αυτοκίνητο φαίνεται να δίνει νέα ώθηση και σε πρακτικές που μειώνουν το κόστος ανά άτομο.

Το 29% δήλωσε ότι μοιράζεται αυτοκίνητο με άλλους περίπου μία φορά την εβδομάδα, με το carpooling να εμφανίζεται συχνότερα μεταξύ των μελών της Gen Z.

Συνολικά, 10% ανέφερε ότι περπατά ή χρησιμοποιεί ποδήλατο συχνότερα εξαιτίας του κόστους, ενώ 4% αύξησε τη χρήση carpooling μέσα στους τελευταίους 12 μήνες.

Οι αριθμοί μπορεί να είναι μικρότεροι από εκείνους που απλώς συνδυάζουν τα καθημερινά τους δρομολόγια, δείχνουν όμως πόσο διαφορετικές μπορεί να είναι οι αντιδράσεις όταν η χρήση του αυτοκινήτου γίνεται ακριβότερη.

Το καύσιμο αλλάζει τελικά και τον τρόπο ζωής

Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά τις ΗΠΑ και δεν μπορεί φυσικά να μεταφερθεί αυτούσια στις συνθήκες μιας άλλης χώρας.

Παρουσιάζει όμως με πολύ καθαρό τρόπο έναν μηχανισμό που ισχύει σε κάθε αγορά όπου το ιδιωτικό αυτοκίνητο αποτελεί βασικό μέσο μετακίνησης.

Όταν το κόστος καυσίμου αυξάνεται απότομα, οι οδηγοί αρχικά ψάχνουν φθηνότερο πρατήριο. Στη συνέχεια συνδυάζουν μετακινήσεις, περιορίζουν τις λιγότερο απαραίτητες διαδρομές και, όταν η οικονομική πίεση μεγαλώνει, αρχίζουν να επανεξετάζουν ακόμη και ταξίδια, αγορά νέου αυτοκινήτου ή έξοδα συντήρησης.

Έτσι, μια αύξηση στην αντλία δεν αλλάζει μόνο το πόσο πληρώνει κάποιος για να γεμίσει το ρεζερβουάρ. Μπορεί σταδιακά να αλλάξει ολόκληρο τον τρόπο με τον οποίο μετακινείται μια κοινωνία.

Τι κρατάμε;