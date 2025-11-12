Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε κύκλωμα που «ξεπλένει» πολυτελή αυτοκίνητα μέσω Βουλγαρίας, εξαφανίζοντας ΦΠΑ χιλιάδων ευρώ. Συνδέεται με την ευρωπαϊκή έρευνα «Vortex»Ένα πολύπλοκο κύκλωμα φοροδιαφυγής με πολυτελή μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από τη Γερμανία αποκάλυψε η ΑΑΔΕ, φέρνοντας στο φως ένα «καρουζέλ» εταιρειών–βιτρινών που αξιοποιούν νόμιμες ευρωπαϊκές διατάξεις για να εξαφανίζουν τον ΦΠΑ. Τα οχήματα «ξεπλένονται» μέσω Βουλγαρίας και φτάνουν στην Ελλάδα σχεδόν αφορολόγητα.

Το κόλπο του «margin scheme»

Η έρευνα της ΑΑΔΕ στο τελωνείο Θεσσαλονίκης αποκάλυψε την κατάχρηση του «margin scheme», δηλαδή του καθεστώτος περιθωρίου κέρδους που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για μεταχειρισμένα αγαθά. Το καθεστώς θεσπίστηκε για να αποτρέπει διπλή φορολόγηση προϊόντων που έχουν ήδη επιβαρυνθεί με ΦΠΑ, αλλά χρησιμοποιείται παράνομα μεταξύ εταιρειών, ώστε να μην αποδίδεται ο φόρος.

Στην πράξη, η απάτη εξελίσσεται σε τρία στάδια:

Ο Γερμανός πωλητής παραδίδει το αυτοκίνητο σε βουλγαρική εταιρεία χωρίς ΦΠΑ, ως ενδοκοινοτική συναλλαγή. Η βουλγαρική εταιρεία «φουσκώνει» εικονικά την τιμή με ψευδή ΦΠΑ, που όμως δεν αποδίδεται ποτέ. Το όχημα μεταπωλείται στην Ελλάδα με τιμολόγιο “margin”, όπου ο ΦΠΑ υπολογίζεται μόνο στο μικρό περιθώριο κέρδους.

Η ζημιά για το Δημόσιο

Το αποτέλεσμα είναι τεράστια απώλεια εσόδων. Σε αυτοκίνητο αξίας 50.000 €, η διαφορά μεταξύ πραγματικού και δηλωμένου ΦΠΑ φτάνει τα 11.520 € ανά όχημα. Η ΑΑΔΕ εντόπισε 19 αυτοκίνητα συνολικής αξίας 885.000 €, με διαφυγόντα έσοδα ΦΠΑ άνω των 212.000 €. Τα στοιχεία δείχνουν συντονισμένο δίκτυο, όχι μεμονωμένα περιστατικά.

Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις

Για να εντοπιστούν τέτοια σχήματα, η ΑΑΔΕ αξιοποιεί ψηφιακές διασταυρώσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα VIES, τελωνειακά μητρώα, VIN και τραπεζικές κινήσεις. Όταν συνδέονται τα δεδομένα, οι εικονικές αγορές από ιδιώτες αποκαλύπτονται και ενεργοποιούνται πρόστιμα και ποινικές διαδικασίες.

Η ευρωπαϊκή διάσταση – Επιχείρηση «Vortex»

Η υπόθεση εντάσσεται στη μεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα «Vortex» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για κύκλωμα καρουζέλ ΦΠΑ αξίας άνω των 100 εκατ. ευρώ. Πάνω από 400 ελεγκτές συμμετείχαν σε επιχειρήσεις σε Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία, κατασχέθηκαν πολυτελή οχήματα και τραπεζικοί λογαριασμοί.

Σύμφωνα με την EPPO, οι ίδιες εταιρείες εμφανίζονταν να αγοράζουν και να πωλούν τα ίδια οχήματα πολλαπλές φορές μόνο στα χαρτιά, δημιουργώντας αλυσίδες εικονικών συναλλαγών για να εξαφανίζουν τον ΦΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τονίζει ότι η υπόθεση αποδεικνύει πώς οι ενδοκοινοτικοί κανόνες ΦΠΑ μπορούν να μετατραπούν σε εργαλείο οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.

